Почему они здесь больше не власть. К годовщине империи Бориса Березовского 31 мая 1994 года «ЛогоВАЗ» был преобразован в холдинговую компанию. Борис Березовский был избран председателем совета директоров. В конце апреля 2016 года окружной суд Гааги аннулировал принятое ранее решение международного арбитража о присуждении экс-совладельцам компании «ЮКОС» компенсации в размере 50 млрд долл. Мы, конечно, и так платить не собирались, но налицо факт: российские олигархи-изгнанники на Западе больше не в моде. Сегодня, когда мы справляем 22-ю годовщину начала превращения «ЛогоВАЗа» из дилера тольяттинского автозавода в компанию-совладелицу России, стоит поговорить о процессе и результатах огосударствления олигархов. Продажа автомобилей и скупка России Фигура Березовского является, пожалуй, самым известным опровержением мнения: «Российский учёный не... На чтение: 3 минуты

31 мая 1994 года «ЛогоВАЗ» был преобразован в холдинговую компанию. Борис Березовский был избран председателем совета директоров.

В конце апреля 2016 года окружной суд Гааги аннулировал принятое ранее решение международного арбитража о присуждении экс-совладельцам компании «ЮКОС» компенсации в размере 50 млрд долл. Мы, конечно, и так платить не собирались, но налицо факт: российские олигархи-изгнанники на Западе больше не в моде. Сегодня, когда мы справляем 22-ю годовщину начала превращения «ЛогоВАЗа» из дилера тольяттинского автозавода в компанию-совладелицу России, стоит поговорить о процессе и результатах огосударствления олигархов.

Продажа автомобилей и скупка России

Фигура Березовского является, пожалуй, самым известным опровержением мнения: «Российский учёный не может хорошо зарабатывать на родине». Просто нужно чётко понимать: «зарабатывать на Родине» не имеет никакого отношения к месту жительства.

...С руководством завода «ВАЗ» в Тольятти математик, доктор наук и видный специалист в теории принятия решений Борис Березовский сошёлся в конце 1980-х годов. Новый директор завода поставил перед ним управленческую и логистическую задачи: разработать новую схему управления предприятием, а также схему оптимальной работы со смежниками. Вполне возможно, что он её даже разработал. Однако кроме этого ещё и основал компанию «ЛогоВАЗ» (1989), ставшую одним из дилеров государственного автомобильного предприятия.

В то время «ЛогоВАЗ» занимался продажей автомобилей, отозванных из зарубежных представительств, помогая, так сказать, оптимизировать товарные остатки. Однако уже в начале 1990-х бизнес становится более правильным. Во-первых, компания получает автомобили на реализацию с завода, во-вторых, гонит их уже в обратном направлении – за рубеж.

Разумеется, только по документам. С одной стороны, это позволяло в дополнение к тем 100% прибыли, что компания имела с каждого проданного автомобиля, получать ещё и возмещение НДС из государственного бюджета. Кроме того, фиктивная продажа за границу предполагала большую отсрочку платежей (от года и более). Например, за автомобили, отправленные на реализацию в 1994 году, компания рассчиталась только в 1996-м.

Деньги, полученные фактически в беспроцентный кредит, компания использовала для скупки собственности во время приватизации 1992-1994 годов. В 1994 году собственности становится так много, что под неё приходится переструктурировать компанию.

Ну и конечно красивый финал всей схемы: во время залоговых аукционов 1995 года Березовским и его партнёрам достались 51% акций «Сибнефти» за смешную сумму в 100 млн долларов. Для сравнения: 75,7% акций «Газпром нефти» (сегодняшнее название компании) через 10 лет было выкуплено государством обратно за 13,1 млрд долларов.

Неудача серого кардинала

Ну а что было потом – известно. Экспорт нефти – это валюта: сразу и много. В стране с постоянной инфляцией надёжный источник валюты – всё равно, что собственный печатный станок. Можно скупать собственность, можно скупать депутатов и министров, облегчая тем самым скупку собственности. При достаточной изворотливости можно вообще стать одним из хозяев государства, а известно об этом станет лишь через несколько лет, так как СМИ тоже можно купить.

