Как Москва от Тохтамыша тюфяками отбивалась Во время осады Москвы, начавшейся 23 августа 1382 года, городские ополченцы открыли огонь из пушек по войскам хана Тохтамыша. На чтение: 4 минуты

Во время осады Москвы, начавшейся 23 августа 1382 года, городские ополченцы открыли огонь из пушек по войскам хана Тохтамыша

Современную армию невозможно представить без одного из важнейших родов войск — артиллерии. Артиллерийская история насчитывает как минимум восемь столетий, а на протяжении последних семи пушки всех видов и разновидностей являются непременными участниками любой войны.

В России история артиллерийского дела если и короче мировой, то совсем ненамного. «Огненный наряд», как называли артиллерию на Руси, появляется в русских летописях в конце XIV века. А первое упоминание о пушках, которые русские ратники использовали против своих давних противников — монголов, относится к 1382 году: в то лето 23 августа именно из них стреляли по войску хана Тохтамыша, осадившего Москву.

Летописная миниатюра «Осада Москвы ханом Тохтамышем». Хорошо виден ствол пушки (тюфяка), выглядывающий из бойницы башни на переднем плане

Источник: http://www.bulgartimes.hu

Бросок на Москву

В поход 1382 года хан Тохтамыш, лишь незадолго перед этим воцарившийся в Золотой Орде, отправился, чтобы добиться покорности и выплаты дани от великого князя московского Дмитрия Донского . Именно московский князь своей победой над ордынским узурпатором Мамаем фактически расчистил дорогу к трону потомку Чингисхана — Тохтамышу, но его отказ от данничества тот расценил как повод для карательного похода.

Тохтамыш сделал все, чтобы его нападение на Москву и сопредельные княжества, к тому времени явно выказывавшие стремление к объединению под властью московского престола, до последнего оставалось неожиданным. Перед выступлением монгольского войска все русские купцы и послы, оказавшиеся в Казани, были убиты или заключены под стражу, а войско двинулось в поход без обоза, чтобы иметь возможность двигаться с максимальной скоростью. Но Тохтамыш недооценил систему разведки, развернутую русскими князьями: сведения о начале похода, пусть и с опозданием, но дошли до Дмитрия Донского, опередив войско кочевников.

Четырехгривенный железный кованый тюфяк, XIV — начало XV века (из экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи). Аналогичными были вооружены защитники Москвы в августе 1382 года

Источник: http://www.bolshoyvopros.ru

Понимая, что с наличными силами ему с нападением не справиться, князь Дмитрий ушел с войском на север, в Кострому. Покинул Москву и митрополит Киприан: ему, которого в доносах называли литовским шпионом, не было никакого резона дожидаться прихода тохтамышевых войск. И оборона города легла на плечи Остея — варяжского наследника из рода Гедиминовичей.

Штурм, который не удался

Именно Остею удалось то, на что почти никто из москвичей не рассчитывал: дать отпор ханским войскам и не позволить им взять город штурмом, с наскока. Существенную роль в этом сыграла и артиллерия, боевое применение которой во время обороны Москвы 23-26 августа 1382 года стало, согласно летописным данным, первым в русской истории.

Тохтамыш штурмует стены Кремля в 1382 году». Рисунок художника Эрнста Лисснера

Источник: http://alexandrtrofimov.ru

Подступившие к московским стенам 23 августа монголы не торопились начинать бой. Им, пошедшим в поход без обозов и не имеющим осадного оборудования (а изготовить его на месте нападающим было не из чего, поскольку московские посады защитники княжеской столицы успели сжечь), было понятно, что небольшой передовой отряд не способен ворваться в город. Поэтому воины Тохтамыша лишь выяснили, что князя Дмитрия нет в городе, и отошли, занявшись грабежом в ближайших деревнях.

Первую атаку на Москву воины Тохтамыша, к которым подошли основные силы хана, предприняли утром 24 августа, и именно в этот день, судя по всему, по ним открыли огонь из артиллерийских орудий. Как сказано об этом в летописи, оборонявшие княжеский город воины «тюфяки пущаху на ня, иные из самострел стреляху и пороки шибаху, иные пушки великие пушаху». Применение артиллерии стало неприятной неожиданностью для осаждающих и не позволило им ворваться в Москву ни в этот, ни в следующий день. Лишь 26 августа, прибегнув к обману, Тохтамыш выманил за городскую черту Остея с воеводами и убил их, после чего разграбил и сжег город.

Разорение Москвы Тохтамышем в 1382 году. Миниатюра Лицевого летописного свода середины XVI в.

Источник: Источник: https://commons.wikimedia.org

Кто такие «тюфяки»

Судя по всему, против воинов хана Тохтамыша защитники Москвы применили не изготовленные на Руси пушки и «тюфяки» (это название огнестрельного оружия происходит от тюрского слова, обозначающего трубу), а трофейные. Многие историки сходятся во мнении, что москвичи воспользовались орудиями, которые князья Дмитрий Московский и Дмитрий Суздальский захватили шестью годами ранее во время своего похода на волжских булгар. К ним огнестрельное оружие, скорее всего, попало так же, как и в Западную Европу — от мавров, пользовавшихся «огненными трубами» еще в начале XIII века. За шесть лет в Москве успели подготовить собственных пушкарей (скорее всего, при деятельном участии булгарских, захваченных вместе с пушками), которые и сумели показать свое умение, стреляя по ханским войскам.

