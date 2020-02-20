Обитаемый «Мир»: люди, наука и рекорды Что вместила в себя пятнадцатилетняя история самой знаменитой советской орбитальной станции В историю отечественной космонавтики эта орбитальная станция вошла как последняя советская и первая российская. До недавнего времени именно за нею сохранялся рекорд длительности работы на орбите — полтора десятилетия, а многие другие ее рекорды не побиты и по сей день. Ставшая символом высочайшего развития советской космонавтики, станция «Мир» стала и символом международного сотрудничества и первой из всех отечественных орбитальных станций приняла американские космические корабли. Десять лет – до и пятнадцать – после «Мир» стал не просто образцом развития всех предыдущих советских орбитальных станций типа «Салют» (первоначальный индекс базового блока... На чтение: 3 минуты

Что вместила в себя пятнадцатилетняя история самой знаменитой советской орбитальной станции

В историю отечественной космонавтики эта орбитальная станция вошла как последняя советская и первая российская. До недавнего времени именно за нею сохранялся рекорд длительности работы на орбите — полтора десятилетия, а многие другие ее рекорды не побиты и по сей день. Ставшая символом высочайшего развития советской космонавтики, станция «Мир» стала и символом международного сотрудничества и первой из всех отечественных орбитальных станций приняла американские космические корабли.

Десять лет – до и пятнадцать – после

«Мир» стал не просто образцом развития всех предыдущих советских орбитальных станций типа «Салют» (первоначальный индекс базового блока станции и был «Салют-8»), а воплощением кардинального изменения в подходе к их проектированию. Работа над станцией началась еще в 1976 году, а первый эскизный проект появился в 1978 году, когда на орбиту только-только вывели станцию «Салют-6». Она успела уступить место «Салюту-7», отправившемуся в космос в 1982 году, когда работы над следующей орбитальной станцией развернулись вовсю — а через два года едва не были свернуты в пользу разработки отечественной космической системы многоразового использования «Буран»-«Энергия» . Понадобилось личное вмешательство курировавшего космическую тематику секретаря ЦК КПСС Григория Романова, чтобы «Салют-8» не остался без финансирования и был закончен к установленному сроку. 20 февраля 1986 года новая орбитальная станция была выведена на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя «Протон» и начала свою работу, растянувшуюся на пятнадцать лет.

Базовый модуль орбитальной станции Мир во время подготовки к полету, космодром Байконур, 1986 год

Источник: adsl.kirov.ru

Модульный «Мир»

«Салют-8» продолжал «салютовскую» традицию, и даже базовый блок был такой же формы, но по сути своей комплекс был совершенно иным, что и стало одной из причин его переименования. Страна по воле генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева вступила в полосу перестройки и разрядки, и в итоге новая орбитальная станция совершенно в духе времени получила название «Мир». Но главным изменением было все-таки не имя, а предназначение и конструкция. В отличие от прежних «Салютов», которые представляли собой систему «все в одном», «Мир» стал модульной станцией. Конструкция изначально была рассчитана на то, чтобы для решения конкретных задач использовались стыкуемые модули: это позволяло более рационально использовать базовый, жилой модуль станции. Модуль «Природа», в частности, использовался для изучения поверхности и атмосферы Земли и влияния космического излучения на человеческий организм, модуль «Кристалл» был производственно-технологическим, а модули «Квант» занимались астрофизикой и обеспечивали выход космонавтов за пределы станции. Кроме того, «Мир» мог принимать пилотируемые корабли «Союз» и беспилотники «Прогресс», которые тоже становились своего рода модулями станции, хотя и на короткий срок.

