В Санкт-Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света»

8 января 1861 года в Санкт-Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света».

Он имел подзаголовок «Журнал землеведения, естественных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений». «Вокруг света» стал одним из первых познавательных журналов не только в России, но и в мире.

С января 1918 по январь 1927 года и с июля 1941 по декабрь 1945 года журнал не издавался, а в настоящее время «Вокруг света» выходит ежемесячно общим тиражом около 250 тысяч экземпляров.