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В небе над Халхин-Голом состоялось крупнейшее воздушное сражение между советскими и японскими войсками
22-го июня в небе над Халхин-Голом состоялось крупнейшее воздушное сражение между советскими и японскими войсками
В этот день в 1939 году состоялся многочасовой воздушный бой, в котором участвовало около 200 военных самолетов с обеих сторон. Было обеспечено превосходство советской авиации над японской и удалось получить господство в воздухе.
Всего в воздушных боях с 22 по 28 июня японская авиация потеряла около 90 самолетов. Успех советской авиации на Халхин-Голе являлся важнейшим фактором, влиявшим на оценку потенциальных возможностей СССР как противниками, так и союзниками.
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Другие события в этот день
Основана крепость Грозная — будущий город Грозный
22 июня 1818 года была основана крепость Грозная — будущий город Грозный Основателем поселения на берегу реки Сунжи, притоке Терека стал генерал Алексей Ермолов. Постройкой Грозной занимались более пяти тысяч русских солдат, которые справились всего за четыре месяца. 30 декабря 1869 года крепость, утратившая свое стратегическое значение, стала окружным городом Терской области. Во время Великой Отечественной войны Грозный с его нефтяными месторождениями привлекал руководство нацистской Германии, однако советские войска дали достойный отпор, не подпустив врага к городу. Сегодня Грозный является административным центром Чеченской Республики, представляет собой современный город с развитой инфраструктурой, а также место, привлекающие туристов.
22 июня∙1818 год
В Москве открылась выставка трофейного немецкого вооружения
22 июня 1943 года в Москве открылась выставка трофейного немецкого вооружения Ее разместили в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. На осмотр двух с половиной тысяч экспонатов, практически всех образцов вооружения, военной техники и снаряжения противника, требовалось не менее трех часов. Выставка трофейной техники имела большой успех среди москвичей и гостей столицы и просуществовала аж до 1 октября 1948 года. За это время ее посетили более семи с половиной миллионов человек.
22 июня∙1943 год
Разведка боем накануне операции «Багратион»
22 июня 1944 года разведка боем накануне операции «Багратион» (10 передовых отрядов – одна-две стрелковые роты с танками от каждой дивизии первого эшелона) привела к прорыву немецкой обороны в полосе 22 гвардейского стрелкового корпуса. К исходу дня гвардейцы продвинулись на 5–7 км
22 июня∙1944 год
Приказ Сталина «В ознаменование победы над Германией назначаю 24 июня 1945 в Москве на Красной площади Парад Победы»
22 июня 1945 года выпущен приказ Сталина «В ознаменование победы над Германией назначаю 24 июня 1945 в Москве на Красной площади Парад Победы»
22 июня∙1945 год
Заявление У. Черчилля о поддержке России и русского народа
Заявление У. Черчилля о поддержке России и русского народа
22 июня∙1941 год
Потери немецкой авиации составили около 300 самолетов
Потери немецкой авиации за 22 июня 1941 составили около 300 самолетов – самые большие потери за день за всю войну. Таран – оружие героев
22 июня∙1941 год
День памяти и скорби
22 июня — День памяти и скорби. На рассвете фашистская Германия нанесла первые массированные удары по территории Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. «Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города...».
22 июня∙1941 год