В последний раз было присвоено звание «Маршал Советского Союза»

28 апреля 1990 года в последний раз было присвоено звание «Маршал Советского Союза»

Его получил министр обороны СССР Дмитрий Язов, в скором времени ставший одним из членов ГКЧП. В декабре 1991 года звание «Маршал Советского Союза» было упразднено в связи с распадом СССР. В новой России его сменило звание «Маршал Российской Федерации».

Учреждено звание «Маршал Советского Союза» было в сентябре 1935 года постановлением ЦИК и Совнаркома СССР «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА». Первыми маршалами стали Василий Блюхер, Семен Буденный, Климент Ворошилов, Александр Егоров и Михаил Тухачевский.