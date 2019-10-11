Десять тысяч долларов за ботинок Никиты Хрущева 12 октября 1960 года советский лидер впервые за всю историю ООН использовал обувь в качестве аргумента в международном споре День 12 октября 1960 года навсегда вошел в историю Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций как день, когда советский лидер Никита Хрущев стучал ботинком по столу. С той поры прошло уже почти 60 лет, но споры о том, как именно стучал Хрущев, чем именно и с какими словами, не утихают. И это понятно: подобных эксцентричных выходок в зале крупнейшей международной организации не позволял себе ни до, ни после ни один политик! Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, конец 1950-х — начало 1960-х... На чтение: 4 минуты

12 октября 1960 года советский лидер впервые за всю историю ООН использовал обувь в качестве аргумента в международном споре

День 12 октября 1960 года навсегда вошел в историю Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций как день, когда советский лидер Никита Хрущев стучал ботинком по столу. С той поры прошло уже почти 60 лет, но споры о том, как именно стучал Хрущев, чем именно и с какими словами, не утихают. И это понятно: подобных эксцентричных выходок в зале крупнейшей международной организации не позволял себе ни до, ни после ни один политик!

Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, конец 1950-х — начало 1960-х годов

Источник: http://defender.spb.ru

Хрущев на трибуне ООН

Поездка на 15-ю сессию Генассамблеи ООН осенью 1960 года стала второй для первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Впервые он появился в этом зале 18 сентября 1959 года, во время первого своего официального визита в США. Тогда речь советского лидера была посвящена всеобщему разоружению — идее, которую он напрямую связывал со своим тезисом «мирного сосуществования с капиталистическим миром». А во второй половине сентября 1960 года Хрущев снова отправился за океан, на сей раз в качестве руководителя советской делегации на очередной сессии Генассамблеи.

Эта поездка, в отличие от предыдущей, проходила в куда более напряженной обстановке. 1 мая 1960 года над Свердловском был сбит американский самолет-разведчик, и это событие нанесло серьезный удар по советско-американским отношениям. Кроме того, в том же году получили независимость почти два десятка африканских государств, и в этом процессе СССР тоже активно участвовал, что осложняло его отношения со странами-доминионами бывших колоний.

Глава делегации СССР на 15-й сессии Генассамблеи ООН Никита Хрущев на трибуне, 23 сентября 1960 года

Источник: https://inosmi.ru

Примечательно, что существенная часть первых дней работы сессии Генассамблеи была посвящена как раз результатам «года Африки» — принятию новых независимых африканских государств в члены Организации Объединенных Наций. Среди 17 стран, которые вошли в ООН с 20 сентября по 7 октября, 16 представляли именно африканский континент, и только одна — Республика Кипр — не имела к нему никакого отношения.

На фоне этого «парада суверенитетов» и состоялось основное выступление советского лидера, напрямую связанное с той же проблемой деколонизации. 23 сентября в своем докладе с трибуны Генассамблеи Никита Хрущев предложил разработать и принять Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Причем глава советской делегации настаивал на том, чтобы и сам текст декларации был рассмотрен на пленарных заседаниях ассамблеи, причем с участием глав государств, которые эта декларация так или иначе затрагивает.

Выступление председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева на сессии Генеральной Ассамблее ООН в рамках официального визита советской правительственной делегации в США, Нью-Йорк, 18 сентября 1959 года

Источник: http://visualrian.ru

Каблуком по столу

Именно вопрос о деколонизации и стал камнем преткновения, вокруг которого разразился скандал, завершившийся эпизодом с ботинком Хрущева. Обстановка вокруг советской делегации накалялась постепенно, и немалую роль в этом играл сам советский лидер. Привыкший к вольному поведению на официальных мероприятиях в СССР, он и в зале Генассамблеи ООН вел себя подобным образом: комментировал выступления других ораторов, подавал реплики с места и так далее в том же духе. К тому же 8 октября на очередном пленарном заседании рассматривался вопрос о представительстве Китая в ООН, и по этому поводу Никита Хрущев позволил себе весьма резкие высказывания.

В итоге у представителей стран-оппонентов СССР возникла идея совместить обсуждение Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам с так называемым «венгерским вопросом» — об участии Советского Союза в подавлении антикоммунистического мятежа в Венгрии в 1956 году. Советской делегации стало известно об этом заранее, и 12 октября, в день, на который был намечен этот демарш, она пришла в соответствующем настроении.

Оригинальный снимок Никиты Хрущева на трибуне ООН и «доработанный», на котором добавлен ботинок в руке советского лидера

Источник: https://kulturologia.ru

До тех пор, пока выступления ораторов с трибуны Генассамблеи не начали затрагивать болезненного для СССР вопроса, Хрущев и остальные члены делегации практически не реагировали на доклады. Тем не менее если кто-то из ораторов вдруг позволял себе нелестные упоминания Советского Союза или иные подобные замечания, советская делегация во главе с первым секретарем ЦК КПСС начинала стучать кулаками по столу и ногами по полу. Как позднее писал в своих воспоминаниях сам Хрущев, он решил воспользоваться методами выражения недовольства в публичном собрании, которыми пользовались депутаты дореволюционной российской думы, о чем он прочитал в мемуарах одного из них.

