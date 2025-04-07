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В СССР впервые поднялся в воздух бомбардировщик Пе‑2.
22 декабря 1939 года в СССР впервые поднялся в воздух бомбардировщик Пе‑2.
Первый полет произошел на аэродроме ЛИИ в Жуковском под управлением летчика-испытателя Петра Стефановского. После завершения испытаний Пе-2 начал выпускаться серийно в конце 1940 года. Всего за пять лет отечественная авиапромышленность собрала 11 247 «пешек» всех модификаций.
В годы Великой Отечественной войны Пе-2 был не только самым массовым пикирующим, но и вообще самым многочисленным бомбардировщиком в советских ВВС. Его способности в полной мере раскрыли уже в ходе Сталинградской битвы, когда накопилось достаточно опыта по его применению, а в училищах и частях появились учебные самолеты-спарки.
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Другие события в этот день
На VIII Всероссийском съезде Советов был утвержден Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО).
22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов был утвержден Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО). Главной целью плана стало восстановление и дальнейшее развитие электроэнергетики страны, а вместе с тем — и развитие промышленности и сельского хозяйства в государственных масштабах. План ГОЭЛРО был рассчитан на 10–15 лет. Уже в июне 1921 года Комиссию ГОЭЛРО упразднили, а на ее основе была образована Государственная общеплановая комиссия, всем известный Госплан. К концу 1935 года в СССР было построено 40 электростанций, в стране работали шесть электросистем.
22 декабря∙1920 год
Генерал Александр Суворов взял неприступнейшую крепость Османской империи — Измаил.
22 декабря 1790 года генерал Александр Суворов взял неприступнейшую крепость Османской империи — Измаил. В мировую военную историю это сражение вошло как уникальный пример успешного и быстрого штурма хорошо укрепленной цитадели войском, численность которого уступала численности обороняющихся, да еще и в кратчайшие сроки. А для Османской империи, которая вела в то время очередную войну с Россией за Северное Причерноморье, падение Измаила стало тяжелейшим ударом. Штурм этой крепости считается одной из самых ярких страниц истории русской армии и ярчайшей в судьбе знаменитого полководца Александра Суворова. Обычным для того времени соотношением потерь между штурмующими и обороняющимися было три к одному, но Суворов добился невозможного: русские войска потеряли не более 4 тысяч убитыми и 6 тысяч ранеными, тогда как потери турок составили 26 тысяч только убитыми.
22 декабря∙1790 год
Петр I подписал указ, определявший коронационные регалии как «государству принадлежащие вещи», которые надлежит хранить в специально организованном помещении.
22 декабря 1719 года Петр I подписал указ, определявший коронационные регалии как «государству принадлежащие вещи», которые надлежит хранить в специально организованном помещении. В соответствии с волей царя было создано специальное помещение — Царская Рентерия. Доступ туда давался только трем приближенным Петра I, а получить ценности из хранилища могли только по его именному распоряжению. В дальнейшем Царскую Рентерию называли «Кабинет Его Императорского Величества Алмазная или Бриллиантовая комната». В 1920 году декретом Совета народных комиссаров для «централизации, хранения и учета всех принадлежавших РСФСР ценностей» было создано Государственное хранилище ценностей РСФСР (Гохран). Сегодня в Гохране России хрянятся уникальные коллекции произведений ювелирного искусства, а также запасы золота и других драгоценных металлов.
22 декабря∙1719 год