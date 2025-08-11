В Москве арестован британский разведчик Сидней Джордж Рейли

27 сентября 1925 года в Москве арестован британский разведчик Сидней Джордж Рейли.

В России он появился в 1918 году и занялся организацией английской агентурной сети, организовывал заговоры против большевиков. Считается, что Рейли участвовал в убийстве немецкого посла Мирбаха и даже покушении на Ленина. В ноябре 1918 года его заочно приговорили к расстрелу.

В 1925 году Сидней Рейли вернулся из Англии в Москву, чтобы встретиться с антисоветскими лидерами. Он распланировал работу «московского подполья», передав ему немалую сумму денег, после чего 27 сентября был арестован чекистами. Оказалось, что всё это была умелая операция ОГПУ. Спустя месяц после ареста разведчика расстреляли.