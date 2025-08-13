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Всемирный день авиации и космонавтики
12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики
Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.
Это событие стало мощным прорывом в освоении космоса. В 1968 году Международной авиационной федерацией дата 12 апреля была назначена Всемирным днем авиации и космонавтики.
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Другие события в этот день
Первый в мире полет в космос совершил гражданин СССР Юрий Гагарин
12 апреля 1961 года первый в мире полет в космос совершил гражданин СССР Юрий Гагарин. Фото, сделанное в летном городке Энгельса 12 апреля 1961, стало основой для памятника на месте приземления Гагарина
12 апреля∙1961 год
День авиации и космонавтики
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. В этот день в 1961 году состоялся первый в истории полет человека в космос. Покинуть планету Земля на корабле «Восток-1» и благополучно вернуться спустя 1 час 48 минут суждено было советскому летчику Юрию Алексеевичу Гагарину. Праздник был установлен в Советском Союзе 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году. Сегодня в Кемерово завершается III Международный фестиваль Юрия Гагарина, организованный при поддержке Российского военно-исторического общества. Также в этом году РВИО проводит около 100 мероприятий по всей стране, которые посвящены сегодняшнему Дню космонавтики.
12 апреля∙1900 год
Александр II издал Указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения
12 апреля 1861 года Александр II издал Указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения. Ещё в 1842 году император Николай I отдал распоряжение о создании больницы для чернорабочих. Городские власти решили отдать под больницу только что построенное здание тюрьмы, но там поместилось всего 150 кроватей. В 1866 году, уже при Александре II, было построено здание на набережной Фонтанки, рассчитанное на 400 мест. В Александровской больнице зарождались многие методики в лечении и диагностике, широко использовались новейшие для того времени методы лечения. В настоящее время Городская Александровская больница является современным многопрофильным стационаром, где применяются уникальные диагностические и лечебные технологии.
12 апреля∙1861 год
Первый в мире полет в космос совершил гражданин СССР Юрий Гагарин
12 апреля 1961 года первый в мире полет в космос совершил гражданин СССР Юрий Гагарин. Фото, сделанное в летном городке Энгельса 12 апреля 1961, стало основой для памятника на месте приземления Гагарина
12 апреля∙1961 год
Александр II издал Указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения
12 апреля 1861 года Александр II издал Указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения Проект, придуманный Иваном Штромом, достроили к 1866 году. Он был рассчитан на 400 коек. Затем на территории медицинского учреждения возвели еще несколько деревянных бараков для больных. В Александровской больнице зарождались многие методики лечения и диагностики. В больнице впервые в стране был установлен рентгенологический аппарат. В разные годы в ней работали известные ученые-медики.
12 апреля∙1861 год
Указ Александра II «Об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для рабочего населения в память 19 февраля 1861»
12 апреля 1861 года вышел указ Александра II «Об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для рабочего населения в память 19 февраля 1861» (последняя дата – отмена крепостного права). Сегодня – один из крупнейших многопрофильных стационаров Петербурга
12 апреля∙1861 год
15 рабочих депо «Москва-Сортировочная» на Казанской железной дороге после очередной смены не пошли домой, а вернулись в цех
12 апреля 1919 года в 20:00 15 рабочих депо «Москва-Сортировочная» на Казанской железной дороге после очередной смены не пошли домой, а вернулись в цех. Отработали сверх нормы 10 часов и починили три паровоза. Ленин назвал коммунистический субботник «великим почином»
12 апреля∙1919 год
Основан Курчатовский институт
12 апреля 1943 года вышло распоряжение по Академии наук СССР № 121 от 12 апреля 1943 – основан Курчатовский институт Фото: Ядерный реактор Ф-1
12 апреля∙1943 год
Подписано распоряжение о создании при Академии наук Лаборатории № 2 (ныне Курчатовский институт)
12 апреля 1943 года было подписано распоряжение о создании при Академии наук Лаборатории № 2 (ныне Курчатовский институт) Ученые Лаборатории № 2 создавали уникальные, не имеющие аналогов установки: первая советская атомная бомба, первая в мире термоядерная бомба, первая в мире промышленная атомная электростанция и многое другое. В 1949 году Лаборатория № 2 была переименована в Лабораторию измерительных приборов АН СССР, в 1956-м — в Институт атомной энергии Министерства среднего машиностроения СССР. А в 1960 году институту было присвоено имя Курчатова.
12 апреля∙1943 год
Советские ВВС устроили американцам «черный четверг» в небе над Кореей
12 апреля 1951 года советские ВВС устроили американцам «черный четверг» в небе над Кореей, сбив 12 бомбардировщиков B29 и 5 истребителей прикрытия. 12 апреля – черный день ВВС США
12 апреля∙1951 год
На Воробьевых горах прошла торжественная закладка фундамента Главного здания МГУ
12 апреля 1949 года на Воробьевых горах прошла торжественная закладка фундамента Главного здания МГУ Строительство началось в июле. Здание высотой более 200 метров возводилось впервые. У строителей был лишь башенный кран, который мог достать до десятого этажа. Помог решить проблему небольшой ползучий кран УБК–2. Этот заказ выполняли около 500 предприятий. Торжественное открытие основного корпуса с праздничным митингом состоялось 1 сентября 1953 года. Ленту у главного входа перерезал сам министр культуры Пантелеймон Пономаренко. А уже в полдень в университете начались первые занятия.
12 апреля∙1949 год