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В последний раз было присвоено звание «Маршал Советского Союза»
28 апреля 1990 года в последний раз было присвоено звание «Маршал Советского Союза»
Его получил министр обороны СССР Дмитрий Язов, в скором времени ставший одним из членов ГКЧП. В декабре 1991 года звание «Маршал Советского Союза» было упразднено в связи с распадом СССР. В новой России его сменило звание «Маршал Российской Федерации».
Учреждено звание «Маршал Советского Союза» было в сентябре 1935 года постановлением ЦИК и Совнаркома СССР «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА». Первыми маршалами стали Василий Блюхер, Семен Буденный, Климент Ворошилов, Александр Егоров и Михаил Тухачевский.
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Другие события в этот день
День работника скорой помощи
28 апреля 1898 года в Москве начали работу первые станции скорой помощи
28 апреля∙1898 год
Указом императора Александра III была принята на вооружение легендарная винтовка Мосина
28 апреля 1891 года указом императора Александра III была принята на вооружение легендарная винтовка Мосина Она была выбрана как наилучшая из 25 конкурсных образцов. В финале отечественный оружейник Сергей Мосин конкурировал с бельгийцем Леоном Наганом. В том же 1891 году «мосинку» запустили в серийное производство и выпускали на протяжении 55 лет. Несмотря на прекращение производства, на основе винтовки образца 1891 года и ее модификаций был создан целый ряд современных образцов спортивного и охотничьего оружия, как нарезного, так и гладкоствольного.
28 апреля∙1891 год
Войска Суворова вошли в Милан
28 апреля 1799 года войска Суворова вошли в Милан. «В соборе встретил его архиепископ и призвал на него Божие благословение. Суворов отвечал ему по-итальянски, прося молить пред Господом»
28 апреля∙1799 год
Николай I подписал указ о создании Корпуса жандармов
28 апреля 1827 года император Николай I подписал указ о создании Корпуса жандармов. Поводом к созданию Корпуса жандармов, который по названию был сугубо военной организацией, а по сути — политической полицией, стало восстание декабристов в 1825 году. Главной задачей жандармов было подавление возможных бунтов. Справиться с по-настоящему массовым революционным движением, которое охватило Россию в начале ХХ века, не удалось даже этому формированию. Однако из числа генералов и офицеров Отдельного Корпуса жандармов не нашлось ни одного, кто согласился бы сотрудничать с новой властью, да и среди унтеров и низших чинов таких были единицы.
28 апреля∙1827 год
В СССР появился институт прописки
28 апреля 1925 года в СССР появился институт прописки В этот день было принято постановление СНК СССР «О прописке граждан в городских поселениях». Любой гражданин, который приехал в город на срок более трех дней, был обязан сообщить об этом в домоуправление. Арендодатель, в свою очередь, был обязан внести сведения в домовую книгу и зарегистрировать запись в отделении милиции. В 1990 году ККН СССР признал, что положения о прописке ограничивают право граждан на свободу передвижения и выбора местожительства. Через год граждане больше не обязаны были получать разрешение административных органов на проживание. А с октября 1993 года прописка в России вовсе была заменена на регистрацию по месту жительства и пребывания.
28 апреля∙1925 год
В ходе Итальянского похода войска Суворова вошли в Милан
28 апреля 1799 года в ходе Итальянского похода войска Суворова вошли в Милан. «Суворов ехал по улицам в золоченой карете, между двух рядов войск; в соборе встретил его архиепископ и призвал на него Божие благословение. Суворов отвечал ему по-итальянски, прося молить пред Господом»
28 апреля∙1799 год
Генштаб приказывает войскам маршала Конева передать свою полосу наступления войскам маршала Жукова
28 апреля 1945 года Генштаб приказывает войскам маршала Конева, которые уже достигли Тиргартена, передать свою полосу наступления войскам маршала Жукова. Берлин будет брать Георгий Жуков. Иван Конев освободит Прагу
28 апреля∙1945 год
В Санкт-Петербурге Указом Александра I из учительской гимназии образован Педагогический институт
28 апреля 1804 года в Санкт-Петербурге Указом Александра I из учительской гимназии образован Педагогический институт, который в 1819 стал Университетом. В СПбГУ ведут свою историю с 1724 – Указа Петра I о создании Петербургской академии наук и Университета
28 апреля∙1804 год
В Москве начала работать первая типография
28 апреля 1563 года в Москве начала работать первая типография. Основателями стали первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец. Сразу же ими была начата работа по подготовке первого датированного печатного издания на Руси — книги «Апостол». Работа над изданием велась в течение целого года, и только 10 марта 1564 года книга вышла из печати. В книге было 534 страницы, на каждой — 25 строк. Тираж по тем временам был внушительным — около 2 000 экземпляров. До наших дней в музеях и библиотеках сохранилось около 60 книг.
28 апреля∙1563 год
Иван Грозный начал строительство Вологодского кремля
28 апреля 1566 года Иван Грозный начал строительство Вологодского кремля – новая резиденция царя
28 апреля∙1566 год
Иван Грозный начал строительство Вологодского кремля
28 апреля 1566 года Иван Грозный начал строительство Вологодского кремля – новая резиденция царя. Въезд посольства Конрада ван Кленка в Вологду. Ромейн де Хох. 1677
28 апреля∙1566 год
Указ Анны Иоанновны об отправлении экспедиции Беринга на Камчатку
28 апреля 1732 года вышел указ Анны Иоанновны об отправлении экспедиции Беринга на Камчатку. Великая Северная экспедиция – из столицы в Сибирь направлялось более 500 морских офицеров, ученых, матросов
28 апреля∙1732 год
Указ Анны Иоанновны об экспедиции Беринга на Камчатку
28 апреля 1732 года издан указ Анны Иоанновны об экспедиции Беринга на Камчатку. Великая Северная экспедиция – из столицы в Сибирь направлялось более 500 морских офицеров, ученых, матросов
28 апреля∙1732 год
Вышел Декрет СНК РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях»
28 апреля 1925 года вышел Декрет СНК РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях». «Каждое лицо, прибывшее на жительство в дом, находящийся в пределах городского поселения, хотя бы это жительство было временным, на срок более трех дней, обязан немедленно заявить о своем пребывании домовому управлению». Этим декретом было положено начало организации учёта передвижения населения в городах. Прописка в современной России была отменена 1 октября 1993 года и заменена регистрационным учётом.
28 апреля∙1925 год