Какое кино нужно стране: о том, чему полезному учит нас сегодня наша история Министерство культуры опубликовало список «приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2016 году». То есть: о чём должно быть кино, чтобы претендовать на казённые деньги. В принципе, документ это сугубо дежурный. Он не запрещает творческие изыскания в других направлениях и носит характер бюрократически-рекомендательный. Его даже «госзаказом» не назвать, не то что «цензурой». Впрочем, при этом надо понимать, что какие-то неказённые деньги в сфере кинопроизводства присутствуют в количествах, мягко говоря, не определяющих. Так что «темник минкульта» вполне можно считать рекомендациями главного инвестора и, по крайней мере, составить представление о понимании государством своих идеологических задач в культурной политике. И вот какое понимание... На чтение: 1 минута

Министерство культуры опубликовало список «приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2016 году» . То есть: о чём должно быть кино, чтобы претендовать на казённые деньги.

В принципе, документ это сугубо дежурный. Он не запрещает творческие изыскания в других направлениях и носит характер бюрократически-рекомендательный. Его даже «госзаказом» не назвать, не то что «цензурой».

Впрочем, при этом надо понимать, что какие-то неказённые деньги в сфере кинопроизводства присутствуют в количествах, мягко говоря, не определяющих. Так что «темник минкульта» вполне можно считать рекомендациями главного инвестора и, по крайней мере, составить представление о понимании государством своих идеологических задач в культурной политике.

И вот какое понимание получается.

Государство хочет стимулировать в массовой культуре (а кино – всё ещё «важнейшее из искусств») создание для современников образцов – поведения, мотивации, самореализации. То есть – воспитывать активного и самостоятельного гражданина, побуждать его к какой-то общественно-полезной деятельности.

Под общественно-полезной деятельностью государство понимает созидательный труд и неравнодушие к судьбе страны. И, следовательно хочет продвигать в массовой культуре героев, таким трудом занятых – рабочих, инженеров, учёных, военных, первопроходцев.

А образцы современного поведения, мотивации, самореализации предлагается брать из нашего же собственного прошлого. Во-первых, такие образцы в прошлом есть в огромных количествах. Во-вторых, известно, чем там, в прошлом, всё закончилось: раз мы, современные, в принципе есть и чувствуем себя, в общем неплохо, – значит, что-то правильное предки-то для нас сделали. Вот с них и будем пример брать, у них и будем уму-разуму учиться.

Из исторической темы специально выделяется, естественно, революция – 100-летие всё-таки на носу. Но и её государство хочет трактовать не «юбилейном» духе (неважно – осуждений или восхвалений), а актуально и идеологично: «подчинение интересов разных сторон конфликта интересам и ценностям исторической России». Собственно, такое понимание и обозначал глава минкульта и РВИО Владимир Мединский в своей прошлогодней лекции в МГИМО .

Кстати, именно таким образом и можно расшифровать на языке массовой культуры понятие «традиционные ценности». А то все о нём говорят, но употребляют преимущественно в заклинаниях – возвышенно-патриотических или гневно-обличительных, – редко снисходя до конкретики. А вот мастера искусств – они как раз и сумеют объяснить. Ну, должны суметь – это же и есть их работа, правда ведь?

Таким образом, минкульт предпринимает смелую попытку развернуть отечественное киноискусство от разоблачительной чернухи, незатейливой клоунады и размышлений о «переживаниях людей своего круга» – к тому, что на самом деле важно. И, кстати – востребовано зрителем. В конце концов, «невидимая рука рынка» внятно указывает на самые кассовые фильмы: прямо сейчас – «Экипаж» , в прежние годы – «Битва за Севастополь», «Батальон», «Легенда №17»… И фильмы эти – ровно о том, к чему призывает «темник минкульта». То есть – не дурному учит Мединский-то, заботится заодно уж и о благосостоянии деятелей искусств.

Теперь по процедурному вопросу. Рекомендации минкульта – это, повторяю, ни разу не госзаказ. И вряд ли от факта их публикации стоит ожидать светлого потока «хорошего кино о важном». В конце концов, такие правильные рекомендации не впервые даются.

Свобода творчества – дело святое. Поэтому кто-то будет гнуть свою линию «Левиафанов» и «изнасилованных немок». Кто-то смекнёт, за что нынче дают денег, и начнёт с тем же энтузиазмом клепать патриотическую халтуру. А у кого-то при всех лучших побуждениях просто получится неудачное кино.

Это так. Культурная политика по приказу не строится. Но обратите внимание: как только государство эту свою линию начало терпеливо гнуть (совсем недавно – года четыре от силы), тут-то и стали появляться «Легенды», «Экипажи» да «Панфиловцы». А гнуть линию государство и должно – это же и есть его работа, правда ведь?

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