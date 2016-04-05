Актуальное Ледовое побоище. Зачем помнить победы Актуальное Ледовое побоище. Зачем помнить победы

774 года назад, 5 апреля 1242 г., Александр Невский разбил немцев на Чудском озере.

Если вы любите правду, то должны безусловно знать точное число героев-панфиловцев, полное настоящее ФИО и должность д`Артаньяна, все данные и манёвры Бородинского сражения, а также известные науке обстоятельства битвы на Чудском озере, 774-ю годовщину которой мы сегодня справляем.

***

...В средневековой Европе, а точнее у католических монархов, было принято ходить в крестовые походы (у нас эта мода не прижилась). Сначала ходили освобождать Гроб Господень. Затем к идеологическому обоснованию походов стали относиться менее трепетно и под конец (XV век) объявляли их даже против гуситов. Так что неудивительно, что и русским землям пришлось пострадать от тогдашней европейской моды.

В 1237 году папа римский Григорий IX объявил крестовый поход «против тавастов и их близких соседей». Близкие соседи – это как раз наши предки и есть. В частности, под удар попадали Новгород и Псков. В поход договорились идти шведские, датские, немецкие рыцари. Организационно это было оформлено в виде объединённого ордена: Ливонский орден стал частью Тевтонского. Всю предполагаемую добычу заранее поделили и начали готовиться.

Затем случились две памятные даты – и их центральной фигурой был один и тот же исторический персонаж. В июле 1240 года князь Александр Ярославич нанёс поражение отряду шведских рыцарей – они подтянулись первыми. С тех пор князь стал известен как Александр Невский.

Затем подошёл собственно Орден. Его силы взяли Изборск и Псков. В 1241 году Новгород обратился за помощью к Александру, который, собрав к весне 1242 года подкрепление, отбил у тевтонцев Псков, а затем и нанёс им поражение на Чудском озере.

***

О том, насколько эпичной была битва и насколько значимой победа, споры ведутся до сих пор. Скудость древних источников вообще, а особенности средневекового учета военных потерь в частности этому сильно способствуют. По большому счёту, достоверно о тех событиях нам известно лишь 2 факта:

- битва была;

- новгородцы победили.

Устранила ли победа навсегда угрозу с Запада? Шутите. Конечно, нет. Даже через 300 лет Иван Грозный был вынужден вести не слишком успешную войну с коалицией Ливонской конфедерации, Швеции и Великого Княжества Литовского. А потом были поляки, а потом шведы, а потом французы, а потом снова немцы. И сегодня у нас, как ни странно, нет оснований полагать, что образованное вокруг нас кольцо баз военного блока, раздолбавшего немало государств, – призвано, скажем, следить за погодой.

Кстати, традиция обращения к фигуре Александра Невского как к символу противостояния Западу – это наша старинная традиция. При Иване Грозном Невский был канонизирован русской православной церковью (примерно 1547-1549 гг.), при Петре мощи князя торжественно перезахоронили в названном в его честь Александро-Невском монастыре (теперь лавра).

А при И.В. Сталине Невскому был поставлен его главный памятник – кинофильм С. Эйзенштейна.

То есть князь служит Родине в течение скоро уже восьми столетий. Его последней заслугой было то, что благодаря ему советский зритель получил ясное и доходчивое изложение прошлого и образ ближайшего будущего, объяснявший, с кем и почему вскоре придётся воевать. Логично, что в 1942 году учредили и военный орден Александра Невского.

***

Что касается событий 5 апреля 1242 года - то известны следующие подходы к её оценке:

1. Это значимая веха в истории русских земель. Осознание опасности со стороны европейских религиозных орденов помогло русским князьям найти путь к преодолению усобиц, способствовало прекращению вражды Пскова и Новгорода. Сама же битва надолго положила конец попыткам экспансии Ливонского и Тевтонского орденов на русские земли.

2. Битва – рядовой и непримечательный эпизод русской истории, на который обращают мало внимания как летописи, так и ряд отечественных историков. Её значение "сильно преувеличено из позднейших политических соображений". Причём начало этому было положено самим Невским, который, таким образом (якобы) пытался оправдаться за союз с Ордой.

Мы знаем следующее:

1. Тевтонский и Ливонский ордена – реально существовавшие военно-религиозные организации, которые вели завоевательную политику в отношении славянских земель вообще и русских земель в частности;

2. Оба ордена участвовали в крестовом походе, объявленном Папой Римским против наших далёких предков.

И ордена, и папский престол – исключительно серьёзные организации, распространившие католицизм на Польшу, Прибалтику, Финляндию.

3. «Натиск на Восток» вообще одно из наиболее старых явлений в европейской политике, несмотря на то, что сам термин появился только в XIX веке. Во времена Александра остановить его можно было тремя путями: лечь под завоевателей, принять их веру и перестать быть собой; совершать периодические набеги (этот путь предпочитала Орда); стоять на страже своих границ и укладывать очередных пришельцев в землю.

Этот последний путь и выбрал Александр, этим он вошёл в историю. Пока на посту стоял он – он успел отогнать цивилизаторов в двух сражениях. Одно из них мы вспоминаем сегодня.

Памятуя об одной банальной истине:

- что ещё может служить критерием важности событий, как не их актуальность для потомков?

Читайте также: