В США по обвинению в шпионаже в пользу СССР были казнены супруги Юлиус и Этель Розенберг

19 июня 1953 года в США по обвинению в шпионаже в пользу СССР были казнены супруги Юлиус и Этель Розенберг

Им разрешили позвонить по телефону, который был напрямую связан с Министерством юстиции. Если бы Розенберги решили признаться в шпионаже, они бы спасли свою жизнь. Однако, вместо разговора с министром Юлиус и Этель предпочли в последний раз поцеловать друг друга.

Судебный процесс над Розенбергами вызвал сильнейший общественный резонанс во всем мире. Не было явных доказательств их участия в атомном шпионаже в пользу Советского Союза. Дело супружеской пары до сих пор остается одним из загадочных уголовных процессов в истории.