В небе над Халхин-Голом состоялось крупнейшее воздушное сражение между советскими и японскими войсками

22-го июня в небе над Халхин-Голом состоялось крупнейшее воздушное сражение между советскими и японскими войсками

В этот день в 1939 году состоялся многочасовой воздушный бой, в котором участвовало около 200 военных самолетов с обеих сторон. Было обеспечено превосходство советской авиации над японской и удалось получить господство в воздухе.

Всего в воздушных боях с 22 по 28 июня японская авиация потеряла около 90 самолетов. Успех советской авиации на Халхин-Голе являлся важнейшим фактором, влиявшим на оценку потенциальных возможностей СССР как противниками, так и союзниками.