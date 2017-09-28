Что стало с давним спором «Откуда взялась Русь»? 21 сентября Россия отмечает День зарождения российской государственности – праздник, о котором сегодня вспоминают немногие, но о котором напомнил Владимир Путин в своем поздравлении. На чтение: 10 минут

21 сентября Россия отмечает День зарождения российской государственности – праздник, о котором сегодня вспоминают немногие, но о котором напомнил Владимир Путин в своем поздравлении. Согласно древним летописям, 1155 лет назад наши предки призвали на Русь трех братьев-варягов – Рюрика , Синеуса и Трувора, – чтобы они помогли славянам побороть междоусобицы и правили русской землей. Собственно говоря, в научной среде бытует версия о том, что слово «Русь» пришло к нам вместе с варяжскими племенами. «Те варяги назывались русью…», – гласит «Повесть временных лет».

Можно ошибочно подумать, что до нас дошла точная дата этого события, однако это не так. 21 сентября было выбрано днем зарождения российской государственности только при Александре II : в 1862 году в Великом Новгороде был открыт памятник «Тысячелетие России» , воздвигнутый в честь юбилея призвания варягов.

История этого события, так или иначе, отсылает нас к одному из самых горячих и непрекращающихся научных споров – дискуссии норманистов и антинорманистов. Первые, как ясно из названия, придерживаются версии прихода варягов, которые стали княжить по приглашению славян. Их противники, в свою очередь, заявляют, что никакие варяги на Русь не приходили, а Рюрик был чистокровным славянином. Споры не утихают до сих пор, каждая из сторон выдвигает свои доводы, а четкого ответа на этот вопрос нет до сих пор.

Разобраться в том, «кто прав, кто виноват», «Истории.РФ» помог российский историк и филолог, специалист в области русского Средневековья, доктор исторических наук Александр Назаренко.

«Рюрик Новгородский или Рорик Фрисландский?»

– В чем суть полемики между норманистами и их противниками и откуда она берет начало?

– Она характерна для науки XIX века и сейчас уже скорее вышла на уровень дилетантской политической идеологии. Именно дилетантской, потому что к настоящей высокой политике она тоже не имеет отношения. Антинорманисты, как они сами себя называют, безуспешно стремились доказать: те, кого древнерусское предание называло варягами и с призванием которых связывалось начало Русского государства, на самом деле не скандинавы по своей этнической принадлежности, а какие-то другие народы. Это касалось не только Рюрика и его братьев, но и всей последующей княжеской династии вплоть до нашего последнего царя из династии Рюриковичей, Федора Ивановича . Как правило, это (по мнению антинорманистов. – Прим. ред. ) были славяне с южного берега Балтики – вагры и прочие; знаете, Южная Балтика поближе к Дании. Это самая последняя и активно отстаивавшаяся версия.

– У нее есть какие-то подтверждения?

–В общем-то, есть некоторые аргументы в пользу того, что Рюрик явился из тех южнодатских краев, из низовьев Рейна, поэтому Рюриком часто считают викинга по имени Рорик Фрисландский. Но это все равно не делает Рюрика славянином, потому что тот самый Рорик Фрисландский, о котором знают франкские источники IX столетия, все равно скандинав. Это был скандинавский конунг, который состоял на службе у франкских королей. Оставаясь в рамках науки, с источниками в руках, ничего другого здесь показать не удается.

«Скандинавская династия – это не обидно!»

– Что лежит в основе наших знаний об основании Русского государства?

– Есть древнерусская летопись «Повесть временных лет», она южного, киевского происхождения, есть и примерно современное ей Новгородское летописание – легенда о призвании Рюрика есть и там и там. Антинорманисты очень часто как к источникам апеллируют к научным писаниям XVIII века. Тогда ученые были еще не тверды в средневековой этнографии и выдвигалось множество сырых гипотез, среди которых есть подходящие для антинорманистов. Они достают это все из тех «сундуков» и подают нам как что-то новое. Здесь давно уже нет предмета для научного разговора, это все на уровне каких-то склок между какими-то отдельными учеными.

– Должно быть, в версию о Рюрике-славянине приятнее верить, исходя из чувства некой национальной гордости?

– Понимаете, здесь нет ничего обидного! Антинорманисты почему-то считают, что в скандинавском происхождении династии есть что-то, задевающее русское национальное самосознание. На самом деле это абсолютно рядовое явление – то, что в той или иной стране, у того или иного народа правящая династия имеет иностранное происхождение. Ведь происхождение через одно-два поколения все равно ассимилировалось бы, и мы стали бы теми же самыми славянами. Болгары же славяне, а правящая династия у них тюркского происхождения. Тюрки! Что может быть обиднее для славянина? Но ничего страшного от этого не происходит.

То же самое во Франции: сами французы – романизированные кельты по происхождению, а потом пришли франки (германцы), и правящая династия у них стала германская. Типологически это абсолютно рядовая ситуация. Извечный разговор про норманистов и антинорманистов – это просто толчение воды в ступе. Ничего нового с точки зрения науки эта дискуссия уже давно не приносит. Это такое вечное кружение в кругу одних и тех же аргументов.

«В загадочности Руси – ее гордость»

– Спор норманистов и антинорманистов продолжается уже больше 200 лет. Что происходит с ним сейчас?

– В последнее время (наверное, в последние 15 лет) действительно наблюдается некоторое оживление разговоров на эту тему. До этого дискуссия как-то замерла и, в общем-то, замерла естественным образом, потому что исчерпала себя. Стало окончательно ясно, что к науке обостренная полемика на так называемую норманскую тему имеет мало отношения. Недаром само слово «норманская» уже стало забираться в кавычки, потому что стало ясно, что эта дискуссия имеет достаточно искусственное происхождение.

– Первым против норманской теории выступил Ломоносов. Тогда все было так же, как и теперь?

– Собственно говоря, и во времена Ломоносова эта полемика была устроена примерно так же. Ломоносов не любил академиков-немцев, а они были норманистами. Чтобы что-то им предъявить, он сказал, что никакие это были не варяги, а славяне – вот и все! Со времен Ломоносова ничего не меняется.

– Одним из наиболее острых моментов в этом споре является истинное происхождение слова «русь». В «Повести временных лет» сказано, что так называли себя сами варяги, а Ломоносов отождествлял русь с пруссами, которых, в свою очередь, причислял к славянам. Ученые смогли достичь какой-то ясности в этом вопросе?

– Да, это есть, и некоторым людям бывает очень обидно, что само их этническое название произошло не из родного языка. Многие ученые считают, что название «Русь» скандинавского происхождения. Но должен со всей ответственностью сказать, что это как раз не ясно. У этой гипотезы много чисто лингвистических трудностей. И хотя она сейчас является наиболее популярной и наиболее распространенной в науке, доказанной считать ее нельзя. Наука не может определенно сказать, какого происхождения слово «русь». И, может быть, в этой загадочности – как раз не унижение и обида, а некоторая таинственность и гордость!