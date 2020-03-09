Черный день календаря: как хоронили Сталина 9 марта 1953 года в Москве прошла самая масштабная за всю историю Советского Союза траурная церемония Ровно в полдень 9 марта 1953 года над Москвой прогремел артиллерийский салют, вслед за которым зазвучали гудки и сирены столичных заводов и фабрик. Страна прощалась с Иосифом Сталиным – человеком, который руководил Советским Союзом дольше всех остальных его лидеров. Похороны вождя народов стали самой массовой траурной церемонией в советской истории и одновременно символом завершения целой эпохи в жизни страны. Как написать сценарий похорон О том, что секретарь Президиума ЦК КПСС и председатель Совета министров генералиссимус Иосиф Сталин скончался, страна узнала из официального информационного сообщения... На чтение: 3 минуты

9 марта 1953 года в Москве прошла самая масштабная за всю историю Советского Союза траурная церемония

Ровно в полдень 9 марта 1953 года над Москвой прогремел артиллерийский салют, вслед за которым зазвучали гудки и сирены столичных заводов и фабрик. Страна прощалась с Иосифом Сталиным – человеком, который руководил Советским Союзом дольше всех остальных его лидеров. Похороны вождя народов стали самой массовой траурной церемонией в советской истории и одновременно символом завершения целой эпохи в жизни страны.

Как написать сценарий похорон

О том, что секретарь Президиума ЦК КПСС и председатель Совета министров генералиссимус Иосиф Сталин скончался, страна узнала из официального информационного сообщения в шесть часов утра 6 марта. В действительности смерть Сталина наступила почти за полсуток до этого, в десятом часу вечера 5 марта. И тогда же состоялось первое заседание комиссии по организации похорон. То, что они выльются в масштабное мероприятие, которое охватит сотни тысяч людей, было понятно с самого начала. А значит, нужно было заранее продумать все детали грандиозной церемонии прощания и буквально по минутам расписать сценарий.

Первая страница газеты «Известия» с сообщением о смерти Сталина, 6 марта 1953 года

Источник: vatnikstan.ru

Похоронную комиссию возглавил член Президиума ЦК КПСС и первый секретарь Московского обкома партии Никита Хрущев . Кроме него, в нее вошли первый зампред Совета Министров СССР Лазарь Каганович, председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Шверник, военный министр СССР маршал Советского Союза Александр Василевский, секретарь президиума Верховного Совета СССР Николай Пегов, командующий войсками Московского военного округа генерал-полковник Павел Артемьев и председатель Мосгорисполкома Михаил Яснов. Такой состав позволял без привлечения посторонних тут же решить большую часть вопросов, связанных с организацией похорон первого человека в стране.

Согласно первому и единственному протоколу заседания комиссии по организации похорон, 5 марта были определены все основные моменты траурного мероприятия и сопутствующих ему событий. Тело Иосифа Сталина отправили на вскрытие и бальзамирование в лабораторию при Мавзолее Ленина (мозг вождя народов оттуда передали в Институт мозга, как это делалось со всеми крупными советскими государственными и научными деятелями), после чего с 16 часов 6 марта выставили для прощания в Колонном зале Дома Союзов. Умершего генералиссимуса, и это тоже было отдельно определено комиссией, одели в привычный для него повседневный военный мундир, который пришлось спешно отгладить и подштопать, с обычным набором колодок его наград. Но и существенные изменения внесли: на китель пришили погоны генералиссимуса (Сталин при жизни их ни разу не надевал, обходясь маршальскими), золотые пуговицы вместо латунных и прикололи на левой стороне груди две Золотые Звезды — Героя Советского Союза , которую Сталин никогда не носил, и Героя Социалистического Труда, которую он, напротив, носил не снимая.

Гроб с телом Иосифа Сталина в Колонном зале Дома Союзов. Рисунок художника Бориса Щербакова, сделанный в ночь на 8 марта 1953 года

Источник: rg.ru

Прощальная очередь

После того как был открыт доступ в затянутый траурным крепом Колонный зал, к телу Сталина потянулась почти бесконечная лента желающих проститься с человеком, который олицетворял собой не просто власть в стране, а фактически всю страну. Проще всего было москвичам: пусть и простояв несколько часов, но они могли войти в траурный зал и вблизи увидеть того, кого в других условиях вряд ли бы увидели на расстоянии вытянутой руки. А вот приезжавших из других городов строго фильтровали на вокзалах: в столицу для прощания со Сталиным допускались только официальные делегации и командировочные по соответствующим документам. Всех остальных, невзирая на просьбы и мольбы, отправляли обратно.

Но даже при таких ограничениях число людей, прошедших через Колонный зал Дома Союзов в течение двух с половиной дней — с четырех часов вечера 6 марта до полуночи 8 марта — достигло невероятной цифры в полмиллиона человек. И это по самым скромным подсчетам. По другим данным, их число колеблется от миллиона до двух! При этом на ночь двери зала закрывались, и желающие проститься со Сталиным оставались стоять на улице, чтобы не потерять свое место в бесконечной очереди. Неудивительно, что вечером 8 марта, когда стало известно, что вскоре Колонный зал закроется, на Трубной площади возникла давка, жертвами которой стали множество людей. Точные данные о жертвах до сих пор неизвестны, а оценочные колеблются в диапазоне от 100 до 2000 человек.

