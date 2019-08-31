Хасавюртовские соглашения. «Глупость или измена?» 31 августа 1996 года подписанием Хасавюртовских соглашений закончилась Первая чеченская война Бередить старые раны всегда тяжело. Одной из них для нашего народа являются и эти, преступные по своей сути и человеконенавистнические по своим последствиям, переговоры. Тем не менее такие раны всегда полезны для государства, правда, лишь в одном случае: если из них будут сделаны правильные выводы. Сегодня мы расскажем о том, как политические импотенты и обманщики попрали память сотен наших солдат, отдавших свои жизни ради сохранения целостности Российской Федерации. Наши люди гибли ради уничтожения виртуального террористического государства, набитого бандитами, похитителями людей, насильниками и иностранными наемниками. Для нас ситуация с этими... На чтение: 2 минуты

31 августа 1996 года подписанием Хасавюртовских соглашений закончилась Первая чеченская война

Бередить старые раны всегда тяжело. Одной из них для нашего народа являются и эти, преступные по своей сути и человеконенавистнические по своим последствиям, переговоры. Тем не менее такие раны всегда полезны для государства, правда, лишь в одном случае: если из них будут сделаны правильные выводы.

Сегодня мы расскажем о том, как политические импотенты и обманщики попрали память сотен наших солдат, отдавших свои жизни ради сохранения целостности Российской Федерации. Наши люди гибли ради уничтожения виртуального террористического государства, набитого бандитами, похитителями людей, насильниками и иностранными наемниками. Для нас ситуация с этими соглашениями каждый день должна служить уроком как делать не надо.

Упущенная победа

Все помнят, как ночью 31 декабря 1994 года в Грозный входили наши войска. Какие шли тяжелые бои, к сожалению, не без потерь. Тем не менее федеральным силам удалось изменить тактику, подстроиться под новые, ранее неизвестные неопытным воинским частям боевые условия и громить противника.

Взятый нашими войсками дворец Дудаева

Источник: pinterest.ru

Что привело к войне, – это отдельный вопрос, требующий пристального рассмотрения. Неудовлетворительное руководство ЧИАССР, внутренние конфликты, конфликты с федеральным центром, разгул бандитизма и сепаратизма и даже гражданская война среди самих сепаратистов – всё это отразилось на нечеченском населении республики (в основном на русском) и дало толчок к вводу в самопровозглашенную Ичкерию федеральных сил.

Нашим войскам противостояли опытные, прошедшие уже не один локальный конфликт на территории бывшего СССР так называемые «полевые командиры» и их банды. Не зря самый известный батальон террориста Басаева назывался Абхазским – по участию в соответствующем конфликте.

Первый «президент» ЧРИ Д. Дудаев

Источник: upload.wikimedia.org

Так или иначе, Грозный был взят штурмом, над равнинными районами Чечни был установлен контроль. Частично контролировались и горные районы. В целом ситуация приближалась к победе в конфликте.

Ужасный теракт в Буденновске , президентские выборы в России , а также нерешительность действий российского командования в Грозном, Аргуне и Гудермесе привели высокое московское руководство к мысли о повторных переговорах с сепаратистами и бандитами (первые уже состоялись в мае – июле 1996 года, они предваряли выборы). Так, хоть и с оппозицией со стороны некоторых высших чиновников, Москва пришла к необходимости соглашения.

Хасавюртовский формат

Мы не зря упомянули выборы 1996 года, когда россияне, «гослосуя сердцем», избрали на второй срок Б. Ельцина . Поныне живущий Г. Зюганов, занявший второе место, как спорят сейчас политологи, мог и победить. А вот третья фигура – малоизвестный до выборов генерал А. Лебедь как раз достоин нашего внимания. Один раз изменивший военной присяге, данной Советскому Союзу в 1991 году, Лебедь согласился выступить на стороне Ельцина, взамен получив высокую должность секретаря Совбеза РФ. Конечно, Лебедя через несколько месяцев выгонят с этой работы, но в тот момент нужен был, как принято говорить, «козёл отпущения», на статус которого другие генералы не соглашались. Такой вот двоякий генерал Лебедь, очень противоречивая личность, которой история ещё даст свою оценку.

А. Лебедь и Басаев в Хасавюрте

Источник: ru.rfi.fr

С Лебедем в дагестанский Хасавюрт прибыл ещё один интересный персонаж, до сих пор вызывающий массу споров и вопросов, – Б. Березовский.

«Ты, генерал, можешь считать всё что угодно, — сверкнул глазами столичный визитер (Березовский). — Твоя задача молчать, слушать и выполнять то, что мы с Лебедем говорим. Понял?» , – так вспоминал первую встречу с высокими московскими гостями Герой России генерал Трошев.

«Глупость или измена?»

Документ, позже признанный Советом Федерации Федерального Собрания РФ декларативным, по сути устанавливал окончание боевых действий в ЧРИ. На это не повлияло ни устранение лидера бандитов Дудаева, ни успехи наших войск. Хасавюртовский сговор стал плевком в сторону всех, кто ценой своей крови пытался выполнить долг и защитить страну от распада и бандитизма. Начался массовый исход из армии опытных офицеров и контрактников, не согласных с таким решением.

Перед подписанием

Источник: history4you.ru

В республике должен был установиться мир, статус территории и признание «независимости» откладывались до 2001 года. Жаль только, обнаглевшие от безнаказанности бандиты так не считали.

Уже в ходе подписания этого позорного договора были похищены трое журналистов. Продолжались похищения, убийства, взятки и даже рабство и после его заключения. Нелегальный бизнес – от оружия и фальшивых денег до нелегальной нефти – расцвел в самопровозглашенной республике. Рассадник бандитизма цвёл даже лучше, чем раньше. Долгих 4 года почти вся страна переживала последствия этого преступного договора с бандитами, не признанного ни Конституционным судом РФ, ни даже парламентом России. Страшные теракты в Москве, Буденновске, Волгодонске и другие акты насилия и преступления – тоже были его последствиями.

12 мая 1997 года в Москве Масхадов и президент России Борис Ельцин подписали «Договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия»

Источник: upload.wikimedia.org

10 лет тяжелейшей войны. Восстановление республики и возвращение её в российское правовое поле – всё это последовало лишь после смены власти, смены политического курса в России. Но последствия этого договора вся Россия и Чечня переживают до сих пор, и мы надеемся, что правовая и историческая (а также моральная) оценка этому сговору ещё будет дана.

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