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Указ царя Алексея Михайловича об отмене смертной казни
Указ царя Алексея Михайловича об отмене смертной казни. Заменяется ссылкой в Сибирь и в «украйные города»
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Другие события в этот день
Борис Розинг получил российский патент на «Способ электрической передачи изображений на расстояние», то есть телевидение.
30 октября 1910 года Борис Розинг получил российский патент на «Способ электрической передачи изображений на расстояние», то есть телевидение. Исследования Розинга стали прорывом в области передачи изображения на расстояние и основой для дальнейших разработок. Через год, в 1911, усовершенствованное телевизионное приспособление было запатентовано в России, Англии, Германии и США. Сам ученый считал, что передача изображения на расстояние может найти широкое применение в будущем, и был абсолютно прав. Сегодня изобретением Бориса Розинга пользуются почти все жители Земли.
30 октября∙1910 год
Манифест Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка»
(17 октября ст.ст.), 120 лет назад Манифест Николая II «Об усовершенствовании государственного порядка» даровал гражданам России политические свободы. «Предотвратил немедленную катастрофу», по мысли создателя манифеста графа Витте.
30 октября∙1905 год
Русские войска штурмом взяли бухарскую крепость Джизак
Русские войска штурмом взяли бухарскую крепость Джизак, потеряв 98 человек. Потери бухарцев – 6000. «Кампания 1866 года генерала Романовского была сокрушительной… Потеряв Джизак, бухарцы поспешили вступить в переговоры о мире» (Керсновский)
30 октября∙1866 год
Родился военачальник, Герой Советского Союза и Маршал Советского Союза Николай Огарков
30 октября 1917 года родился военачальник, Герой Советского Союза и Маршал Советского Союза Николай Огарков Он вступил в Красную армию в 1938-м. Уже через три года окончил Военно-инженерную академию имени Куйбышева. Во время Великой Отечественной войны Огарков был инженером на Западном, Карельском и 3-м Украинском фронтах. Участвовал в Выборгско-Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской и Будапештской операциях. После войны Огарков окончил Военную академию Генерального штаба и начал подниматься по карьерной лестнице. В 1977 году был назначен начальником Генштаба ВС СССР. В том же году получил звания Маршала Советского Союза и Героя Советского Союза. Кроме того, он является кавалером орденов Ленина, Красного Знамени, Октябрьской Революции и многих других.
30 октября∙1917 год
Николай Карамзин назначен придворным историографом Александра I
ГРАФ ИСТОРИИ 30 октября 1803 г. Николай Карамзин назначен придворным историографом Александра I с жалованием в 2 тыс. руб. в год. «История есть священная книга народов». Карамзин Как-то на приеме он сказал слуге доложить: пришел историограф Карамзин. Тот, запутавшись в словах, объявил: «Карамзин, граф истории!» 1 февраля 1818 г. в продажу поступили первые 8 томов «Истории государства Российского» Карамзина. Первый тираж 3 тыс. экз. (50 руб. за комплект – цена пяти коров!) полностью разошелся менее, чем за месяц. На фото не Белый дом в Вашингтоне. Это усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» под Москвой, где Карамзин создавал свой великий труд.
30 октября∙1803 год
Боярская дума по настоянию Петра I приняла постановление «Морским судам быть»
30 октября 1696 года Боярская дума по настоянию Петра I приняла постановление «Морским судам быть» Вскоре суда начали строить по всей стране. Россия заимела сначала Азовский и Балтийский флоты, а позже — Тихоокеанский, Северный, Черноморский и Каспийский. В годы Великой Отечественной войны советские моряки выдержали суровые испытания и надежно прикрывали фланги фронтов. Сегодня эта дата отмечается как День основания Российского военно-морского флота, который имеет надежную боевую технику и используется умелыми руками наших военно-морских специалистов. Они продолжают славные традиции, имеющие уже более чем 300-летнюю историю.
30 октября∙1696 год
Начало героической обороны Севастополя
Скинув черные бушлаты, Черноморцы в дни войны Здесь на танки шли с гранатой, Шли на смерть твои сыны. Начало героической обороны Севастополя – 250 огненных дней. Первый штурм отбили моряки-черноморцы и морские пехотинцы
30 октября∙1941 год
Произошло испытание в СССР самой мощной атомной бомбы — «Царь-бомбы».
30 октября 1961 года произошло испытание в СССР самой мощной атомной бомбы — «Царь-бомбы». Стартом для гонки вооружений послужила атомная бомбардировка США двух японских городов — Хиросимы и Нагасаки. Несмотря на бессмысленность этих действий, американцам надо было показать всему миру свою ядерную мощь. Штаты не хотели останавливаться и решили пойти путем дальнейшего наращивания ядерной силы. Было разработано «изделие 602» (АН-602), в дальнейшем получившее название «Царь-бомба». 30 октября 1961 года с самолета ТУ-95 она была сброшена над Новой Землей и сразу вошла в историю. Советский Союз показал, что может не только достичь равенства с США по мощности ядерного оружия, но и превзойти их.
30 октября∙1961 год
Советские спутники впервые произвели автоматическую стыковку в космосе.
30 октября 1967 года советские спутники впервые произвели автоматическую стыковку в космосе. За несколько дней до этого, 27 октября, на орбиту был выведен «Космос-186». Спустя трое суток точно в назначенное время для встречи с ним был запущен «Космос-188». Космические аппараты автоматически провели взаимный поиск, сближение, причаливание и стыковку. Это событие стало новой выдающейся победой советского народа в освоении космического пространства. Оно открыло широкие перспективы создания больших космических комплексов, способных проводить сложные и разносторонние исследования.
30 октября∙1967 год