Скандал разразился в тот момент, когда представитель Филиппин Лоренцо Сумулонг выступил со своими предложениями по порядку рассмотрения декларации о деколонизации и весьма откровенно намекнул на то, что этот документ должен касаться в равной степени стран и народов Восточной Европы, которые, как он выразился, «поглощены Советским Союзом» или находятся в существенной зависимости от него. Это заявление вызвало бурю возмущения у советской делегации, и ее члены начали требовать ответного слова. Поскольку председательствовавший на заседании представитель Ирландии Фредерик Боланд не реагировал на их выкрики и жесты, советские представители жестикулировали и кричали все активнее, и, наконец, Никита Хрущев принялся стучать по столу полуботинком, который стоял перед ним уже некоторое время.

На этой фотографии хорошо видно, как Никита Хрущев кладет руку на ботинок, которым через несколько минут начнет стучать по столу

Источник: https://ruspekh.ru

Это странное слово «холуй»

Откуда на столе перед советским лидером взялся ботинок, существует несколько версий. По одной из них, он снял его с ноги и начал вертеть перед собой незадолго до инцидента, демонстрируя тем самым, что гипотетические проблемы с обувью интересуют его больше, чем выступления докладчиков. По другой версии, когда делегация подходила к своим местам, в толпе кто-то наступил Хрущеву на задник правой туфли, но он не стал наклоняться, чтобы надеть ее, а дошел до места в одном ботинке, а второй ему вскоре принесли и поставили перед ним на стол. Наконец, существует и легенда о том, что советский руководитель буквально сорвал с себя туфлю в припадке гнева, но она далека от действительности: на немногих фотографиях, запечатлевших Хрущева в тот день в зале Генассамблеи, видно, что ботинок стоит перед ним уже некоторое время, и лишь потом оказывается в левой руке.

Необычный демарш главы советской делегации приковал к нему всеобщее внимание, и Хрущеву, наконец, дали возможность ответить филиппинскому представителю. Речь руководителя СССР была не менее эмоциональной, чем все действия, которые ей предшествовали. Заявив свой протест по поводу «неравноправного отношения к представителям государств, здесь заседающих», Никита Хрущев в запале назвал филиппинца «холуем американского колониализма», а председателя заседания обвинил в том, что тот «симпатизирует колониальному господству».

Никита Хрущев (крайний слева) и министр иностранных дел СССР Андрей Громыко (второй слева) во время одного из пленарных заседаний 15-й сессии Генасамблеи ООН выражают свое несогласие ударами кулаков по столу

Источник: https://ruspekh.ru

Завершил же свое выступление Хрущев более чем образно: «Мы живем на земле не милостью божьей и не вашей милостью, а силой и разумом нашего великого народа Советского Союза и всех народов, которые борются за свою независимость. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству! Долой его! И похоронить его, чем глубже, тем лучше!» Правда, эти слова были переведены с опозданием: синхронисты долго искали аналог русскому слову «холуй» и в конце концов перевели его как jerk, то есть «сопляк» или «ничтожество».

Мифы о хрущевском ботинке

Инцидент в зале Генеральной ассамблеи ООН уже на следующий день оказался на первых страницах газет — вместе со снимком активно жестикулирующего Хрущева. Весной следующего года, когда подводились итоги 15-й сессии, советская делегация была оштрафована на 10 тысяч долларов за нарушение порядка: дипломатам пришлось (далеко не в первый раз!) расплачиваться за несдержанность главы СССР. Но в Советском Союзе об эксцентричном поступке первого секретаря ЦК КПСС узнали еще позже. Только на XXII съезде КПСС зять Никиты Хрущева, главный редактор газеты «Известия» Алексей Аджубей с одобрением рассказал о том, как «было здорово», когда во время провокационной речи одного из представителей Запада «товарищ Хрущев снял ботинок и начал стучать им по столу».

Никита Хрущев и его дипломатическое спецоружие — ботинок. Впереди хорошо видны места делегации Испании, которые очень нервно отреагировали на демарш советского руководителя

https://www.pinterest.ru/

Со временем эпизод на заседании Генассамблеи оброс множеством легенд и мифов. В массовом сознании он сросся с обещанием Хрущева показать американцам «кузькину мать» (заявление, сделанное годом ранее); появились версии о том, что эпизод связан с Карибским кризисом (разразившимся двумя годами позднее), а также о том, что удары ботинком пришлись по трибуне Генассамблеи, хотя на самом деле стучал советский лидер по столу перед своим креслом. Появилось даже «фотодоказательство» того, как Хрущев стучит по трибуне, но даже невооруженным глазом видно, что ботинок гораздо позднее пририсовали к известному снимку, на котором глава СССР с присущей ему эмоциональностью грозит кулаком во время выступления.

Обложка: Никита Хрущев во время своего первого визита в США осенью 1959 года. Источник: https://denvistorii.ru

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