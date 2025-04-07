В Санкт-Петербурге начало свою работу Русское телеграфное агентство (РТА).

19 декабря 1866 года в Санкт-Петербурге начало свою работу Русское телеграфное агентство (РТА).

Первое российское информагентство собирало и распространяло по телеграфу политическую, финансовую и коммерческую информацию. Учредителем стал Константин Трубников, владелец газеты «Биржевые ведомости». Агентство просуществовало до 1878 года.

В 1890-х годах Сергей Витте создал коммерческий отдел Санкт-Петербургского информагентства. Там работали пять тысяч корреспондентов. Также стоит отметить, что телеграф ускорил и распространение рекламы. При Александре II было разрешено продавать газеты с помощью разносчиков и публиковать в них коммерческие объявления.