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Указ Петра I позволил заводчикам любого происхождения покупать деревни для обеспечения заводов рабочей силой
18 января 1721 года указ Петра I позволил заводчикам любого происхождения покупать деревни для обеспечения заводов рабочей силой: «купецким людям к заводам деревни покупать невозбранно»
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Другие события в этот день
Начало свою работу первое и единственное в истории России Всероссийское Учредительное собрание
18 января 1918 года начало свою работу первое и единственное в истории России Всероссийское Учредительное собрание. Оно должно было определить государственное устройство России после революции. Октябрьская революция, совершённая большевиками, сделала вопрос созыва Учредительного собрания первостепенным для всех остальных политических партий. Выборы показали, что наибольшей популярностью пользуются эсеры правого и центристского толка. Это грозило провалом для большевистского и левоэсеровского курса радикальных преобразований в стране. В день, когда Учредительное собрание начало свою работу, большевики приставили для его охраны вооруженный отряд во главе с анархистом, матросом Железняком. В поддержку собрания к Таврическому дворцу выдвинулись демонстранты из числа демократических сил, которых расстреляли. На следующий день, когда выспавшиеся депутаты вернулись к Таврическому дворцу, они обнаружили его запертым и под охраной, а декрет Совета народных комиссаров гласил, что Учредительное собрание распущено.
18 января∙1918 год
Открыто новое здание Большого театра по проекту Бове
18 января 1825 года открыто новое здание Большого театра по проекту Бове (старое сгорело при пожаре 1812 года). «Произведение новейшего искусства, огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса» – Лермонтов
18 января∙1825 год
Началась Вяземская воздушно-десантная операция
18 января 1942 года в ходе Великой Отечественной войны началась Вяземская воздушно-десантная операция. Советские бойцы гнали противника всё дальше от Москвы, достигнув важного транспортного узла, города Вязьма Смоленской области. Нашим войскам требовалось его взять, чтобы лишить противника тылового обеспечения. В этих условиях командование Красной армии решило применить массовый десант. Несмотря на все трудности, десантники приступили к активным действиям в тылу врага и попытались выполнить поставленную задачу, то есть перерезать немецкие коммуникации западнее Вязьмы. За несколько дней им удалось вывести из строя отдельные участки железной и автомобильной дорог, овладеть рядом населённых пунктов и разгромить штабы нескольких немецких частей.
18 января∙1942 год
«Броненосец «Потемкин» вышел в прокат
18 января 1926 года «Броненосец «Потемкин» вышел в прокат (в 1952, 1958 назван «Лучшим мировым фильмом»). Флаг раскрашивали вручную – кадр за кадром
18 января∙1926 год
Красная армия освободила узников центрального будапештского гетто
18 января 1945 года Красная армия освободила узников центрального будапештского гетто После оккупации Венгрии более 220 тысяч будапештских евреев были помещены нацистами в специальное гетто. Его узников перевозили в концлагеря и лагеря смерти. Несмотря на бесчеловечные условия и массовые убийства, выжить смогли около 70 тысяч человек. 18 января 1945 года войска 151-й Краснознаменной Жмеринской дивизии освободили оставшихся в живых евреев. Будапештское еврейское гетто оказалось единственным в Европе, узников которого удалось спасти в ходе войны. До сих пор в Венгрии вспоминают освобождение еврейского народа советскими войсками.
18 января∙1945 год
Вышел первый номер журнала «Новый мир»
18 января 1925 года вышел первый номер журнала «Новый мир» Его тираж составил 15 тысяч экземпляров. «Новый мир» является одним из старейших в современной России ежемесячных литературно-художественных журналов. А идея его создания принадлежала главному редактору московских «Известий» Юрию Стеклову. «Новый мир» выходил к читателям даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны. В числе авторов журнала в разное время были известные писатели, поэты, философы — Василий Шукшин, Михаил Шолохов, Иосиф Бродский, Александр Солженицын и многие другие.
18 января∙1925 год
День Главного командования Военно-воздушными силами
18 января — День Главного командования Военно-воздушными силами В этот день в 1915 году Верховный Главнокомандующий Русской армией великий князь Николай Николаевич Романов подписал приказ, который положил начало формированию единого авиационного командования действующей армии. В годы Великой Отечественной войны руководством Военно-воздушных сил и Войск ПВО проводилась огромная работа. Их усилиями было уничтожено более 64 тысяч вражеских самолетов. За мужество и героизм 2500 человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
18 января∙1915 год
Созвана Переяславская рада
Созвана Переяславская рада. «Боже, утверди! Боже укрепи! Чтоб есмы во веки вси едино были!» – народ Малой России. «Царь християнский… шестьлетних наших молений безпрестанных не презривши, теперь царское сердце к нам склонивши» – Хмельницкий
18 января∙1654 год
Советские войска прорвали блокадное кольцо Ленинграда в ходе операции «Искра»
18 января 1943 года советские войска прорвали блокадное кольцо Ленинграда в ходе операции «Искра» В результате прорыва был отвоеван узкий коридор от Волховского фронта к Шлиссельбургу, но даже это позволило восстановить с Ленинградом сухопутную связь вплоть до окончательного снятия блокады. 6 февраля в город пошли поезда с продовольствием, боеприпасами и сырьем. Ленинград еще целый год оставался в окружении противника, но его экономическое положение, а вместе с ним благополучие местных жителей и войск Ленинградского фронта улучшились. Блокада Ленинграда навсегда вписана в историю нашей страны как трагическое событие, одновременно с этим ставшее символом мужества и несгибаемой воли советского народа.
18 января∙1943 год
Прорыв блокады Ленинграда
18 января 1943 года произошел прорыв блокады Ленинграда – операция «Искра» Ленинградского и Волховского фронтов. «Я увидел, с какой радостью бросились навстречу друг другу бойцы фронтов, прорвавших блокаду... Это была воистину выстраданная радость!» – Жуков
18 января∙1943 год