В закладки
В блокадном Ленинграде исполнена 7-я симфония
9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде исполнена 7-я симфония – Ленинградская. Сегодня же день памяти Шостаковича (1975 – 50 лет)
Теги:
329
Другие события в этот день
Ричард Никсон ушёл в отставку в результате событий, связанных с расследованием Уотергейтского скандала
9 августа 1974 года Ричард Никсон ушёл в отставку в результате событий, связанных с расследованием Уотергейтского скандала. В 1934 году Никсон окончил колледж со вторым результатом по успеваемости. В годы Второй мировой войны служил в ВМС. В 1946 году победил на выборах в Сенат США. Занимал пост вице-президента и пользовался широкими полномочиями. Ричард Никсон всегда гордился своей удачливостью. В 1968 году Никсона избрали на пост президента США. Казалось, что и тут республиканца будет преследовать удача, но вывод американских войск из Вьетнама, что значило поражение США, и Уотергейтский скандал привели Ричарда Никсона к отставке. Он до сих пор является единственным президентом США, ушедшим в отставку до окончания срока.
9 августа∙1974 год
Наказ СНК о проведении в жизнь начал новой экономической политики
9 августа 1921 года выпущен наказ (декрет) СНК о проведении в жизнь начал новой экономической политики
9 августа∙1921 год
Указ Анны Иоанновны «Об устройстве Корпуса Кадетов»
9 августа 1731 года выпущен Указ Анны Иоанновны «Об устройстве Корпуса Кадетов» – создан 1-й кадетский корпус
9 августа∙1731 год
День воинской славы России
9 августа 1714 года - День воинской славы России – у мыса Гангут русский флот одержал первую морскую победу над шведами
9 августа∙1714 год
День физкультурника
9 августа — День физкультурника Дата была установлена в 1980 году и до сих пор отмечается во вторую субботу августа. История праздника началась еще с 18 июля 1939 года, тогда прошел первый Всесоюзный день физкультурника. Несмотря на то, что Советский Союз распался, традиция празднования Дня физкультурника сохранилась до сих пор. Сегодня во многих российских городах проходят всевозможные спортивные мероприятия и соревнования.
9 августа∙1980 год
Генерал Перовский взял кокандcкую крепость Ак-Мечеть
9 августа 1853 года, пройдя с отрядом 900 верст в 24 дня во время большой жары, генерал Перовский взял кокандcкую крепость Ак-Мечеть, считавшуюся неприступной
9 августа∙1853 год
В зале Ленинградской филармонии была исполнена Седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича
9 августа 1942 года в зале Ленинградской филармонии была исполнена Седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича. Большой проблемой для исполнения симфонии стали кадры. За время блокады многие музыканты умерли от голода. Специалистов разыскивали и в городе, и на ближайших передовых. На валторне играл зенитчик, на тромбоне — пулеметчик. С миру по нитке — так был создан этот, не имеющий аналогов, оркестр. 9 августа в городе был праздник, несмотря на продолжавшиеся обстрелы и бомбардировки. Исполнение симфонии транслировалось по радио, а в городе были включены громкоговорители городской сети. Зал филармонии был переполнен. Среди зрителей были и завсегдатаи филармонии, и моряки Балтийского флота.
9 августа∙1942 год
США подвергли атомной бомбардировке японский город Нагасаки
9 августа 1945 года США подвергли атомной бомбардировке японский город Нагасаки. Это произошло спустя три дня после бомбардировки американцами Хиросимы. Атомная бомба «Fat Man» («Толстяк») была почти вдвое мощнее использованной 6 августа. Мощность взрыва составила около 21 килотонны. Жертвами атомной бомбардировки Нагасаки стали 165 409 человек. Американцы до сих пор считают эту операцию целесообразной, а в 2015 году, в годовщину бомбардировок, внук президента Трумэна заявил, что «дед до конца жизни считал, что США никогда не попросят прощения за это».
9 августа∙1945 год
Завершилась Выборгско-Петрозаводская операция
9 августа 1944 года завершилась Выборгско-Петрозаводская операция В ней участвовало 450 тысяч советских солдат и офицеров, более 10 тысяч орудий и две с половиной тысячи танков и самолетов. РККА противостояла финская оперативная группа «Карельский перешеек». В ходе операции советские войска окончательно очистили от захватчиков Ленинградскую область и изгнали противника со всей территории Карело-Финской республики. Был освобожден Петрозаводск. Более 93 тысяч участников операции были награждены орденами и медалями, а 78 — удостоены звания Героя Советского Союза.
9 августа∙1944 год
Прославление Прп. Германа Аляскинского
9 августа 1970 года - Прославление Прп. Германа Аляскинского (?-1837). Глава миссии Русской Церкви в Америке суть своего служения выразил так: «Я – нижайший слуга здешних народов и нянька»
9 августа∙1970 год
В ходе советско-японской войны началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция
9 августа 1945 года в ходе советско-японской войны началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция Советская авиация нанесла удары по районам сосредоточения войск и узлам связи противника в приграничной зоне. Уже 19 августа Красная армия вышла на подступы к важнейшим промышленным и административным центрам Маньчжурии. За 24 дня операции советские войска не только заставили прекратить свое существование Квантунскую армию, но и освободили Южный Сахалин, Курильские острова, Маньчжурию, Северо-Восточный Китай и северную часть Кореи.
9 августа∙1945 год