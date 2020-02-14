По праву братства: пять африканских стран, в которых служили советские военные 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества До начала 1990-х годов понятие «воин-интернационалист» касалось только тех советских солдат и офицеров, которые выполняли свой интернациональный долг «за речкой», то есть на афганской земле. Масштабы боевых действий в этой стране, как и масштабы потерь среди личного состава Ограниченного контингента советских войск в Афганистане, были такими, что скрыть их было невозможно — в отличие от отправки советских военных специалистов в другие страны, где они обеспечивали военно-стратегические интересы СССР. А таких стран к девяностым годам накопилось изрядное число – от Кореи и Вьетнама и до Египта и Анголы.... На чтение: 3 минуты

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

До начала 1990-х годов понятие «воин-интернационалист» касалось только тех советских солдат и офицеров, которые выполняли свой интернациональный долг «за речкой», то есть на афганской земле. Масштабы боевых действий в этой стране, как и масштабы потерь среди личного состава Ограниченного контингента советских войск в Афганистане , были такими, что скрыть их было невозможно — в отличие от отправки советских военных специалистов в другие страны, где они обеспечивали военно-стратегические интересы СССР. А таких стран к девяностым годам накопилось изрядное число – от Кореи и Вьетнама и до Египта и Анголы.

Все эти «заграничные командировки», в которые советские военные специалисты отправлялись зачастую под чужими именами, дорого обошлись Вооруженным силам СССР. По данным на сегодняшний день, общее число потерь среди советских военнослужащих за рубежом составляет порядка 17,5 тысячи человек. Подавляющее большинство — свыше 15 тысяч — погибли в Афганистане, а остальные — в других странах Африки и Юго-Восточной Азии, которые получали военную помощь от нашей страны. И если какие-то из них даже в советские времена были на слуху, то о большинстве африканских стран, где военнослужащие и технические специалисты СССР «выполняли свой интернациональный долг», многие даже могли не слышать. Сегодня, в канун Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, наш портал рассказывает о некоторых из них.

Президент Сомали Мохаммед Сиад Барре с группой советских военных специалистов

Источник: pikabu.ru

Алжир

В 1955 году началась национально-освободительная борьба в Алжире, стремившемся сбросить статус французской колонии. И довольно скоро на помощь алжирской Армии национального освобождения (АНО) пришли военные советники из СССР. Их задача была простой: помочь алжирским партизанам превратиться в серьезную военную силу. Этого удалось добиться достаточно быстро: уже к концу 1950-х годов французские военные, воевавшие в Алжире, стали отмечать, что противостоящие им отряды АНО действуют как настоящая армия. «Противник организован, принимает продуманную тактику, в его действиях чувствуется военная зрелость, – писал в своем дневнике один из французских офицеров. – Какие же это мятежники?» Добиться этого удалось усилиями 337 военных специалистов из СССР. Но основная работа советских военных в Алжире началась уже после того, как Армия национального освобождения одержала победу. В 1962-1964 годах нашим саперам пришлось разминировать колоссальные минные поля, оставшиеся на границах этой страны с Марокко и Тунисом. Задача была сверхтрудной; достаточно сказать, что на некоторых участках на каждые три квадратных километра минных полей приходилось по 20 тысяч мин самого разного вида и принципа действия! А в общей сложности советские саперы, работавшие в Алжире с 1962 по 1965 годы, обезвредили около 1,5 млн мин и очистили 120 тыс. га земли. При этом непосредственно во время разминирования погиб один человек. Еще 24 советских военных специалиста погибли в катастрофах, скончались от ран, увечий или болезней.

Советский сапер ефрейтор Николай Пяскорский демонстрирует своему алжирскому коллеге одну из французских выпрыгивающих мин. В 1964 году ефрейтор Пяскорский будет смертельно ранен во время разминирования

Источник: 15061981.diary.ru

Ангола

Советские военные специалисты прибыли в эту южноафриканскую страну только после того, как в 1975 году в Анголе, получившей независимость, вспыхнула гражданская война между тремя группировками, воевавшими с португальскими колонизаторами. С просьбой о поддержке к СССР обратилась одна из них — МПЛА, объявившая о социалистическом курсе развития страны и провозгласившая создание Народной Республики Ангола. У Советского Союза был свой колоссальный интерес в том, чтобы откликнуться на ангольское обращение: страны практически сразу подписали соглашение об использовании ангольской военной инфраструктуры в советских военных интересах. Таким образом СССР получил оперативные военно-морские и авиационные базы на юге Африки, а Ангола — помощь оружием и боевой техникой, а также военными специалистами. Последние занимались прежде всего подготовкой и формированием наиболее боеспособных частей ангольской армии; такими стали, например, две десантно-штурмовые бригады, созданные стараниями советских офицеров ВДВ . В общей сложности за 16 лет официального военно-технического сотрудничества между СССР и Анголой в этой африканской стране побывали около 11 тысяч советских военнослужащих, в том числе 107 генералов и адмиралов, 7211 офицеров, более 3,5 тысячи прапорщиков, мичманов, рядовых, а также рабочих и служащих армии и флота. По официальным данным, 54 человека из них, в том числе 45 офицеров, пять прапорщиков, два солдата срочной службы и двое служащих погибли или умерли.

