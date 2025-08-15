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Завершилась экспедиция на весельной лодке российского путешественника Федора Конюхова
31 мая 2014 года завершилась экспедиция на весельной лодке российского путешественника Федора Конюхова
Он достиг побережья восточной Австралии, проделав путешествие длиною более 17 тысяч километров. А начиналось оно из чилийского города Кон Кон 22 декабря 2013 года на весельной лодке «Тургояк».
За рекордное время — 159 дней 16 часов 58 минут — путешественник в одиночку, без заходов в порты, пересек Тихий океан. Конюхов стал первым человеком в мире, которому удалось преодолеть на весельной лодке путь от Южной Америки до Австралии.
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Родился известный писатель, классик русской литературы Константин Георгиевич Паустовский
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Принято постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»
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Северного полюса достигла первая в истории лыжная экспедиция
31 мая 1979 года Северного полюса достигла первая в истории лыжная экспедиция Семь советских полярников во главе с математиком и путешественником Дмитрием Шпаро стартовали с острова Генриетты 16 марта 1979 года, хотя были готовы к покорению ледяной пустыни еще в 1973-м. Все это время они ждали разрешения. За 77 суток комсомольцы-полярники преодолели расстояние в полторы тысячи километров. Это был первый в мире лыжный поход от Земли до Северного полюса. Достижение советской лыжной экспедиции даже было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
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