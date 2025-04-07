В СССР впервые поднялся в воздух бомбардировщик Пе‑2.

22 декабря 1939 года в СССР впервые поднялся в воздух бомбардировщик Пе‑2.

Первый полет произошел на аэродроме ЛИИ в Жуковском под управлением летчика-испытателя Петра Стефановского. После завершения испытаний Пе-2 начал выпускаться серийно в конце 1940 года. Всего за пять лет отечественная авиапромышленность собрала 11 247 «пешек» всех модификаций.

В годы Великой Отечественной войны Пе-2 был не только самым массовым пикирующим, но и вообще самым многочисленным бомбардировщиком в советских ВВС. Его способности в полной мере раскрыли уже в ходе Сталинградской битвы, когда накопилось достаточно опыта по его применению, а в училищах и частях появились учебные самолеты-спарки.