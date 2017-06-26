Опять пугают Сталиным 26 июня с утра широко обсуждаются итоги очередного опроса «Левада-центра» об исторических и геополитических предпочтениях россиян. Либеральная общественность бьёт тревогу – победителем в рейтинге самых выдающихся личностей в мировой истории снова стал товарищ Сталин, которого отметили 38% опрошенных. Иным согражданам впору пить валерьянку – уже более тридцати лет, с первых перестроечных публикаций 1986 года, Иосифа Виссарионовича ругают, проклинают и уничтожают на все лады, а тут опять всё то же самое. Давайте разбираться: что за опрос, кто опрашиваемые и т.д. Респондентов 1600 – это такая стандартная выборка у социологов. Обычному человеку, далёкому от социологии, может показаться, что маловато будет. Ведь теоретически... На чтение: 1 минута

26 июня с утра широко обсуждаются итоги очередного опроса «Левада-центра» об исторических и геополитических предпочтениях россиян. Либеральная общественность бьёт тревогу – победителем в рейтинге самых выдающихся личностей в мировой истории снова стал товарищ Сталин , которого отметили 38% опрошенных. Иным согражданам впору пить валерьянку – уже более тридцати лет, с первых перестроечных публикаций 1986 года, Иосифа Виссарионовича ругают, проклинают и уничтожают на все лады, а тут опять всё то же самое.

Давайте разбираться: что за опрос, кто опрашиваемые и т.д. Респондентов 1600 – это такая стандартная выборка у социологов. Обычному человеку, далёкому от социологии, может показаться, что маловато будет. Ведь теоретически все 1600 человек могут оказаться идеологически ангажированными: им, например, зададут вопрос: «Как вы оцениваете чемпионство “Спартака”», а грустные граждане все как один болеют за ЦСКА.

Но знакомство с первой двадцаткой рейтинга показывает, что люди всё-таки разные, а представления их об отечественной истории достаточно адекватны.

Вот они – те, кто за Сталиным: на местах со 2-го по 9-е: Путин и Пушкин (34%), Ленин (32%), Пётр I (29%), Гагарин (20%), Лев Толстой (12%), маршал Жуков (12%), Екатерина II и Лермонтов (по 11%). А вот как распределились места во второй десятке: Ломоносов, Суворов , Менделеев (по 10%), Наполеон I (9%), Брежнев (8%), Эйнштейн, Есенин, Кутузов , Ньютон (по 7%), Горбачёв (6%).

Адекватны именно представления о нашей собственной истории – с точки зрения истории мировой, Наполеон, Эйнштейн и Ньютон персонажи не самые репрезентативные. Предположим, что если бы Дональд Трамп сдержал бы предвыборные обещания по отношению к России, он бы тоже попал в этот рейтинг.

Интересна динамика по сравнению с таким же опросом тех же социологов пятилетней давности: Сталин лидировал и тогда, но потерял по сравнению с 2012 годом 4%, Ленин – 5%, Пётр Великий и вовсе 8%. Пятёрка лидеров осталась прежней, и прибавили в ней Пушкин (5%) и действующий Президент России – с 22% в 2012-м до нынешних 34%. Для либеральной общественности последняя цифра страшнее любого Сталина – фактор возвращения Крыма в родную гавань теперь сказался и в опросе социологов.

Похоже, пора публицистам ещё перестроечной закалки сменить пластинку и прекратить поминание Сталина при всяком удобном и неудобном случае. С момента смерти первого и последнего советского генералиссимуса прошло 64 года. Дольше, причём всего на год, правит лишь британская королева Елизавета II. В конце второго десятилетия XXI века в развитии России совершенно точно есть куда более определяющие факторы, чем наследие Иосифа Виссарионовича. И Владимир Путин не зря недавно призвал не демонизировать этого политического деятеля.

И ещё одно наблюдение вслед за цифрами «Левада-центра». Подавляющее большинство современных россиян привлекают исключительно исторические личности с отчётливо выраженной психологией победителя. Михаил Сергеевич Горбачёв занял почётное 20-е место, а, например, Николай II, Хрущёв и Ельцин и в двадцатку не попали.

Вывод отсюда один: в истории обычные граждане выбирают её позитивное начало, выделяя его из окружающих их «загадок», «тайн» и моря негатива. Именно к этому гласу народа, собственно, стоит и прислушаться.