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В Санкт-Петербурге на охтинском Адмиралтействе был заложен фрегат «Паллада».
2 ноября 1831 года в Санкт-Петербурге на охтинском Адмиралтействе был заложен фрегат «Паллада».
Он был построен согласно личному указанию императора Николая I. Свое имя фрегат получил в честь древнегреческой богини, дочери Зевса. Паллада почиталась как покровительница мудрости, искусств и войны. Фрегат строился по последнему слову техники и получил много новинок кораблестроения тех лет.
В октябре 1852 года «Паллада» под командованием Унковского вышла из Кронштадта в кругосветное плавание, в котором одолела свыше 63 тысяч километров и посетила 19 стран. Путешествие заняло почти два с половиной года и стало одной из самых ярких страниц в истории российского флота
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Были введены персональные воинские звания для рядового и младшего начсостава РККА — ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант.
2 ноября 1940 года были введены персональные воинские звания для рядового и младшего начсостава РККА — ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант. Это произошло по итогам Советско-финской войны, согласно приказу НКО №391. Стандартная сетка званий стала выглядеть так же, как и в наши дни. Во многом грамотные действия сержантов РККА в первый период Великой Отечественной стали залогом успешных действий небольших подразделений нашей армии. Ведь сержант — это командир танка, орудия, миномета, отделения и так далее.
2 ноября∙1940 год
Над Кремлем зажглись рубиновые звезды – к 20-летию Октября
Над Кремлем зажглись рубиновые звезды – к 20-летию Октября.
2 ноября∙1937 год
Первым женщинам в СССР было присвоено звание Героя Советского Союза.
2 ноября 1938 года первым женщинам в СССР было присвоено звание Героя Советского Союза. Ими стали знаменитые летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова, совершившие самый длинный в истории беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. За 54 года существования высшей награды СССР — звания Героя Советского Союза — были удостоены 94 женщины. Большинство из них, и это закономерно, получили свои награды за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны.
2 ноября∙1938 год
В Советской России объявлена амнистия тем, кто сражался в Гражданской войне на стороне белых
В Советской России объявлена амнистия бывшим рядовым солдатам и казакам армий Колчака, Деникина, Врангеля и др. – тем, кто сражался в Гражданской войне на стороне белых.
2 ноября∙1921 год
В Кронштадте были учреждены Минный офицерский класс и Минная школа для рядовых специалистов.
2 ноября 1874 года в Кронштадте были учреждены Минный офицерский класс и Минная школа для рядовых специалистов. Работа учреждения началась с 1875 года. Электротехническое оборудование Минного офицерского класса было лучшим в стране, что сыграло большую роль в качественной подготовке специалистов. К 1880 году было подготовлено уже 70 минных офицеров, которые позже зарекомендовали себя не только во флоте. Многие из окончивших Минный офицерский класс были видными работниками электротехнической промышленности.
2 ноября∙1874 год
Создано ОГПУ при СНК СССР – для борьбы со шпионажем и контрреволюцией
Создано ОГПУ при СНК СССР – для борьбы со шпионажем и контрреволюцией. Председатель – Дзержинский.
2 ноября∙1923 год
Петр I принял императорский титул, а Россия стала империей
2 ноября 1721 года Петр I принял императорский титул, а Россия стала империей. Это произошло через два месяца после окончания Северной войны, в ходе которой Россия разгромила Швецию — был заключен Ништадтский мир. В этот день в Троицком соборе Санкт-Петербурга была проведена обедня, а затем зачитан текст заключенного со шведами мирного договора. Наша страна получила выход в Балтийское море, присоединила территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию. Феофан Прокопович выступил с проповедью, а затем канцлер граф Гавриил Головкин обратился к царю с просьбой принять новый титул. Петр сделал это под залпы орудий Адмиралтейства, Петропавловской крепости и 125 галер, расположенных на Неве. Первыми признали новый титул Петра Пруссия и Голландия, чуть позже — Швеция, Турция, Британия, Австрия, Франция, Испания, Речь Посполитая и другие европейские державы. В тот момент Россия начала занимать роль одного из лидеров мировой политики. Сам Петр I вошел в историю как один из наиболее выдающихся государственных деятелей, определивших направление развития нашей страны.
2 ноября∙1721 год
Включение в состав СССР Западной Белоруссии
Включение в состав СССР Западной Белоруссии – «воссоединить тем самым великий белорусский народ»
2 ноября∙1939 год