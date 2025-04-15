Во время боя при Халхин-Голе лётчик Михаил Ююкин первым в истории совершил таран наземной цели

5 августа 1939 года во время боя при Халхин-Голе лётчик Михаил Ююкин первым в истории совершил таран наземной цели.

Японские истребители господствовали в небе, так что советскому командованию пришлось срочно вызывать из Москвы лётчиков-асов, многие из которых уже получили закалку гражданскими войнами в Испании и Китае.

Одним из таких лётчиков был Михаил Ююкин. 5 августа его бомбардировщик был подбит зенитной установкой японцев. До базы уже было не дотянуть, поэтому, скомандовав экипажу покинуть борт, сам Ююкин направил самолёт прямо в гущу японских войск.

В сентябре 2021 года РВИО на территории мемориального комплекса воинам-забайкальцам, погибшим и умершим от ран в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году, открыло бюсты Героям Советского Союза Григорию Штерну и Якову Смушкевичу.