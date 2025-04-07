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В Санкт-Петербурге начало свою работу Русское телеграфное агентство (РТА).
19 декабря 1866 года в Санкт-Петербурге начало свою работу Русское телеграфное агентство (РТА).
Первое российское информагентство собирало и распространяло по телеграфу политическую, финансовую и коммерческую информацию. Учредителем стал Константин Трубников, владелец газеты «Биржевые ведомости». Агентство просуществовало до 1878 года.
В 1890-х годах Сергей Витте создал коммерческий отдел Санкт-Петербургского информагентства. Там работали пять тысяч корреспондентов. Также стоит отметить, что телеграф ускорил и распространение рекламы. При Александре II было разрешено продавать газеты с помощью разносчиков и публиковать в них коммерческие объявления.
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Другие события в этот день
Был создан Особый отдел ВЧК — орган военной контрразведки.
19 декабря 1918 года был создан Особый отдел ВЧК — орган военной контрразведки. С первых дней особые отделы всегда осуществляли свою деятельность в тесном взаимодействии с военным командованием. Такой подход к организации деятельности военной контрразведки стал в дальнейшем одним из основополагающих принципов их работы. Особенно отличилась военная контрразведка в годы Великой Отечественной войны. Широкую известность получили неуловимые сотрудники СМЕРШ («Смерть шпионам»), с успехом противостоявшие разведорганам фашисткой Германии. Многим военным контрразведчикам довелось выполнять свой воинский долг в зонах вооруженных конфликтов, в том числе — в Афганистане.
19 декабря∙1918 год
Василий III выступил в поход к Смоленску
19 декабря 1512 года Василий III выступил в поход к Смоленску. Хрупкий мир между Россией и Великим княжеством Литовским продлился всего четыре года. Провокации со стороны литовцев привели к новой войне. Главной целью Василия III, получившего инициативу на первом этапе боевых действий, стал Смоленск, имевший стратегическое расположение на пути вглубь Литвы. Василий III смог овладеть крепостью только после третьей осады — в 1514 году. Взятие Смоленска стало самым крупным успехом русского государя на западном направлении за все годы его правления. В 1522 году было подписано перемирие, по которому Литва официально признала принадлежность Смоленска Русскому государству.
19 декабря∙1512 год