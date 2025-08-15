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ВЦИК принял постановление о переходе от добровольного принципа комплектования Красной Армии ко всеобщей мобилизации рабочих и крестьян
29 мая 1918 года ВЦИК принял постановление о переходе от добровольного принципа комплектования Красной Армии ко всеобщей мобилизации рабочих и крестьян
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Другие события в этот день
В России был введен институт выборных мировых судей
29 мая 1867 года в России был введен институт выборных мировых судей Нововведение было внедрено в ходе судебной реформы Александра II. Мировые судьи заменили собой уездные, надворные и словесные суды при полицейских участках, а мировой суд стал перспективным органом судебной власти, разрешавшим маловажные споры. Он создавался как в городах, так и в уездах. Мировые судьи должны были быть образованы и обеспечены. Они избирались на три года уездными земскими собраниями, а в больших городах — думами из числа лиц, обладавших имущественным и образовательным цензом. Услуги мирового судьи были бесплатными, а рассматривались ими уголовные и гражданские дела, где сумма иска составляла не более 500 рублей.
29 мая∙1867 год
На Красной площади царем «выкрикнут» Василий Шуйский
29 мая 1606 года на Красной площади царем «выкрикнут» Василий Шуйский – после свержения Лжедмитрия. Царь Василий IV правил до 1610, был свергнут с престола боярами, пострижен в монахи и выдан полякам
29 мая∙1606 год
В Петербурге была сформирована первая учебная авторота
29 мая 1910 года в Петербурге была сформирована первая учебная авторота. День военного автомобилиста. Николай II в 1916
29 мая∙1910 год
День военного автомобилиста
29 мая — День военного автомобилиста В этот день в 1910 году в Санкт-Петербурге была образована первая Учебная автомобильная рота, которую возглавил капитан Петр Секретов. Она за короткий срок превратилась в центр автотехнического обеспечения войск и явилась прообразом всей будущей организации автомобильной службы Вооруженных Сил РФ. К началу Великой Отечественной войны автомобильный парк советской армии превышал 272 тысячи единиц всех типов. Военные автомобилисты РККА перевезли свыше 101 миллиона тонн различных грузов. В современной России военные автомобили являются наиболее массовым видом военной техники в армии.
29 мая∙1910 год
На Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в Советском Союзе грузового автомобиля БелАЗ
29 мая 1975 года на Белорусском автозаводе начато производство крупнейшего в Советском Союзе грузового автомобиля БелАЗ. До 1951 года тяжелых грузовиков в полном смысле этого слова в СССР не производилось. Прототипом современных БелАЗов стал МАЗ-525. С этого момента производство завода росло ускоренными темпами, как и вся экономика СССР. Созданный в 1975 году для горнодобывающей промышленности самосвал БелАЗ-7520 имел невероятную грузоподъемность — 110 тонн. Он попал в книгу рекордов Гиннесса, а одна шина весила более 5 тысяч килограмм.
29 мая∙1975 год
Родился Константин Константинович Арцеулов, первым одержавший победу над смертельно опасным «штопором»
29 мая 1891 года родился Константин Константинович Арцеулов, первым одержавший победу над смертельно опасным «штопором». Внук великого художника-мариниста Ивана Айвазовского стал первым пилотом, который разработал и применил приёмы и технику вывода самолёта из штопора. С того дня опасное явление больше не было смертным приговором. Также Арцеулов занимался рисованием. Его перу принадлежит множество рисунков для журналов «Крылья Родины», «Моделист-конструктор», «Техника – молодежи» и «Юный техник». Ему доверили рисовать иллюстрацию к сообщению о первом полете человека в космос.
29 мая∙1891 год
День Евразийского экономического союза
29 мая — День Евразийского экономического союза Именно в этот день в 2014 году президентами России, Белоруссии и Казахстана был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. Он вступил в силу уже 1 января 2015-го. В том же году к организации присоединились Армения и Киргизия. В рамках Евразийского экономического союза участниками обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.
29 мая∙2014 год
В Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через реку Неву
29 мая 1903 года в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через реку Неву Первая наплывная переправа в этой части города появилась в 1803 году, но уже к концу века она перестала отвечать всем требованиям. Было принято решение построить постоянную переправу через Неву. В конкурсе победил проект французской компании «Батиньоль». Строительство началось в августе 1897 года и закончилось через шесть лет. Оно происходило при участии русских инженеров. На торжественном открытии присутствовали император Николай II и президент Французской республики Феликс Фора. Первый развод пролетов произвел лично российский монарх.
29 мая∙1903 год
Открыты мировые суды
29 мая 1866 года открыты мировые суды. Мировые судьи заменили собой суды при полицейских участках (отделение суда от полиции). Мировой судья вел мелкие уголовные и гражданские дела и принимал решения единолично
29 мая∙1866 год
Профессор Петров открыл явление электрической дуги
29 мая 1802 года профессор Петров открыл явление электрической дуги. «Вольтова дуга» вторично описана Дэви в 1812
29 мая∙1802 год
Правительницей при малолетних царях Иване V и Петре I стала царевна Софья
29 мая 1682 года правительницей при малолетних царях Иване V и Петре I стала царевна Софья – после стрелецкого бунта. Правила до 1689, когда была смещена повзрослевшим Петром I и отправлена в монастырь
29 мая∙1682 год
Борис Ельцин избран председателем Верховного Совета РСФСР
29 мая 1990 года Борис Ельцин избран председателем Верховного Совета РСФСР. Ушел в отставку с поста Президента Российской Федерации 31 декабря 1999
29 мая∙1990 год