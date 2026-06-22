В Москве был установлен памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину

18 июня 1880 года в Москве был установлен памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину

Идея создания памятника великому поэту появилась сразу после его смерти в 1837 году, однако правительство дало разрешение лишь через несколько десятилетий. В открытом конкурсе на проект памятнику победил Александр Опекушин.

Первоначально памятник Александру Сергеевичу Пушкину был установлен в начале Тверского бульвара на Страстной площади, но в 1950 году его переместили на противоположную сторону.