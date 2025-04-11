В подмосковном Жуковском при летно-исследовательском институте открылась школа летчиков-испытателей.

20 октября 1947 года в подмосковном Жуковском при летно-исследовательском институте открылась школа летчиков-испытателей.

Она была образована по инициативе Михаила Громова, а первым начальником учебного заведения стал Михаил Котельников. Оба — летчики и высокопоставленные лица советской авиации.

За первые 55 лет работы школа подготовила около тысячи летчиков и штурманов-испытателей. 48 из них стали Героями Советского Союза, 44 — Героями Российской Федерации.