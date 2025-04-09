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В Санкт-Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света»
8 января 1861 года в Санкт-Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света».
Он имел подзаголовок «Журнал землеведения, естественных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений». «Вокруг света» стал одним из первых познавательных журналов не только в России, но и в мире.
С января 1918 по январь 1927 года и с июля 1941 по декабрь 1945 года журнал не издавался, а в настоящее время «Вокруг света» выходит ежемесячно общим тиражом около 250 тысяч экземпляров.
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Другие события в этот день
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8 января∙1238 год
Родился военно-морской деятель, учёный-океанограф, вице-адмирал Степан Макаров
8 января 1849 года родился военно-морской деятель, учёный-океанограф, вице-адмирал Степан Макаров. В историю русского флота Макаров вошел в первую очередь как новатор и изобретатель, а не как флотоводец. За ним не числилось никаких крупных морских побед, зато закреплено первенство во многих сферах морской жизни. «В море я у себя дома, а на берегу в гостях» (Степан Макаров). Проведение первой русской торпедной атаки, изобретение колпачков для бронебойных снарядов, усиливавших их пробивную способность, разработка первого в мире пластыря для заделывания пробоин и русской семафорной азбуки, постройка первого арктического ледокола и создание русской радиоразведки — все это заслуги Степана Макарова.
8 января∙1849 год
Началась Ржевская битва
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Пушкин читает свою поэму перед Державиным на лицейском экзамене
Репин. «Пушкин читает свою поэму перед Державиным на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года». «Державин был в восхищении; он меня требовал, и хотел меня обнять… Меня искали, но не нашли» (Пушкин) «Я не умер. Вот, кто заменит меня» (Державин)
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В Москве издан первый гражданский календарь
8 января 1709 года в Москве издан первый гражданский календарь – «Брюсов календарь». Предзнаменование действий на каждый день
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