Увы, летописцы не потрудились исчерпывающим образом описать те орудия, которыми пользовались защитники Москвы. Поэтому остается только предполагать, что «тюфяки» представляли собой небольшие пушки или скорее крупные аркебузы, стрелявшие «дробосечным железом», то есть фактически картечью, а не ядрами. А вот упомянутые в летописи «великие пушки» были уже настоящими артиллерийскими орудиями, которые стреляли тяжелыми ядрами. Правда, калибр этих «великих» орудий был невелик: по современным данным, не больше 60 мм. Да и дальнобойность первых пушек, использовавшихся на Руси, была невелика: на полтора «перестрела» (средняя дистанция полета стрелы, выпущенной из лука), то есть на 200-250 метров. Но и этого хватало, чтобы летящее с достаточно высокой скоростью ядро пробивало бреши в рядах наступающих монголов. Эффективность «тюфяков», скорее всего, была еще выше, поскольку стрельба картечью по плотным рядам осаждающих всегда причиняла им высокие потери.

Битва за Казань. Летописная миниатюра. На переднем плане хорошо видны изображения пушек войска Ивана Грозного

Источник: https://commons.wikimedia.org

Пушки кованые и литые

Оборона Москвы в конце августа 1382 года стала первым упоминанием использования артиллерии на Руси. Вторым можно считать запись в Тверской летописи от 1389 года о том, что князь «того же лета из немец вынесоша пушкы». А вскоре артиллерия получила достаточно широкое распространение в русских землях, где появились и собственные пушечных дел мастера.

Первые русские пушки, согласно историческим исследованиям, были коваными — как, собственно, и большая часть орудий XIV-XV веков. Технология их изготовления была достаточно сложной. Каждая пушка сваривалась из нескольких секций, которые получали, сгибая и проковывая на круглом основании полосы железа толщиной до сантиметра. В среднем каждая секция будущего орудийного ствола имела три сваренных между собой слоя металла и ширину 20-23 сантиметра. Так что на изготовление пушки калибром 50 мм и длиной около полутора метров требовалось шесть-семь таких секций. Другие мастера навивали на круглую болванку раскаленный железный прут и проковывали уже получившуюся «пружину», добиваясь нужной крепости ствола, а позднее русские кузнецы научились отковывать пушки из цельных заготовок.

Пушка, отлитая в Москве в конце XV века. Миниатюра Лицевого летописного свода середины XVI в.

Источник: https://encyclopedia.mil.ru

Довольно быстро русские мастера, так же, как и их коллеги на Западе, поняли, что кованые пушки по своей крепости и длительности использования уступают литым — и начали отливать орудия из меди. Такие пушки имели большую дальность и лучшую точность, а самое главное, их можно было производить больше и быстрее. И уже в 1475 году у Спасских ворот в Москве была основана Пушечная изба, занявшаяся изготовлением орудий для армии Ивана III . Очень быстро «изба» превратилась в Пушечный двор, который уже в середине XVI века стал государственной мануфактурой.

От Казани до Берлина

Успех артиллерии в ходе обороны Москвы от войск хана Тохтамыша стал ярким примером эффективности нового оружия. И вскоре своей артиллерией стали обзаводиться многие русские князья, прежде всего соседствовавшие с Москвой. А после появления Московского царства пушки стали обязательным элементом его войска.

40-гривенковая (183-мм) бронзовая осадная пищаль «Лев», отлитая в 1590 году на московском Пушечном дворе мастером Андреем Чоховым (из экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи)

Источник: https://commons.wikimedia.org

Поначалу они использовались исключительно как оборонительное оружие, выставлявшееся на стенах кремлей и крепостей, но по мере того, как модернизировалась технология их изготовления, менялась и тактика применения артиллерии. Появление более легких и точных литых пушек позволило сделать орудия мобильными, и уже в 1552 году войска Ивана IV Грозного , отправившиеся на штурм Казани, имели в своем арсенале 150 орудий, сыгравших ключевую роль в падении ордынской столицы.

Правда, довольно долгое время каждый пушкарских дел мастер отливал орудия в соответствии со своими представлениями о том, какими должны быть их конструкция и калибр, что существенно затрудняло снабжение русской артиллерии боеприпасами. Например, в «Уставе ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки», написанном в 1607 году по инициативе полководца Михаила Скопина-Шуйского , перечислено 17 видов «пищалей» (этим словом именовались в то время все виды огнестрельного оружия), для которых оговорен только вес заряда и ядер, но не их калибр.

Такой существенный разнобой просуществовал в русской армии до петровских реформ, а окончательно стал сходить на нет благодаря энергичным усилиями генерал-фельдцейхмейстера, то есть начальника артиллерии, графа Петра Шувалова. Знаменитые шуваловские «единороги» стали символом унификация русской артиллерии и началом нового этапа ее развития, который привел в итоге к созданию знаменитых советских артиллерийских систем времен Великой Отечественной войны – таких как 76-миллиметровая дивизионная пушка ЗиС-3 или 100-миллиметровая полевая пушка БС-3, прозванная «Зверобоем».

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