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В Москве был установлен памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину
18 июня 1880 года в Москве был установлен памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину
Идея создания памятника великому поэту появилась сразу после его смерти в 1837 году, однако правительство дало разрешение лишь через несколько десятилетий. В открытом конкурсе на проект памятнику победил Александр Опекушин.
Первоначально памятник Александру Сергеевичу Пушкину был установлен в начале Тверского бульвара на Страстной площади, но в 1950 году его переместили на противоположную сторону.
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Другие события в этот день
Вышел первый номер журнала «Юность»
18 июня 1955 года вышел первый номер журнала «Юность» Инициатором создания и первым главным редактором издания был писатель Валентин Катаев. С первого выпуска журнал понравился молодым читателям. Он казался им ярким и необычным. Тираж быстро поднялся со 150 тысяч до миллиона, а в 1989 году пробил цифру в три миллиона экземпляров. В журнале в разное время печатались Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Борис Васильев, Булат Окуджава и многие другие. Одной из наиболее характерных особенностей «Юности» был юмористический раздел, который сначала носил название «Пылесос», а потом «Зеленый портфель».
18 июня∙1955 год
В Вене подписан Договор ОСВ-2
18 июня 1979 года в Вене подписан Договор ОСВ-2. Президент США Картер неожиданно поцеловал Брежнева – «венский поцелуй». Запомнилась и фраза генсека: «Бог нам не простит, если мы потерпим неудачу»
18 июня∙1979 год
Родился русский писатель, автор романа «Обломов» Иван Гончаров
18 июня 1812 года родился русский писатель, автор романа «Обломов» Иван Гончаров Он входит в число самых известных русских литераторов, являясь автором «трилогии о русской жизни» — романов «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». Его Илью Ильича знают во всем мире. Социальное явление, которое Гончаров показал через судьбу главного героя, вскоре после выхода произведения стали именовать «обломовщиной». Долгие годы Гончаров служил чиновником — работал в министерстве финансов, в цензурном комитете. А в 1850-х годах писатель совершил кругосветное путешествие на военном корабле «Паллада» и после этого написал сборник очерков «Фрегат «Паллада». Литературные круги не просто высоко оценили его, но и посчитали беспрецедентным.
18 июня∙1812 год
Стартовал первый в мире беспосадочный перелет Москва – Северный полюс – Ванкувер (США)
18 июня 1937 года стартовал первый в мире беспосадочный перелет Москва – Северный полюс – Ванкувер (США) В экипаж АНТ-25 входили командир Валерий Чкалов, второй пилот Георгий Байдуков и штурман Александр Беляков. Самолет был создан специально для этого события бригадой конструктора Павла Сухого под руководством Андрея Туполева. Самолет летел в экстремальных условиях, но нашим летчикам удалось перелететь через Арктический полюс и уже 20 июня сесть на военном аэродроме в пригороде Портленда, в Ванкувере. За 63 часа и 16 минут экипаж преодолел более девяти тысяч километров.
18 июня∙1937 год
Русская флотилия из 28 гребных судов нанесла поражение турецкому флоту
18 июня 1788 года русская флотилия из 28 гребных судов нанесла поражение турецкому флоту (57 судов) на Очаковском лимане – практически без потерь
18 июня∙1788 год
День службы военных сообщений
18 июня — День службы военных сообщений В этот день в 1868 году был подписан приказ военного министра Дмитрия Милютина о создании комитета, в ведение которого отходили все военные перевозки с использованием железных дорог и водных артерий. А 21 мая 2017 года была установлена памятная дата Вооруженных сил РФ. Сегодня Служба военных сообщений по-прежнему решает важные задачи мирного и военного времени в интересах Вооруженных Сил страны. Ежегодный объем воинских перевозок различными видами транспорта составляет около двух миллионов военнослужащих и членов их семей, а также более четырех с половиной миллионов тонн материальных средств.
18 июня∙1868 год
Советскими властями уставлен памятник на могиле Тараса Шевченко
18 июня 1939 года советскими властями уставлен памятник на могиле Тараса Шевченко
18 июня∙1939 год
Начало 2-месячной обороны Чигирина против 120 тыс. турок
18 июня 1678 года - начало 2-месячной обороны Чигирина против 120 тыс. турок. Последние русские защитники крепости взорвали пороховые погреба вместе с окружившими врагами. Комендант Гордон пробил себе проход шпагой, доложив: Чигирин «был оставлен, но не взят»
18 июня∙1678 год
Русская армия разбила французов на реке Треббия в Северной Италии
18 июня 1799 года русская армия разбила французов на реке Треббия в Северной Италии. Эта битва стала одной из лучших в суворовской военной карьере наряду со штурмом Измаила. Одного появления Суворова в центре оказалось достаточно, чтобы только что отступавшие, практически разбитые войска обратили французов в бегство. Потери врага составили от 16 до 18 тысяч бойцов убитыми и ранеными. Множество французов при отступлении разбежалось. «...меня спасло лишь то, что победителем моим был Суворов» (Жак Макдональд).
18 июня∙1799 год
Началась героическая оборона крепости Баязет
18 июня 1877 года началась героическая оборона крепости Баязет. 1,6 тыс. русских выстояли 23 дня против 25 тыс. турок. Гарнизон отвлек на себя крупные турецкие силы, предотвратив нападение на Эриванскую губ., спас армян от истребления
18 июня∙1877 год
Не стало российского и советского писателя Максима Горького
18 июня 1936 года не стало российского и советского писателя Максима Горького. В 1888 году начались странствия будущего писателя по России, в Тифлисе вышло его первое произведение «Макар Чудра». Имя Горького прогремело по всей России уже после первых опубликованных рассказов. Мир Горький делил на белое и черное, вдохновлялся ницшеанской мыслью о сверхчеловеке, его вдохновляла сила истинно свободных людей, которую он видел в представителях низов общества.
18 июня∙1936 год