Следующий логичный шаг: создать механизм контролируемой ротации верховной власти в стране и спокойно жить в статусе серого кардинала, передав влияние и собственность наследникам. Как мы знаем, с механизмом вышла незадача, а провал заставил члена-корреспондента РАН Березовского бежать из России и провести остаток жизни в малоуспешных попытках заставить бывших деловых партнёров поделиться наворованным в 1990-е. К наворованному мы ещё вернёмся, сейчас хотелось бы немного подробнее остановиться на попытке Березовского и его коллег стать вечными серыми кардиналами.

Механизм, который они начали создавать в 1996 году (собственно, залоговые аукционы были ещё и своеобразной благодарностью за помощь в переизбрании Бориса Ельцина на второй срок), отнюдь не нов. Классическим примером государства с такой политической системой (президент – несамостоятельная фигура, обе партии контролируются крупным капиталом) являются США: коллективная диктатура крупного капитала, камуфлированная демократической ритуалистикой. Придумал это, конечно же, не сам Березовский. Просто логика поведения олигархии везде одинакова. Один зарабатывает на продукции государственного автозавода, оплачивает которую в полном соответствии с законом через пару лет после отгрузки. Второй – печатая валюту для государственного казначейства (ФРС США). Неважно, что масштаб даже близко несопоставим, важен принцип:

– встраивание себя в систему власти;

– монетизация своего участия во власти;

– расширение участия; препятствование попыткам отторжения из системы власти за счёт средств, полученных на предыдущем этапе.

В идеале третий этап должен быть конечным, то есть с определённого момента противодействие олигарху, обирающему государство, должно прекратиться вовсе. Именно для этого и нужен был контролируемый механизм ротации власти.

Для него, в свою очередь, были необходимы контролируемые СМИ, для чего Березовский и ринулся скупать телеканалы и печатные СМИ, став к концу 1990-х владельцем мощной медиаимперии.

Упоминание США, разумеется, не означает, что усилиями Березовского и его коллег Россия со временем превратилась бы в сопоставимую мировую величину. Америка тут лишь пример государства, где этот процесс был реализован наиболее успешно. Мы же, в лучшем случае, стали бы Большой Украиной, где события развивались сходным образом, однако не было реванша государственности и последующего раскулачивания особо обнаглевших олигархов.

Нелишне напомнить, что стартовало это раскулачивание как раз с разгрома медиаимперии Березовского (после чего для ряда ставших вдруг оппозиционными журналистов рабочее неприятие государства превратилось также в глубоко личную драму).

В качестве ответного выстрела в 2002 году был снят фильм «Олигарх».

Посмотрев его, вы не узнаете:

– что Березовский начинал с продажи автомобилей, произведённых государственным предприятием;

– что Березовский коррумпировал его менеджмент, который продавал ему машины по цене, не окупающей производство;

– что Березовский попутно обворовывал государство на схеме реэкспорта;

– что Березовский пользовался полученными средствами в течение нескольких лет для скупки страны;

– что Березовские в результате сами захотели стать государством. Вернее, не столько стать, сколько мочь разрешать самим себе всё, что заблагорассудится.

…Зато узнаете, что российские чиновники-антисемиты патологически ненавидят свободных и оборотистых предпринимателей.

***

Впрочем, сегодня эти пикировки интересны скорее как история. Реальность же вот какова: опальные российские олигархи (в изгнании или за решёткой) продолжали что-то значить лишь до тех пор, пока тенденции к восстановлению экономического и политического суверенитета Россия не стали очевидны. А очевидность, в свою очередь, закрепилась в практике принимать самостоятельные геополитические решения и нести за них ответственность.

Помимо прочего это означает, что делать ставку на когда-то изгнанных из этой системы стало бесперспективно. Влиятельность олигархов основывалась на слабости государственной власти и способности аккумулировать протестные движения. Слабости больше нет, да и влияние экс-сотрудников бывших олигархических телеканалов на умы масс всё ненадёжнее.

Это, конечно же, не значит, что попытки сменить нам власть прекратятся. Однако бывшие олигархи, похоже, наконец, перестанут быть знаменем этой борьбы. Отдачи нет.

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