Завершилась экспедиция на весельной лодке российского путешественника Федора Конюхова

31 мая 2014 года завершилась экспедиция на весельной лодке российского путешественника Федора Конюхова

Он достиг побережья восточной Австралии, проделав путешествие длиною более 17 тысяч километров. А начиналось оно из чилийского города Кон Кон 22 декабря 2013 года на весельной лодке «Тургояк».

За рекордное время — 159 дней 16 часов 58 минут — путешественник в одиночку, без заходов в порты, пересек Тихий океан. Конюхов стал первым человеком в мире, которому удалось преодолеть на весельной лодке путь от Южной Америки до Австралии.