Орудийный лафет, на котором установлен гроб с телом Сталина, въезжает на Красную площадь, 9 марта 1953 года

Источник: citifox.ru

Венки для Сталина

Трагические события на Трубной площади не изменили, да и не могли изменить, графика подготовки похорон Сталина. Основные мероприятия, намеченные на 9 марта, – вынос гроба из Колонного зала Дома Союзов, переправка его на Красную площадь, траурный митинг и внос в Мавзолей – были рассчитаны буквально по минутам. Например, на то, чтобы гроб с телом Сталина перенести из зала на артиллерийский лафет, было отведено ровно восемь минут, на то, чтобы снять с него и установить перед Мавзолеем, давалось две минуты, и эти рамки были неукоснительно соблюдены.

Но прежде чем вступил в действие этот сценарий, нужно было вынести из зала тысячи венков, доставленных туда со всех уголков не только СССР, но и мира, причем в буквальном смысле. Около сотни траурных украшений от руководителей Советского Союза, иностранных компартий и лидеров других государств отобрали, чтобы нести вслед за гробом, а остальные перенесли на Красную площадь и расположили на трибунах по обе стороны от Мавзолея.

Пока сортировались и переносились венки, открылись сборные пункты для делегатов от Москвы, которые должны были участвовать в похоронной церемонии. Их было в общей сложности 12 тысяч человек, и каждый получил специальный пропуск для прохода на Красную площадь; всем остальным проход на нее был воспрещен, и за этим следили несколько тысяч сотрудников МВД и МГБ, расставленных вдоль всего пути следования траурной процессии от Колонного зала до Мавзолея и на всех прилегающих улицах.

Делегаты от трудящихся Москвы — участники траурной церемонии похорон Сталина — на Красной площади, 9 марта 1953 года

Источник: citifox.ru

Последний парад

В четверть одиннадцатого утра 9 марта, в последний день трехдневного траура, охватившего всю страну, гроб с телом Сталина на своих руках подняли с постамента в Колонном зале Лаврентий Берия, Никита Хрущев, Анастас Микоян, Лазарь Каганович, Вячеслав Молотов, Николай Булганин, Георгий Маленков и Климент Ворошилов . Они перенесли гроб на орудийный лафет, который начал движение в сторону Красной площади, и двинулись следом за ним. Позади этой высокопоставленной группы несли на подушках советские ордена и медали Сталина, которых было на удивление немного — всего четырнадцать штук. Маршальскую звезду доверили нести маршалу Семену Буденному , два ордена «Победа» — маршалам Василию Соколовскому и Леониду Говорову, а три ордена Ленина несли маршалы Иван Конев, Семен Тимошенко и Родион Малиновский. Примечательно, что маршала Георгия Жукова на похоронах не было: его не пригласили из Свердловска, где он командовал Уральским военным округом, будучи в опале, а маршалу Константину Рокоссовскому , как ни странно, не доверили нести ни одну из сталинских наград.

В 10.50 утра на трибуну Мавзолея взошли советские руководители, главы социалистических стран и представители иностранных компартий, и Никита Хрущев открыл траурный митинг. Как и было предусмотрено сценарием, митинг занял ровно час, так что выступить успели всего три человека: Георгий Маленков, Лаврентий Берия и Вячеслав Молотов. Их слушали выстроившиеся напротив Мавзолея 4 400 солдат и офицеров Московского гарнизона и 12 000 делегатов от москвичей. Когда Никита Хрущев объявил митинг закрытым, гроб с телом Сталина подняли со стоящего перед трибуной лафета и внесли в Мавзолей, над входом в который уже была новая надпись «Ленин Сталин». Ровно в полдень двери Мавзолея закрылись, и в тот же момент прогремел артиллерийский салют, которому вторили тысячи гудков московских заводов и фабрик. А через десять минут мимо Мавзолея парадным шагом двинулись шпалеры войск, вслед за которыми прошли и представители трудящихся. Так человек, который почти тридцать лет руководил Советским Союзом, навсегда завершил свой земной путь. Но нельзя сказать, что в тот день он упокоился навсегда. Через восемь с половиной лет, в ночь на 1 ноября 1961 года тело Сталина по решению XXII съезда КПСС вынесли из Мавзолея и перезахоронили у Кремлевской стены, где он и покоится по сей день.

Гроб с телом Сталина вносят в Мавзолей. На переднем плане (слева направо): Лаврентий Берия, Климент Ворошилов, Никита Хрущев

Источник: rg.ru

Обложка: Гроб с телом Сталина перед Мавзолеем, на трибуне которого — руководители СССР, социалистических стран и иностранных компартий, 9 марта 1953 года. Источник: srcaltufevo.ru

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