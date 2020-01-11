Дорогу в космос им открыл врач Почему первым руководителем Центра подготовки космонавтов стал полковник медицинской службы Евгений Карпов О существовании российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК), официальное название которого звучит как «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», сегодня знает подавляющее большинство россиян. Но даже они вряд ли хорошо знакомы с историей этого некогда хорошо засекреченного учреждения, которое является единственной в наше стране структурой, где учат «на космонавта». А между тем ЦПК всего на год и три месяца старше первого полета человека в космос: днем его рождения является 11 января 1960 года. Именно в этот день приказом главкома ВВС главного маршала... На чтение: 3 минуты

Почему первым руководителем Центра подготовки космонавтов стал полковник медицинской службы Евгений Карпов

О существовании российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК), официальное название которого звучит как «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина », сегодня знает подавляющее большинство россиян. Но даже они вряд ли хорошо знакомы с историей этого некогда хорошо засекреченного учреждения, которое является единственной в наше стране структурой, где учат «на космонавта». А между тем ЦПК всего на год и три месяца старше первого полета человека в космос: днем его рождения является 11 января 1960 года. Именно в этот день приказом главкома ВВС главного маршала авиации Константина Вершинина была организована специальная воинская часть 26266, задачей которой как раз и была подготовка космонавтов.

Требуется универсал

Формально работа по созданию структуры, которая занималась бы отбором и подготовкой будущих космонавтов, стартовала в самом начале 1959 года, когда на свет появилось совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О медицинском отборе кандидатов в космонавты». Главный конструктор космической техники Сергей Королев выдвинул предложение отбирать в качестве кандидатов в космонавты военных летчиков-истребителей. Свою идею он обосновал очень просто: по его мнению, пилотирующий реактивные истребители пилот «это и есть требуемый универсал. Он летает в стратосфере на одноместном скоростном самолете. Он и пилот, и штурман, и связист, и бортинженер». Это мнение поддержали, и к началу 1959 года уже были сформулированы основные требования к будущим космонавтам. Это должны были быть летчики-истребители возрастом не старше 35 лет, ростом не выше 175 сантиметров и весом не более 75 килограммов. Такие ограничения накладывала конструкция первого советского пилотируемого космического корабля «Восток» и, в частности, кресла космонавта, которое было небольших габаритов.

Сергей Королев принимает у Юрия Гагарина экзамен на знание материальной части, 17 января 1961 года

Источник: naukatehnika.com

Так как все основные требования к будущим космонавтам формулировали военные медики и им же в первую очередь предстояло заниматься контролем подготовки будущих покорителей космоса, всю предварительную работу поручили Государственному научно-исследовательскому испытательному институту авиационной медицины ВВС. Сразу после выхода правительственного постановления здесь начали предварительный отбор кандидатов в космонавты — пока заочный, на основании документов: личных дел, летных и медицинских книжек летчиков. В общей сложности за четыре месяца сотрудники института успели изучить документы на 3461 летчика-истребителя, и в это же время их коллеги по НИИ занимались формулированием требований к кандидатам в космонавты, которые предъявлялись бы уже в ходе очного освидетельствования. Эта работа была закончена к июню 1959 года и оформлена в виде первой в отечественной истории «Инструкции по отбору космонавтов».

Как только она была готова, тот же Институт авиационной медицины на основании правительственного постановления от 22 мая «О подготовке человека к космическим полетам» начал непосредственный отбор кандидатов на участие в пилотируемых космических полетах. Их к тому времени выбрали всего 347 человек из почти трех с половиной тысяч претендентов — только каждого десятого. Но и этим трем с половиной сотням кандидатов предстояло пройти еще не одно сито. После первичной беседы их осталось только 206 человек, допущенных к медицинской проверке в Центральном военном научно-исследовательском авиационном госпитале. Но до начала этого обследования дошли тоже не все: 52 претендента передумали, и в руки медиков попали всего 154 человека, из которых только 29 человек были признаны годными к полетам в космос по состоянию здоровья. И только 20 из них в итоге были включены в состав первого отряда космонавтов.

Состав первого отряда космонавтов, занимавшегося в Центре подготовки космонавтов с марта 1960 года

Источник: gctc.ru

Военный медик, отпускающий в космос

Во всей этой работе самое активное участие принимал полковник медицинской службы Евгений Карпов — будущий первый руководитель Центра подготовки космонавтов. К тому времени он успел окончить ленинградскую Военно-медицинскую академию , из которой выпустился в 1942 году, пять лет прослужить в дальней авиации и одиннадцать проработать в Институте авиационной медицины. В январе 1959 года старший научный сотрудник института Карпов стал одним из тех, кого привлекли к предварительному отбору кандидатов, затем ему же поручили разработку правил и методики медицинского отбора. А когда встал вопрос, кому поручить руководство будущим центром по подготовке человека к космическому полету, выбор пал на Евгения Карпова, который успел зарекомендовать себя не только как отличный специалист-медик, но и как прекрасный организатор.

