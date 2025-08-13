Всемирный день авиации и космонавтики

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики

Именно в этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.

Это событие стало мощным прорывом в освоении космоса. В 1968 году Международной авиационной федерацией дата 12 апреля была назначена Всемирным днем авиации и космонавтики.