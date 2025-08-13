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В ходе Гражданской войны при штурме Екатеринодара погиб генерал Корнилов
13 апреля 1918 года в ходе Гражданской войны при штурме Екатеринодара погиб генерал Корнилов. Революционный генерал, арестовавший царскую семью, не состоявшийся диктатор, один из организаторов Белого движения
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Другие события в этот день
Между СССР и Республикой Индия были установлены дипломатические отношения
13 апреля 1947 года между СССР и Республикой Индия были установлены дипломатические отношения. После Октябрьской революции 1917 года многие индийские борцы за свободу установили личные контакты с советскими лидерами. В апреле 1947 года это привело к тому, что Советский Союз стал одним из первых, кто установил дипломатические отношения с Индией, признав независимость этого государства от Британской империи. Летом 1947 года в Дели взвился индийский национальный флаг. Это ознаменовало победу индийского народа в борьбе за свою национальную независимость. Индия стала получать от Советского Союза финансовую помощь для развития разных отраслей экономики. Сегодня Россию и Индию связывают отношения особо привилегированного стратегического партнёрства.
13 апреля∙1947 год
Завершена работа по составлению первого в истории России Полного собрания законов
13 апреля 1830 года была завершена работа по составлению первого в истории России Полного собрания законов Над его составлением четыре года трудилось Второе отделение императорской канцелярии под руководством Михаила Сперанского. В первое издание вошли законодательные акты с 1649 года по 12 декабря 1825 года. Составление Полного собрания законов позволило приступить к изданию свода действующих законов. Без первого могли быть парализованы кодификационные труды предшествовавших царствований. Сегодня Полное собрание законов считается монументальным памятником русского права.
13 апреля∙1830 год
Память святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца
13 апреля 1461 года - память святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца. Стал последним святителем, имевшим кафедру в Москве, но носившим титул митрополита Киевского
13 апреля∙1461 год
Завершена работа по подготовке Полного собрания законов Российской империи
13 апреля 1830 года завершена работа по подготовке Полного собрания законов Российской империи – от Соборного уложения царя Алексея Михайловича до конца царствования Александра I. 30920 актов. 45 томов. Сперанский
13 апреля∙1830 год
В Сибири на берег реки Томь высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога
13 апреля 1618 года в Сибири на берег реки Томь высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога, ныне города Новокузнецка (Кузнецкий острог – Кузнецк – Сталинск – Новокузнецк)
13 апреля∙1618 год
Именной Высочайший Указ № 62 «Об учреждении особого установления под названием «Русского Музея Императора Александра III»
13 апреля 1895 года вышел именной Высочайший Указ № 62 «Об учреждении особого установления под названием «Русского Музея Императора Александра III»
13 апреля∙1895 год
На вооружение Красной Армии была принята одна из самых знаменитых винтовок СВТ-40
13 апреля 1940 года на вооружение Красной Армии была принята одна из самых знаменитых винтовок СВТ-40. В 1939 году токаревская винтовка была принята на вооружение под названием «Самозарядная винтовка Токарева образца 1938 года» (СВТ-38). Опыт первого года службы новой винтовки показал как ее достоинства, так и ее недостатки. В начале 1940 года Токарев доработал свою винтовку, сделав ее насколько возможно более легкой, и именно этот вариант стал наиболее знаменитым. «Света», «Светка» — такими ласковыми для оружия прозвищами называли самозарядную винтовку Токарева советские бойцы.
13 апреля∙1940 год
В Санкт-Петербурге были проведены испытания первого в России троллейбуса
13 апреля 1902 года в Санкт-Петербурге были проведены испытания первого в России троллейбуса. Разработкой первого троллейбуса, который еще называли «электрическим автомобилем», занималась фирма «Фрезе и К°» — акционерное общество Петра Александровича Фрезе, отечественного изобретателя, одного из конструкторов первого российского автомобиля. Новый вид транспорта в России прижился не сразу. Лишь через три десятка лет в Москве были введены первые в СССР троллейбусные маршруты. А в наше время крупнейшая троллейбусная сеть находится в Санкт-Петербурге.
13 апреля∙1902 год
Освобожден Симферополь
13 апреля 1944 года освобожден Симферополь. Столицу Крыма освободили войска Федора Толбухина. Ровно через год фронт под его командованием участвовал в освобождении столицы Австрии – Вены, а ранее – Будапешта. Войска Толбухина освобождали столицы Румынии, Болгарии и Югославии. Фото: Маршал на Параде Победы
13 апреля∙1944 год
Во льдах Чукотского моря завершена операция по спасению экспедиции парохода «Челюскин»
13 апреля 1934 года во льдах Чукотского моря завершена операция по спасению экспедиции парохода «Челюскин». За этот подвиг 7 полярных летчиков были первыми удостоены звания Героя Советского Союза
13 апреля∙1934 год
В ходе Гражданской войны при штурме Екатеринодара погиб генерал Лавр Корнилов
13 апреля 1918 года в ходе Гражданской войны при штурме Екатеринодара погиб генерал Лавр Корнилов. Революционный генерал, арестовавший царскую семью, не состоявшийся диктатор, один из организаторов Белого движения
13 апреля∙1918 год
Погиб Герой Советского Союза Александр Анатольевич Космодемьянский
13 апреля 1945 года погиб Герой Советского Союза Александр Анатольевич Космодемьянский. Погибая, Зоя Космодемьянская заявила врагам, что смерть её будет отомщена. Её слова оказались пророческими. Гибель Зои вдохновила на борьбу тысячи юношей и девушек, в том числе и её брата Александра. Боевое крещение Александр принял 21 октября 1943 года в Белоруссии под городом Оршей. Дальше его фронтовые дороги прошли по Белоруссии, Прибалтике и Восточной Пруссии. В бою за опорный пункт около города Фирбрюдеркруг юноша был смертельно ранен. Космодемьянский посмертно награждён званием Героя Советского Союза. В 2018 году в селе Осино-Гай Тамбовской области, на малой Родине Зои Космодемьянской, Российское военно-историческое общество открыло музей военно-исторической славы Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских.
13 апреля∙1945 год
Память святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца
13 апреля 1461 года - память святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворца. Стал последним святителем, имевшим кафедру в Москве, но носившим титул митрополита Киевского. При нем положено начало фактической автокефалии Русской церкви, которая отвергла Флорентийскую унию
13 апреля∙1461 год