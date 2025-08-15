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В США по обвинению в шпионаже в пользу СССР были казнены супруги Юлиус и Этель Розенберг
19 июня 1953 года в США по обвинению в шпионаже в пользу СССР были казнены супруги Юлиус и Этель Розенберг
Им разрешили позвонить по телефону, который был напрямую связан с Министерством юстиции. Если бы Розенберги решили признаться в шпионаже, они бы спасли свою жизнь. Однако, вместо разговора с министром Юлиус и Этель предпочли в последний раз поцеловать друг друга.
Судебный процесс над Розенбергами вызвал сильнейший общественный резонанс во всем мире. Не было явных доказательств их участия в атомном шпионаже в пользу Советского Союза. Дело супружеской пары до сих пор остается одним из загадочных уголовных процессов в истории.
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Троице-Сергиев монастырь получил статус лавры
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Указом Президента России были учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского
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Николай II утвердил Монетный устав
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19 июня∙1899 год
Родился писатель Василь Владимирович Быков
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19 июня∙1924 год
Начало сражения за Бендеры в рамках Приднестровского конфликта
19 июня 1992 года — начало сражения за Бендеры в рамках Приднестровского конфликта. В этот день вооруженные подразделения Молдовы и румынских волонтеров, получившие поддержку Запада, напали на приднестровский город Бендеры, главный порт на Днестре и крупный железнодорожный узел. Бои продолжались больше месяца. Погибли более 950 человек. Огромную роль в деэскалации конфликта сыграла 14-я общевойсковая российская армия во главе с генералом Александром Лебедем.
19 июня∙1992 год
Образована Всероссийская Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности (Ликбез)
19 июня 1920 года была образована Всероссийская Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности (Ликбез) Согласно Декрету «О ликвидации безграмотности в РСФСР», выпущенному в декабре 1919 года, все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было обязано учиться грамоте. Оценки численности грамотного населения на те годы достаточно сильно разнятся, однако почти все не достигают 50 процентов. За первые несколько лет «борьбы с неграмотностью» было обучено до 10 миллионов взрослых, но цифры росли очень быстро. К 1936 году было обучено уже около 40 миллионов неграмотных, а по данным переписи 1939 года, грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет приближалась к 90 процентам.
19 июня∙1920 год
Мужество русских при неудачном штурме крепости Браила произвело на турок такое впечатление, что ее гарнизон сдался
19 июня 1828 года мужество русских при неудачном штурме крепости Браила произвело на турок такое впечатление, что ее гарнизон сдался. После падения самой мощной твердыни турки сдали нашим войскам целое ожерелье крепостей на Дунае – Мачин, Гирсово, Тулча, Кюстенджи
19 июня∙1828 год