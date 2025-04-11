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В результате реформы в России окончательно и официально была введена новая орфография.
10 октября 1918 года в результате реформы в России окончательно и официально была введена новая орфография.
В соответствии с реформой из алфавита исключались буквы ять, фита, I. Вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И. Также исключался твердый знак на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака.
Стоит отметить, что реформа готовилась еще до революции. В 1904 году начала свою работу Орфографическая комиссия при Отделении русского языка и словесности Академии наук. Ее основной задачей было упрощение русского письма.
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Другие события в этот день
Состоялся первый успешный полет советской баллистической ракеты Р-1.
10 октября 1948 года состоялся первый успешный полет советской баллистической ракеты Р-1. После этого ракету было решено направить на доработку. Осенью 1949 года Р-1 успешно прошла все государственные испытания и через год была принята на вооружение. Серийное производство ракет Р-1 и компонентов ракетного комплекса продолжалось до 1955 года. Р-1 стала началом развития всех основных направлений отечественного ракетного вооружения. С 1957 года инженерные бригады РВГК стали перевооружаться на стратегические ракеты средней дальности. Именно с Р-5М в СССР началось создание «ракетно-ядерного щита».
10 октября∙1948 год
Русские войска под командованием Александра Суворова разбили при Мациевцах польское войско.
10 октября 1794 года русские войска под командованием Александра Суворова разбили при Мациевцах польское войско. Поражение под Мациевцами предопределило поражение всего «восстания Костюшко», которое успело распространиться по многим польским землям. Главные силы поляков были разбиты, а сам Костюшко взят в плен. Отступление повстанцев с поля боя переросло в бегство, но до Варшавы смогли добраться только 2 тысячи человек. Остальное польское войско было разбито, взято в плен или разбежалось. Стало очевидным, что дальнейшая борьба для поляков невозможна.
10 октября∙1794 год