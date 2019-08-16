Здравствуй, земля целинная… В середине 1950-х годов в нашей стране началось вовлечение в процесс земледелия обширных нераспаханных и давно не обрабатывающихся земель в Казахстане, на Урале, в Сибири и других регионах СССР Историческая необходимость Всю свою историю человечество осваивало целинные и залежные земли. Посевные площади постоянно прирастали именно за счёт того, что их отвоёвывали у степей и лесов. Но уже к началу 1950-х годов в Советском Союзе сложилась тяжёлая ситуация с обеспечением населения зерном. В 1953 году в закрома родины поступило 31,1 млн тонн зерна, а на продовольственные нужды и животноводство ушло 32,4 млн тонн. Правительство было вынуждено использовать государственные резервы. Массовая кампания... На чтение: 2 минуты

В середине 1950-х годов в нашей стране началось вовлечение в процесс земледелия обширных нераспаханных и давно не обрабатывающихся земель в Казахстане, на Урале, в Сибири и других регионах СССР

Историческая необходимость

Всю свою историю человечество осваивало целинные и залежные земли. Посевные площади постоянно прирастали именно за счёт того, что их отвоёвывали у степей и лесов. Но уже к началу 1950-х годов в Советском Союзе сложилась тяжёлая ситуация с обеспечением населения зерном. В 1953 году в закрома родины поступило 31,1 млн тонн зерна, а на продовольственные нужды и животноводство ушло 32,4 млн тонн. Правительство было вынуждено использовать государственные резервы.

Массовая кампания по призыву молодежи на целину была развернута в СССР

Источник: inance.ru

Нужно было оперативно решить вопросы увеличения производства зерновых. Разгорелась целая дискуссия – как, где и какими средствами. Победило предложение Н.С. Хрущёва : распахать 13 млн гектаров целинных и залежных земель. Предложение поддержали не все члены Президиума ЦК КПСС, например, В.М. Молотов предлагал сосредоточиться на интенсификации сельхозпроизводства, больше внимания уделить уже освоенным землям, а целину осваивать, но меньшими темпами. Сомневались и руководители Казахстана, которые опасались нанести ущерб животноводству. Тем не менее большинством членов Президиума предложение Хрущёва было поддержано.

Для обеспечения планируемых мероприятий был заменён Первый секретарь ЦК Казахстана Жумабай Шаяхметов. Его место занял Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, а вторым секретарём, непосредственно ответственным за освоение целины, стал будущий лидер страны Л.И. Брежнев . Уже в 1955 году он становится первым секретарём компартии Казахстана. В 1981 году в свет вышла книга его воспоминаний «Целина», написанная группой лучших журналистов страны и начинавшаяся пословицей «Будет хлеб, будет и песня».

Бытовые условия были тяжелыми

Источник: cont.ws

Чтобы дать стране хлеб, была подготовлена масштабная целинная кампания. Были определены земельные участки, подлежащие обработке. Организовывалась соответствующая инфраструктура – полевые станы с вагончиками и палатками для жилья, общественное питание, торговая сеть. Для освоения целины в 1954 году в районы освоения новых земель было направлено 120 тысяч тракторов, тысячи комбайнов и другой сельскохозяйственной техники, автомашин.

Едем мы, друзья, в дальние края

Кадры решают всё! Этот сталинский лозунг был в ходу и при Хрущёве. И первыми кадровыми покорителями целины стали студенты и работающая молодежь. Большую работу по привлечению молодёжи на целину провёл ЦК ВЛКСМ. Во всех местных комитетах комсомола развернулась работа по привлечению добровольцев и направлению их на освоение целинных земель. Энтузиазм был огромным. Одни молодые люди ехали за романтикой, другие искали самостоятельности, но всех их объединяло желание помочь стране.

Так осваивали целину

Источник: pinterest.ru

За свою работу и вклад в освоение целинных и залежных земель в 1956 году комсомол был награждён орденом Ленина. Юношей и девушек не пугали условия жизни на целине и полное отсутствие связи с цивилизацией. Всё, что создавалось в степи, делалось с нуля, и на стройку ехали механики, агрономы, врачи, учителя, чтобы обеспечить энтузиастов всем необходимым. Всего на целину отправилось 650 тысяч человек – около полумиллиона комсомольцев и 150 тысяч квалифицированных рабочих. Помогать братскому советскому народу приехали и посланцы из Китая, Венгрии, Польши и других стран.

В те времена целинником быть считалось почётным. Им предоставлялись большие льготы, оплачивались проездные билеты, шли разные доплаты, отличившиеся в труде бригады премировались. Очень хорошо обо всём этом рассказывается в фильме режиссёра Ивана Лукинского «Иван Бровкин на целине». Кино снято в 1958 году, практически в самый разгар целинной эпопеи. Посмотрите, и вы почувствуете атмосферу тех лет.

Хлеб целины

Энтузиазм целинников позволил вести работы форсированным темпом. Если первоначально планировалось за два года распахать 13 млн гектаров, то на самом деле было поднято 33 млн. До 1960 года общая площадь распаханных земель составила 41,8 млн гектаров. Только за два года было создано 425 зерновых совхозов, и эта практика продолжалась позднее.

Плакат времен первых урожаев

Источник: pinterest.ru

Действительно, освоение целинных земель по хрущёвскому рецепту позволило быстро пополнить закрома родины. В первые годы целинные урожаи были просто фантастическими. Во второй половине 1950-х годов целина дала половину всего зерна, выращенного в СССР.

Но уже вскоре урожайность целинных земель существенно снизилась – до 25-40% зернового сбора страны. Хрущёв надеялся, что целина решит все проблемы, но этот расчёт не оправдался, и в 1963-м (за год до снятия Никиты Сергеевича со всех постов) СССР вынужден был закупать зерно в Канаде. Масштабная целинная эпопея имела две стороны – массовый энтузиазм молодёжи и экономический авантюризм. Урожаи на целине в засушливые годы были крайне низкими. Поднимались песчаные бури и суховеи, тонкие плодородные слои освоенных земель быстро истощались, происходила эрозия почвы, что делало падение урожайности неизбежным. В дальнейшем для ведения земледелия здесь потребовались дополнительные вложения – и в мероприятия по мелиорации почвы, и в создание защитных лесополос, и в техническое оснащение хозяйств, внедрение особых плугов.

Обложка: deduhova.ru