Орбитальная станция «Мир» с пристыкованным кораблем многоразового использования «Атлантис». Над «челноком» расположен стыковочный модуль, выше него — модуль «Кристалл», слева от него — модуль «Квант-2», справа — модуль «Спектр». Позади базового модуля — блок «Квант-1» (с длинной решетчатой фермой). Фотография сделана в 1995 году во время первой стыковки американского «челнока» с российской станцией

Источник: adsl.kirov.ru

Рекорды «Мира»

Первоначальный срок службы «Мира» был определен в пять лет — так же, как и для его предшественников «Салют-6» и «Салют-7». Но, когда этот срок истек, стало понятно, что в ближайшее время страна вряд ли сможет запустить новую орбитальную станцию. Эксплуатацию «Мира» продлили. В итоге станция проработала на орбите почти 15 лет — если быть точным, то 5511 суток. На момент затопления «Мира» 23 марта 2001 года это бы абсолютный рекорд: ни одна другая станция не проработала на орбите хоть сколько-нибудь сопоставимое время! Но троекратно превышенный срок эксплуатации все-таки начал сказываться, что и стало одной из причин решения о прекращении работ на «Мире». Кроме собственного рекорда продолжительности полета, станция позволила установить еще два подобных: на ней дольше всех в космосе в течение одного полета — 437 суток и 18 часов — проработал советский космонавт Валерий Поляков . На «Мире» же установлен и подобный рекорд среди космонавтов-женщин: американка Шеннон Лусид в течение одного полета провела на станции 188 суток.

Американский астронавт Шеннон Лусид, которой принадлежит рекорд длительности одновременного пребывания в космосе среди женщин — 188 суток

Источник: archive.org

Первые и последние на «Мире»

Космонавты Леонид Кизим и Владимир Соловьев не только стали первым экипажем «Салюта-8», но и своего рода связующим звеном между ним и его предшественником, «Салютом-7». Состыковавшись с «Миром» 15 марта 1986 года, космонавты за 51 день провели серию экспериментов с растениями, после чего погрузили их в свой корабль и за 29 часов перелетели на «Салют-7», впервые осуществив подобный перелет. Нужен он был в том числе и для того, чтобы перебросить обратно на новую станцию часть оборудования, а также выполнить работы, которые из-за болезни командира не смог выполнить предыдущий экипаж «семерки». Так Леонид Кизим и Владимир Соловьев стали еще и последним экипажем «Салюта-7»: законсервировав эту станцию, они 26 июня 1986 года вернулись на другую, завершили ее дооборудование и 16 июля отправились назад на Землю. Примечательно, что за время этого полета Леонид Кизим успел установить первый рекорд новой станции, проведя в космосе в общей сложности больше года — 373 дня. А последним экипажем «Мира» стали Сергей Залетин и Александр Калери: на космическом корабле «Союз ТМ-30» они прибыли на станцию 4 апреля 2000 года, законсервировали ее и 16 июня вернулись на Землю.

Первый экипаж станции «Мир» и последний экипаж станции «Салют-7»: космонавты Леонид Кизим (слева) и Владимир Соловьев

Источник: warheroes.ru

Первая международная станция

В середине 1990-х «Мир» полностью оправдал свое имя, став первой отечественной орбитальной станцией, которая не просто приняла на своем борту космонавтов из стран, которые недавно считались геополитическими противниками СССР, а астронавтов США, да еще и осуществляла стыковку с американскими космическими кораблями. Существовала специальная программа «Мир» – «Шаттл», в рамках которой три «челнока» — «Атлантис», «Индевор» и «Дискавери» — совершили девять полетов к станции, доставляя на нее советских космонавтов и их американских коллег. Чтобы обеспечить возможность стыковки космических аппаратов, которые первоначально не были на это рассчитаны, пришлось доставить к «Миру» и установить специальный стыковочный узел, к которому могли присоединяться американские космические корабли многоразового использования. Первая стыковка была с «Атлантисом», она состоялась 29 июня 1995 года, а последняя – с «Дискавери» 4 июня 1998 года, и за это время на станции успели побывать 44 астронавта США. Всего же за 15 лет своего существования станция «Мир» приняла на борту 14 международных экспедиций, причем чаще всего (пять раз!) на ней бывали космонавты из Франции.

Экипаж космического челнока «Дискавери», совершившего последний полет к орбитальной станции «Мир». Второй справа — российский космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Рюмин, для которого это был уже четвертый полет за его космическую карьеру

Источник: cosmoworld.ru

Обложка: Орбитальная станция «Мир» в полной комплектации, с пристыкованными космическими кораблями «Союз» (на переднем плане) и «Прогресс» (наверху). Источник: felix-edmund.livejournal.com

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