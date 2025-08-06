В Либаве сформирован учебный отряд подводного плавания

9 апреля 1906 года в Либаве (ныне – Лиепая) сформирован учебный отряд подводного плавания в составе учебного судна «Хабаровск» и подводных лодок «Пескарь», «Стерлядь», «Белуга», «Лосось», «Сиг», «Макрель», «Окунь», «Почтовый»