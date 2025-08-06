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В Либаве сформирован учебный отряд подводного плавания
9 апреля 1906 года в Либаве (ныне – Лиепая) сформирован учебный отряд подводного плавания в составе учебного судна «Хабаровск» и подводных лодок «Пескарь», «Стерлядь», «Белуга», «Лосось», «Сиг», «Макрель», «Окунь», «Почтовый»
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Другие события в этот день
В Москве подписан русско-польский договор
9 апреля 1672 года в Москве подписан русско-польский договор, подтверждавший условия Андрусовского перемирия: Речь Посполитая возвращала России Смоленск и Черниговские воеводства, признавала воссоединение Малороссии с Россией
9 апреля∙1672 год
Указ Петра I «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помёту на улицы и переулки»
9 апреля 1699 года вышел Указ Петра I «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помёту на улицы и переулки». Москва в конце XVII века мало чем отличалась от других европейских городов. Жители столицы в ту пору все помои и прочую гадость в своих дворах не держали, а выливали прямо на улицы города. Такая антисанитария время от времени взрывалась страшными эпидемиями. Петровский указ стал серьёзным стимулом не только для чиновников, отвечающих за «благочиние» в Москве, но и для тех дворников, которые следили за чистотой на улицах. Кроме битья кнутом было наказание в виде штрафа, а это 10 рублей.
9 апреля∙1699 год
Родился скульптор, график Эрнст Неизвестный
9 апреля 1925 года родился скульптор, график Эрнст Неизвестный. В подростковом возрасте Эрнст Иосифович выиграл Всесоюзный конкурс детского рисунка. В 1942 году, когда ему было 17 лет, поступил добровольцем в РККА. Воевал на Украинском фронте, а в Австрии получил тяжелое ранение, перенес клиническую смерть. Был награжден Орденом Красной Звезды. После войны Неизвестный получил высшее художественное образование. На время лишился заказов после короткой перепалки с Хрущёвым, случившейся в 1962 году на выставке в Манеже. В 1976 году он покинул СССР и перебрался в США, где проживал до своей кончины. Там закончил монумент «Древо жизни», который был установлен в Москве. Мастер называл его основным проектом своей жизни.
9 апреля∙1925 год
Тверской купец Афанасий Никитин впервые достиг Индии
9 апреля 1459 года тверской купец Афанасий Никитин впервые достиг Индии – за 30 лет до мореплавателя Васко да Гамы. Автор знаменитых путевых записей «Хожение за три моря»
9 апреля∙1469 год
Закрытое постановление Совета Министров СССР о создании конструкторского бюро КБ-11 при Лаборатории № 2 Академии наук СССР
9 апреля 1946 года вышло закрытое постановление Совета Министров СССР о создании конструкторского бюро КБ-11 при Лаборатории № 2 Академии наук СССР (Арзамас-16) для разработки отечественного ядерного оружия
9 апреля∙1946 год
Совет министров СССР подписал постановление о создании КБ-11 — будущего Арзамаса-16
9 апреля 1946 года Совет министров СССР подписал постановление о создании КБ-11 — будущего Арзамаса-16 КБ-11 — советский ядерный центр. Его разместили в районе поселка Сарова на границе Горьковской области и Мордовской АССР. Одновременно с созданием КБ началось строительство города Арзамас-16. Начальником, по предложению Юлия Харитона, был назначен Павел Зернов, а сам Харитон — главным конструктором. Благодаря КБ-11 в январе 1949 года Советский Союз стал обладателем ядерного оружия. 29 августа прошло успешное испытание первой атомной бомбы нашей страны — РДС-1. Оно разрушило атомную монополию США. К концу 1951 года было изготовлено 29 РДС-1.
9 апреля∙1946 год
В Либаве сформирован учебный отряд подводного плавания
9 апреля 1906 года в Либаве (ныне – Лиепая) сформирован учебный отряд подводного плавания в составе учебного судна «Хабаровск» и подводных лодок «Пескарь», «Стерлядь», «Белуга», «Лосось», «Сиг», «Макрель», «Окунь», «Почтовый»
9 апреля∙1906 год
Верховный Совет СССР принял Закон «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР»
9 апреля 1990 года Верховный Совет СССР принял Закон «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» Документ восстанавливал независимое местное самоуправление, которое было отменено большевиками в начале Гражданской войны. Местные советы стали независимыми от вышестоящих органов и их бюджеты перестали утверждаться республиканскими властями. Все эти нововведения способствовали децентрализации государственной власти и разделению общенародной собственности. «Местное самоуправление в СССР является частью социалистического самоуправления народа и призвано обеспечить реализацию прав и свобод граждан...».
9 апреля∙1990 год
«Союз двуглавых орлов»
9 апреля 1756 года основан «Союз двуглавых орлов». Решение о военном союзе с Австрией – накануне Семилетней войны. Русско-австрийский военный альянс второй четверти XVIII в. означал для России укрепление ее роли в Европе в качестве великой державы
9 апреля∙1756 год
Войска маршала Александра Василевского вырвали город-крепость Кёнигсберг у войск нацистской Германии
9 апреля 1945 года войска маршала Александра Василевского вырвали город-крепость Кёнигсберг у войск нацистской Германии. Штурм Кёнигсберга начался в 9 часов утра мощной артподготовкой. Под прикрытием огневого вала в наступление пошли пехота, танки и самоходные орудия. Большую роль сыграли штурмовые отряды. Гитлер отдал кёнигсбергскому гарнизону строжайший приказ — удерживать крепость до последнего солдата, но после массированной бомбардировки 9 апреля немецкий гарнизон капитулировал по приказу коменданта города и крепости Кёнигсберг генерала от инфантерии Отто Ляша.
9 апреля∙1945 год
Тверской купец Афанасий Никитин впервые достиг Индии
9 апреля 1469 года тверской купец Афанасий Никитин впервые достиг Индии – за 30 лет до мореплавателя Васко да Гамы. Автор знаменитых путевых записей «Хожение за три моря», обнаруженных Карамзиным в архиве Троицко-Сергиевского монастыря
9 апреля∙1469 год
В Керчи на воду спущен первый советский супертанкер «Крым»
9 апреля 1974 года в Керчи на воду спущен первый советский супертанкер «Крым» Создание крупного танкера в СССР связано с «нефтяным бумом», охватившим мир в конце 1960-х годов. Разработкой занималось ЦКБ «Балтсудопроект», а строительство судна шло на заводе «Залив». Оно было завершено уже в 1973 году. Длина супертанкера составила 295 метров, ширина — 45 метров. Размеры были выбраны специально для того, чтобы судно могло пройти через проливы Босфор и Дарданеллы. Запас топлива у «Крыма» составлял более девяти тысяч тонн. Это означало, что судно могло обогнуть земной шар практически без дозаправки.
9 апреля∙1974 год
Русско-австрийский военный альянс
9 апреля 1756 года создан «Союз двуглавых орлов». Русско-австрийский военный альянс – накануне Семилетней войны
9 апреля∙1756 год
Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки»
9 апреля 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Наказание такое – битье кнутом и штраф до 10 рублей
9 апреля∙1699 год