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Прославление в лике святых Праведного воина Феодора Ушакова
5 августа 2001 года - Прославление в лике святых Праведного воина Феодора Ушакова. «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России»
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Другие события в этот день
Москва салютует нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород в ходе Курской битвы
5 августа 1943 года Москва салютует нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород в ходе Курской битвы. Первый салют!
5 августа∙1943 год
В Петербурге подписана Конвенция о первом разделе Польши
5 августа 1772 года в Петербурге подписана Конвенция о первом разделе Польши. Россия возвращает Западную Русь
5 августа∙1772 год
В Физкультурном параде на Красной площади приняли участие 40 тысяч человек
5 августа 1931 года в Физкультурном параде на Красной площади приняли участие 40 тысяч человек
5 августа∙1931 год
Во время боя при Халхин-Голе летчик Михаил Ююкин первым в истории совершил таран наземной цели
5 августа 1939 года во время боя при Халхин-Голе летчик Михаил Ююкин первым в истории совершил таран наземной цели Перед этим его бомбардировщик был подбит зенитной установкой японцев. Сбить пламя с горящего крыла летчику не удалось, а до базы уже было не дотянуть. Скомандовав экипажу покинуть борт, Ююкин направил самолет прямо в гущу японских войск. Стрелок-радист Петр Разбойников тоже погиб. Штурман Александр Морковкин успел прыгнуть с парашютом и через сутки вернулся в расположение части. 29 августа Михаил Ююкин был посмертно награжден орденом Ленина. Разбойникова и Морковкина отметили орденами Красного Знамени.
5 августа∙1939 год
В ходе Великой Отечественной войны началась оборона Одессы от фашистских захватчиков
5 августа 1941 года в ходе Великой Отечественной войны началась оборона Одессы от фашистских захватчиков. Одесса стала прифронтовым городом почти сразу после начала войны. Неприятель бомбил город уже 22 июля 1941 года. При обороне Одессы пятикратно превосходящим силам врага противостояли не только войска, но и обычные жители. Одним из ярчайших и героических событий обороны Одессы является Григорьевский десант. Благодаря ему линия фронта была отодвинута от города на 5–8 километров, а две румынские пехотные дивизии разгромлены.
5 августа∙1941 год
Первый парад русского флота
5 августа 1699 года прошел первый парад русского флота. Эскадра Петра I на рейде Таганрога
5 августа∙1699 год
В России были установлены официальные символы президентской власти
5 августа 1996 года в России были установлены официальные символы президентской власти В этот день был издан указ, согласно которому символами президентской власти являются Штандарт Президента, Знак Президента и специально изготовленный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации. Штандарт, Знак и специальный экземпляр текста Конституции РФ передаются вновь избранному Президенту страны после принесения им присяги. Предназначенный для этого текст Конституции в виде специального издания находится в личной библиотеке Президента в Кремле.
5 августа∙1996 год
Из мастерской Балтийского судостроительного завода в Ленинграде вышел первый в мире магистральный тепловоз
5 августа 1924 года из мастерской Балтийского судостроительного завода в Ленинграде вышел первый в мире магистральный тепловоз — Щ-ЭЛ-1. Он был создан по проекту инженера, внесшего значительный вклад в развитие отечественного самолето- и тепловозостроения, Якова Гаккеля. Событие привлекло даже официальных представителей Петрограда и журналистов. Проект дизель-электровоза Гаккель представил еще в 1921 году. Первый отечественный тепловоз вызвал огромный интерес и почти сразу получил необходимое финансирование. Организация постройки была поручена Теплотехническому институту и НКПС. В самом строительстве участвовали несколько предприятий — Балтийский судостроительный завод, «Красный путиловец», «Электрик» и «Электросила». За счет финансирования и интереса со стороны правительства работа шла рекордно быстро. С момента получения денег на постройку до первого выхода тепловоза на пути Балтийского завода потребовалось всего два года и два месяца. С 1925 по 1927 годы Щ-ЭЛ-1 эксплуатировался на Московско-Курской железной дороге и на Кавказе. В 1941 году тепловоз передали на экспериментальное кольцо Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного транспорта.
5 августа∙1924 год