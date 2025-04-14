В закладки
Завершен полет Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова через Северный полюс
20 июня 1937 года был завершен полет Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова через Северный полюс.
Лётчики приземлились в городе Ванкувер в штате Вашингтон. Совершив перелёт протяженностью 8 504 километра, Чкалов стал одним из самых популярных людей в Соединённых Штатах.
Для своего времени такой полёт значил примерно то же самое, что и первый полёт в космос. Гагарин вывел человечество за пределы Земли, а экипаж Чкалова доказал, что непреодолимых преград для авиации на Земле нет.
Теги:
439
Другие события в этот день
Советские войска освободили Выборг
20 июня 1944 года в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили Выборг
20 июня∙1944 год
В усадьбе князя Юсупова в Архангельском открылся крепостной театр
20 июня 1818 года в усадьбе князя Юсупова в Архангельском открылся крепостной театр
20 июня∙1818 год
День Специалиста Минно-торпедной службы ВМФ
20 июня — День Специалиста Минно-торпедной службы ВМФ В 1855 году, во время Крымской войны, англо-французская эскадра вошла в Финский залив, чтобы атаковать Кронштадт. Русским морякам пришлось применить минное оружие. Противник потерял четыре боевых корабля и отступил. Позже отечественные моряки стали первопроходцами и в применении торпедного вооружения. Сегодня мины и торпеды составляют основу вооружения Войск береговой обороны, в чьи обязанности входит защита пунктов базирования сил ВМФ РФ, портов и других важных участков побережья. Кроме того, торпедное оружие входит в комплектацию российских торпедных подводных лодок.
20 июня∙1855 год
Войска Суворова и Каменского разгромили 40 тыс. турок при Козлуджи в Болгарии
20 июня 1774 года войска Суворова и Каменского (25 тыс.) разгромили 40 тыс. турок при Козлуджи в Болгарии (ныне Суворово)
20 июня∙1774 год
Англо-французская эскадра потеряла на минах в Финском заливе 4 парохода и отступила
20 июня 1855 года англо-французская эскадра потеряла на минах в Финском заливе 4 парохода и отступила
20 июня∙1855 год
Родился летчик, дважды Герой Советского Союза Алексей Мазуренко
20 июня 1917 года родился летчик, дважды Герой Советского Союза Алексей Мазуренко За время Великой Отечественной войны подполковник Мазуренко совершил 257 боевых вылетов, потопил лично десять и в составе группы 32 плавсредства врага. Он до последних дней боевых действий остался летающим командиром, сам водил полк на все важные боевые задания. Мазуренко — дважды Герой Советского Союза. Также он трижды был награжден орденом Красного Знамени, дважды орденом Отечественной войны I Степени, орденом Ленина, орденом Ушакова II степени, орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». В 1962 году Алексею Ефимовичу было присвоено звание генерал-майора авиации.
20 июня∙1917 год
В Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи
20 июня 1881 года в Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи Линия, состоящая из шести аппаратов системы «Сименс», соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». В 1885 году в городе оборудовали и первую городскую телефонную станцию (ГТС) на пятьдесят номеров. В 1981–1982 годах в Горьком (так назывался Нижний Новгород с 1932-го по 1990-й), впервые в Советском Союзе, были проведены испытания волоконно-оптической линии связи длиной 1895 метров. Емкость городской телефонной сети выросла до 440 тысячи номеров. Вскоре в эксплуатацию были приняты первые две электронные автоматические телефонные станции.
20 июня∙1881 год
В Москву из Берлина было доставлено Знамя Победы
20 июня 1945 года в Москву из Берлина было доставлено Знамя Победы. Идею вознести стяг над столицей поверженной Германии высказал Иосиф Сталин. 30 апреля 1945 года на крыше рейхстага появился красный флаг, а вслед за этим было поднято еще два таких же знамени. 24 июня 1945 года, во время Парада Победы советских войск, Егоров и Кантария торжественно пронесли его по Красной Площади столицы. Знамя Победы хранится в Центральном музее Вооруженных сил России в Москве.
20 июня∙1945 год
Донские казаки взяли турецкую крепость Азов
20 июня 1637 года донские казаки взяли турецкую крепость Азов. Героически удерживали ее 5 лет – «Азовское сидение»
20 июня∙1637 год
В США с восторгом встретили советских летчиков, совершивших перелет из Москвы в Ванкувер
20 июня 1937 года в США с восторгом встретили советских летчиков, совершивших перелет из Москвы в Ванкувер, штат Вашингтон. длиной 8,5 тыс. км. Первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США
20 июня∙1937 год