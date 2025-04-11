В результате реформы в России окончательно и официально была введена новая орфография.

10 октября 1918 года в результате реформы в России окончательно и официально была введена новая орфография.

В соответствии с реформой из алфавита исключались буквы ять, фита, I. Вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И. Также исключался твердый знак на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака.

Стоит отметить, что реформа готовилась еще до революции. В 1904 году начала свою работу Орфографическая комиссия при Отделении русского языка и словесности Академии наук. Ее основной задачей было упрощение русского письма.