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В подмосковном Жуковском при летно-исследовательском институте открылась школа летчиков-испытателей.
20 октября 1947 года в подмосковном Жуковском при летно-исследовательском институте открылась школа летчиков-испытателей.
Она была образована по инициативе Михаила Громова, а первым начальником учебного заведения стал Михаил Котельников. Оба — летчики и высокопоставленные лица советской авиации.
За первые 55 лет работы школа подготовила около тысячи летчиков и штурманов-испытателей. 48 из них стали Героями Советского Союза, 44 — Героями Российской Федерации.
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