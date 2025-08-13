В ходе Гражданской войны при штурме Екатеринодара погиб генерал Корнилов

13 апреля 1918 года в ходе Гражданской войны при штурме Екатеринодара погиб генерал Корнилов. Революционный генерал, арестовавший царскую семью, не состоявшийся диктатор, один из организаторов Белого движения