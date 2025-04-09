В Санкт-Петербурге на охтинском Адмиралтействе был заложен фрегат «Паллада».

2 ноября 1831 года в Санкт-Петербурге на охтинском Адмиралтействе был заложен фрегат «Паллада».

Он был построен согласно личному указанию императора Николая I. Свое имя фрегат получил в честь древнегреческой богини, дочери Зевса. Паллада почиталась как покровительница мудрости, искусств и войны. Фрегат строился по последнему слову техники и получил много новинок кораблестроения тех лет.

В октябре 1852 года «Паллада» под командованием Унковского вышла из Кронштадта в кругосветное плавание, в котором одолела свыше 63 тысяч километров и посетила 19 стран. Путешествие заняло почти два с половиной года и стало одной из самых ярких страниц в истории российского флота