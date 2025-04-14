Завершен полет Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова через Северный полюс

20 июня 1937 года был завершен полет Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова через Северный полюс.

Лётчики приземлились в городе Ванкувер в штате Вашингтон. Совершив перелёт протяженностью 8 504 километра, Чкалов стал одним из самых популярных людей в Соединённых Штатах.

Для своего времени такой полёт значил примерно то же самое, что и первый полёт в космос. Гагарин вывел человечество за пределы Земли, а экипаж Чкалова доказал, что непреодолимых преград для авиации на Земле нет.