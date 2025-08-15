ВЦИК принял постановление о переходе от добровольного принципа комплектования Красной Армии ко всеобщей мобилизации рабочих и крестьян

29 мая 1918 года ВЦИК принял постановление о переходе от добровольного принципа комплектования Красной Армии ко всеобщей мобилизации рабочих и крестьян