Нет вестей с орбиты. К годовщине «Шаттлов» 12 апреля 1981 года на орбиту отправился первый «грузовик» из серии Space Shuttle. Сегодня, когда мы справляем 36-ю годовщину первого полёта в рамках программы «Космическая транспортная система», стоит поговорить о том, что достижения Маска пока не решают главной проблемы, стоящей перед американской космической программой: её, по сути, нет, потому что регулярный космос – это дорого. На чтение: 2 минуты

В этот же день в 1951 году: советские ВВС устроили американским бомбардировщикам «чёрный четверг» над Корейским полуостровом

В этот же день в 1961 году: полёт Гагарина

12 апреля 1981 года на орбиту отправился первый «грузовик» из серии Space Shuttle.

31 марта ракета Falcon 9 вывела на орбиту очередной спутник. Однако, как сообщают в компании SpaceX, первая ступень ранее уже использовалась в запуске и теперь совершила его повторно. Кажется, это хорошие новости для США, которым с 2011 года приходится возить своих космонавтов на орбиту с помощью российских ракет.

Сегодня, когда мы справляем 36-ю годовщину первого полёта в рамках программы «Космическая транспортная система», стоит поговорить о том, что достижения Маска пока не решают главной проблемы, стоящей перед американской космической программой: её, по сути, нет, потому что регулярный космос – это дорого.

«Челнок» к орбитальной станции, которую никто не построил

История программы «Шаттл» – это по сути продолжение и развитие лунной программы, Однако в 1970 году, который можно считать условной точкой, вряд ли кто-то мог сказать, что спустя 11 лет Америка получит именно это – серию космических грузовиков, которые за 30 лет совершат 133 успешных взлёта и посадки. В 1970-м же американцы определялись, что им делать дальше – на Луне-то уже побывали. Наметили много, вплоть до базы на Луне (орбитальной и собственно лунной), базу на околоземной орбите (вроде нашего « Мира », только рассчитанная на 50 человек) высадки на Марсе. Кстати, именно с орбитальной станции и планировали начать. И, если бы начали, не исключено, что первая база на орбите Земли была бы американской.

И даже логику космоса малых достижений в США вполне понимали. Так, база должна была стать малой космической программой, своего рода модулем. А затем на её основе программу можно было развивать: в сторону Луны или Марса. В весёлом фильме-катастрофе «Армагеддон» эта логика как раз демонстрируется: взлетели с Земли двумя «Шаттлами», состыковались с МКС, дозаправились и полетели спасать мир. Вот примерно так же. Однако даже на это одни американцы другим американцам денег не дали: лунная программа исчерпала лимиты ассигнований на науку без отдачи.

В итоге от малой программы остался огрызочек: космические челноки, которые должны были доставлять грузы с Земли на орбиту и обратно. Вот этот вспомогательный проект в итоге и стал для США основным космическим проектом после завершения лунной программы. Да и то потому, что расчёты показывали: теоретически челноки можно сделать самоокупаемыми. Как раз начиналась эра коммерческого космоса, плюс «Шаттлы» немного подогнали под требования военных, обеспечив тем самым с их стороны заказы на запуски.

Рабочая лошадка

Первые пять полётов «Коламбии» (один из пяти рабочих «Шаттлов»), включая старт 12 апреля 1981 года (специально приуроченный к 20-летию гагаринского полёта: смотри, Москва, что мы можем), были запланированы как испытательные. Заключительная серия тестов предполагала полёты с экипажем на «челноке», который будет постоянно использоваться в программе (был ещё шестой челнок – «Энтерпрайз», исключительно испытательный). Но затем программу испытаний сократили: челноки «вели себя» хорошо, и уже пятый полёт «Коламбии» был рабочим – корабль вывел на орбиту два телекоммуникационных спутника.

В дальнейшем круг задач «Шаттлов» был примерно таков: перемещение спутников (на орбиту и обратно), осуществление экспериментов в лаборатории «Спейслэб»; вывод на орбиту и обслуживание телескопа «Хаббл»; рейсы на орбитальные станции («Мир», МКС), сборка МКС; выполнение заказов Минобороны США.

Не в Маске дело

Главный вопрос: почему спустя 30 лет программу не обновили, не перезапустили, а именно закрыли? Причина всё та же – деньги. Несмотря на то, что и сами «челноки», и разгонные блоки многоразовые, летать «Шаттлами» дорого. Точная калькуляция довольно сложна, однако можно отталкиваться от нескольких показателей. Вся программа обошлась в 175-200 млрд долл. Средняя стоимость одного рейса по данным НАСА – 1,3 млрд долл, по крайней мере столько закладывали в бюджет во второй половине 2000-х. То есть надежды на самоокупаемость оказались уж слишком преувеличенными.

Программу как раз и прекращали с таким расчётом, чтобы отлетать пять лет на российских «Союзах», а с 2017 года летать уже на новых американских кораблях частных компаний. Кроме SpaceX работы ведут Lockheed Martin и Boeing, последняя на днях даже показала ролик на тему «как это будет».

1

То есть у нас есть ракета Маска, вроде бы наконец-то летающая повторно, и ролик от Boeing. Хотя ранее обещали не ролик, а первый пуск Starliner’а (разрабатывается как «лифт на МКС»).

Нет, мы совсем не собираемся над этим иронизировать. Пусть даже все эти проекты действительно будут окончены к ранее заявленным срокам и не в сыром виде, а действительно готовые покорять космос, как это ранее делал их «дедушка». Однако вот вопрос: а будет ли им что покорять?

Той же идее полёта к Марсу, как видим, скоро исполнится 50 лет, Маск её лишь вынул из чулана, отряхнул от пыли и заново представил Америке и прочему миру. Уже и кандидатов отбирают вовсю, но есть ли ответ на главный вопрос: где деньги? Готова ли Америка снова глобально тратиться на космос?

Космос – это мечта, вызов, судьба и будущее. А ещё это рынок. По некоторым оценкам, после преодоления порога доставки на орбиту грузов массой 500-600 тонн в год запуски должны существенно подешеветь как раз из-за масштаба и массовости, а полёты на орбиту действительно станут аналогом лифта. Осталась самая малость: достичь этого порога. Конечно, это не задача какой-то одной страны, а человечества в целом. С другой же стороны, и увильнуть некуда. То есть, конечно, можно снова урезать расходы, только ведь количество космических держав на планете невелико. И когда экономит кто-то один, прогресс, по сути, замедляется у всех.

SpaceX, Boeing и прочие могут работать, достигать успехов и молодцы они, конечно. Только вот до тех пор, пока США чётко не скажут себе и всему миру, чего они собственно от космоса хотят на смехотворный срок – лет хотя бы на 30 вперёд, как у «Роскосмоса», работы по созданию новых «челноков» осмысленны лишь частично.

И более того, отсутствие внятного ответа на этот вопрос обессмысливает «Шаттл» – удачный, хотя и дорогой пример многофункционального орбитального грузовика.