Советский военный специалист обучает ангольских пехотинцев обращению и стрельбе из автоматического станкового гранатомета «Пламя»

Источник: sva.ru

Египет

Поставки советской военной техники и оружия в Египет начались еще в 1955 году, когда от такого рода сотрудничества отказалась Великобритания — прежде главный египетский оружейный «донор». СССР отправил в североафриканскую республику колоссальное количество вооружения – от танков Т-34 и самолетов МиГ-15 до подводных лодок и боевых кораблей. Естественно, вместе с техникой стали прибывать и военные инструкторы, обучавшие египетских военных обращению с нею. Но до непосредственного участия советских военных специалистов в формировании армии Египта дело в тот момент не доходило, не говоря уже о том, чтобы они участвовали в боевых действиях. Это началось только в 1967 году, когда египетский президент Гамаль Абдель Насер прямо попросил руководство СССР об отправке в его страну советских воинских подразделений, прежде всего зенитно-ракетных частей и авиации ПВО. Советский Союз охотно откликнулся на эту просьбу, и в рамках секретной операции «Кавказ» в Египет были направлены 18-я особая зенитно-ракетная дивизия, 135-й истребительный авиаполк и 35-я отдельная истребительная эскадрилья. Эти части и приняли непосредственное участие в боевых действиях на стороне египетской армии, сражаясь с израильской авиацией в ходе так называемой «войны на истощение». В пиковые моменты численность советского воинского контингента в Египте достигала 32 тысяч человек (на момент его вывода в 1972 году — 20 тысяч), а число погибших во время исполнения интернационального долга оценивается от 40 до 60 человек.

Расчет пусковой установки советского зенитно-ракетного комплекса С-75 на позиции в Египте

Источник: ru-polit.livejournal.com

Мозамбик

Бывший, как и Ангола, колонией Португалии, Мозамбик получил независимость в 1975 году. И сразу же столкнулся с необходимостью срочно создавать с нуля собственную армию. Партизанские отряды, которые привели к власти ориентированное на «социалистический путь развития» движение ФРЕЛИМО, таковой считаться не могли, и потому мозамбикские власти прибегли к помощи уже проверенного партнера — СССР. Первая группа советских военных советников прибыла в страну уже в 1976 году и с ходу принялась за создание Генерального штаба армии Мозамбика, системы военной разведки, а также противовоздушной обороны. Впрочем, это были лишь первоочередные задачи, а предстояло создавать все — от общевойсковых бригад до пограничных войск и военно-морского флота. Вскоре усилиями советских военных специалистов в стране были сформированы военное училище в Нампуле, учебный центр в Накале, учебный центр пограничных войск в Иньямбане, школа младших авиационных специалистов в Бейре и автошкола в Мапуту. Существенная часть советских офицеров и солдат занималась тем, что обучала мозамбикских военных обращению с поставлявшейся техникой — от крупнокалиберных пулеметов до танков Т-54 и истребителей МиГ-21. И хотя участвовать в боевых действиях военным специалистам из СССР было запрещено, уберечься от случайных нападений сепаратистов им не всегда удавалось. В итоге только по официальным данным в Мозамбике погиб 21 советский военный специалист — из почти двух тысяч, которым довелось выполнять интернациональный долг в этой стране.

Советские военные специалисты в сопровождении бойцов армии Мозамбика

Источник: veteranangola.ru

Сомали и Эфиопия

Эти две граничащие между собой африканские страны в начале 1977 года вступили в очередной военный конфликт, который стал, пожалуй, единственным в истории локальным конфликтом, в котором с обеих сторон действовали советские военные специалисты. Военную поддержку Сомали СССР начал оказывать еще в 1963 году, когда сомалийская армия не сумела справиться с эфиопской и захватить спорную провинцию Огаден. Западные страны отказались продавать оружие для Сомали, и тогда руководство страны нашло поддержку в Советском Союзе. В Африку были отправлены танки Т-34, истребители МиГ-15 и МиГ-17, бронетранспортеры и артиллерия. А вместе с ними прибыли и около 300 советских военных специалистов, которым предстояло обучить сомалийцев обращению с этой техникой. Спустя 14 лет отношения Сомали с СССР начали обостряться, и не последнюю роль в этом сыграло то обстоятельство, что Советский Союз начал поддерживать их главных противников — Эфиопию. В ноябре 1977 года сомалийцы выслали практически всех советских военных советников (около 2000 человек) и начали искать поддержку на Западе. В ответ стало существенно расширяться советское военно-техническое сотрудничество с Эфиопией, которая не только получала оружие и технику, но и военных специалистов. За три года (с 1976 по 1979) в этой стране побывало не меньше 4000 военнослужащих из СССР. Примечательно, что многие из них попадали в эфиопскую армию прямиком из сомалийской: советское командование организовало специальный «воздушный мост» для такой переброски, справедливо полагая, что опыт, полученный в армии теперь уже противника, пригодится нашим военным на новом месте.

Советские офицеры-зенитчики с эфиопскими военными у 37-миллиметровой зенитной установки советского производства

Источник: foto-history.livejournal.com

Обложка: Советские военные специалисты в Анголе с местными жителями. Источник: liveinternet.ru

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