В том, что начальником Центра подготовки космонавтов стал военный медик, не было ничего удивительного. С самого начала эта структура планировалась как подразделение, которое будет подчиняться заместителю главкома ВВС по боевой подготовке хотя и не напрямую, а через начальника службы авиационной медицины ВВС. Сделано это было потому, что наиболее жесткие требования к будущим космонавтам предъявлялись именно медиками, и именно состояние здоровья являлось тем фактором, по которому определялась возможность отправки того или иного летчика в космос. Забегая вперед, можно сказать, что из двадцати кандидатов, вошедших в первый отряд космонавтов, трое в дальнейшем были отчислены по состоянию здоровья.

Первый начальник Центра подготовки космонавтов генерал-майор медицинской службы (звание присвоено в 1966 году) Евгений Карпов

Источник: gctc.ru

Предварительная работа по организации Центра подготовки космонавтов была закончена к концу 1959 года, а 11 января 1960-го главком ВВС Константин Вершинин издал приказ, которым была утверждена организационно-штатная структура специальной воинской части 26266. Она была очень небольшой: в ее состав вошли 20 кандидатов в космонавты, 70 военнослужащих и 99 рабочих и служащих. Согласно штатам части, в нее входили управление, три отдела — подготовки космонавтов, учебно-тренировочный и материально-технического обеспечения, а также взвод охраны и клуб. А 24 февраля приказом главного маршала авиации начальником Центра подготовки космонавтов был назначен полковник медицинской службы Евгений Карпов.

От Ходынки до Звездного городка

На первого начальника Центра легла колоссальная нагрузка: ему нужно было не только руководить всей работой подразделения, но и заниматься вопросами строительства будущего Звездного городка, под который отвели место неподалеку от аэродрома Чкаловский в Щелковском районе Московской области. А пока он не был построен, члены первого отряда космонавтов занимались подготовкой к космическим полетам в других местах. Сначала это были помещения Центрального аэродрома имени М.В. Фрунзе на Ходынском поле в Москве, неподалеку от Института авиационной медицины, где продолжались текущие медицинские обследования и испытания. Потом будущие космонавты перебрались в Зеленый городок, как тогда назывался поселок рядом с аэродромом Чкаловский. Оттуда они ездили на занятия в Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова в город Жуковский, где в лаборатории №47 находился полноразмерный макет космического корабля «Восток». И только в начале 1961 года первый отряд космонавтов переехал наконец в специально построенный для них секретный городок, поначалу унаследовавший имя Зеленый, позднее ставший Звездным.

Члены первого отряда космонавтов Андриян Николаев, Валерий Быковский, Герман Титов, Павел Попович и Юрий Гагарин знакомятся с космическим кораблем «Восток»

Источник: slovo.mosmetod.ru

К этому времени из двадцати кандидатов уже выбрали шестерых, которые составили группу подготовки к первому полету. В нее вошли Валентин Варламов (в марте 1961 года по состоянию здоровья был отчислен из отряда и заменен Валерием Быковским), Юрий Гагарин, Анатолий Карташов (в апреле 1961-го его заменил Григорий Нелюбов), Андриян Николаев, Павел Попович и Герман Титов . Все шестеро еще в январе 1961 года сдали строгой комиссии теоретический и практический экзамены по управлению космическим кораблем и поведению в штатных и нештатных ситуациях. По результатам этого испытания была установлена очередность отправки в космос, где первое место получил Гагарин, который и совершил первый в истории человечества космический полет 12 апреля 1961 года.

За тем, как первый космонавт Земли спал в ночь перед отправкой в космос, наблюдал лично начальник Центра подготовки космонавтов полковник Евгений Карпов. И он же наутро лично проводил своего подопечного сначала до монтажно-испытательного корпуса, где того одели в скафандр, а потом и до стартового стола, расставшись с Гагариным уже перед самым лифтом, который поднял его к космическому кораблю. Такую традицию Евгений Карпов сохранял вплоть до самой отставки с поста начальника ЦПК в марте 1963 года и успел проводить на орбиту еще троих своих подопечных: Германа Титова, Андрияна Николаева и Павла Поповича. Затем до декабря того же года Карпов оставался заместителем начальника ЦПК по медико-биологическому разделу, а затем вернулся в свой родной Институт авиационной и космической медицины, став заместителем его начальника.

Административный корпус Центра подготовки космонавтов, которому 30 апреля 1968 года было присвоено имя первого космонавта Юрия Гагарина

Источник: gctc.ru

Обложка: Первый начальник Центра подготовки космонавтов полковник медицинской службы Евгений Карпов и первый космонавт майор Юрий Гагарин. Источник: epizodsspace.airbase.ru

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