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Учрежден Секретный комитет Александра II по отмене крепостного права
15 января 1857 года учрежден Секретный комитет Александра II по отмене крепостного права
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Другие события в этот день
Преставление и второе обретение мощей Серафима Саровского
15 января - преставление (1833), второе обретение мощей (1991) прп. Серафима Саровского, чудотворца.
15 января∙1900 год
Родилась Софья Ковалевская
15 января 1850 года родилась Софья Ковалевская, русский математик, первая женщина – член-корреспондент Академии наук
15 января∙1850 год
На вооружение Тихоокеанского флота Российской империи был принят крейсер «Варяг»
15 января 1901 года на вооружение Тихоокеанского флота Российской империи был принят крейсер «Варяг» Корабль был построен на судостроительной верфи «Уильям Крамп и сыновья» в Филадельфии по заказу Российской империи. «Варяг» спустили на воду 31 октября 1899 года, а 15 января 1901 года он вступил в строй Военно-морского флота и отправлен на Дальний Восток для усиления эскадры Тихого океана. В первый день Русско-японской войны, 9 февраля 1904 года, крейсер «Варяг» начал свой путь в бессмертие. Фраза «Погибаю, но не сдаюсь» на долгие годы стала девизом русского флота. Отвергнув ультиматум сдаться и спустить флаги, русские моряки вступили в неравный бой. Во избежание захвата противником, по решению офицерского совета, крейсер был затоплен.
15 января∙1901 год
Родился Командир краснознамённой подводной лодки С-13, Герой Советского Союза Александр Маринеско
15 января 1913 года родился Командир краснознамённой подводной лодки С-13, Герой Советского Союза Александр Маринеско
15 января∙1913 год
Генерал Гурко начал битву при Пловдиве
15 января 1878 года русский генерал Гурко начал битву при Пловдиве – и завершил войну Русско-турецкую войну 1877-1878 полным разгромом врага. Турки потеряли в битве 20000. Потери русских – 1250 человек
15 января∙1878 год
Основан Симонов монастырь
15 января 1370 года в Москве основан Симонов монастырь – место упокоения героев Куликовской битвы. Располагался на землях, пожалованных боярином Ховриным, который принял постриг и нарекся именем Симон
15 января∙1370 год
Казнены члены подпольной организации «Молодая гвардия»
15 и 16 января 1943 года в городе Краснодоне на Донбассе были казнены члены подпольной организации «Молодая гвардия». На счету «Молодой гвардии» было несколько рискованных удачных операций, в том числе уничтожение документов двух тысяч земляков, которых собирались отправить на принудительные работы в Германию и освобождение нескольких десятков военнопленных. Из всех молодогвардейцев лишь тринадцать человек пережили разгром организации и только десять дожили до Победы. Им и довелось приложить немало усилий, чтобы настоящая история «Молодой гвардии» стала такой же известной, как и ее литературная версия — роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», написанный по горячим следам и вышедший в 1946 году. В сентябре 2022 года в состоялось торжественное открытие мемориала «Непокорённые», восстановленного Российским военно-историческим обществом. Мемориал сооружен на месте казни гитлеровцами членов комсомольского подполья «Молодая гвардия».
15 января∙1943 год
Подвиг 13 героев Красновки
15 января 1943 года произошел подвиг 13 героев Красновки. 13 бойцов из роты гв. лейтенанта Ликунова, оставшиеся в живых после атаки, захватили три хаты на окраине села – и уже не отступили. Погибли все, все стали Героями Советского Союза. Уничтожили около 100 немцев
15 января∙1943 год
Родился Румянцев
15 января 1725 года родился Румянцев – великий русский полководец, первый правитель Малороссии
15 января∙1725 год
Родился Грибоедов
15 января 1795 года родился Грибоедов. «И дым Отечества нам сладок и приятен!»
15 января∙1795 год
Демидов учредил ежегодную премию «для содействия к преуспеванию наук»
15 января 1831 года уральский заводчик Демидов учредил ежегодную премию «для содействия к преуспеванию наук» – 25000 рублей. Премию получили 58 выдающихся ученых России: Пирогов, Костомаров, Менделеев, Сеченов… «Русская Нобелевка» – за 70 лет до Нобеля.
15 января∙1831 год
День образования Следственного комитета РФ
15 января — День образования Следственного комитета РФ Профессиональный праздник приурочен к вступлению в силу 15 января 2011 года Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации». Первые независимые следственные органы были учреждены в России еще в XVIII веке Петром I. В настоящее время приоритетным направлением деятельности Комитета является расследование тяжких и особо тяжких преступлений. Следственный комитет Российской Федерации не входит в структуру ни одного из государственных органов.
15 января∙2011 год
День Главного штаба Военно-морского флота
15 января — День Главного штаба Военно-морского флота Именно в этот день в 1938 году он и был создан. Это произошло одновременно с созданием Народного комиссариата ВМФ, в состав которого входил Главный Морской штаб. Наибольшее развитие советский флот получил к середине 1980-х годов. Сегодня Военно-морской флот гарантирует безопасность и обороноспособность РФ на море, выступает одним из трех видов вооруженных сил. А Главный штаб обеспечивает эффективное управление им. Профессиональный праздник был установлен приказом главнокомандующего Военно-морским флотом в июле 1996 года.
15 января∙1938 год
Родился русский дипломат, поэт, композитор Александр Сергеевич Грибоедов
15 января 1795 года родился русский дипломат, поэт, композитор Александр Сергеевич Грибоедов. Вышедший в отставку из армии в 1816 году, Грибоедов был назначен чиновником Министерства иностранных дел в Санкт-Петербурге. Однако из-за участия в дуэли его отправили из Петербурга в качестве секретаря русской миссии в Персию, а позднее – дипломатом в Грузию. Затем была служба на Кавказе и новое назначение в Персию, теперь в качестве полномочного посланника. Творческий путь Грибоедова начался еще в армии. Работу над сатирической пьесой «Горе от ума», самым знаменитым своим произведением, Александр Сергеевич начал в 1816 году, а закончил лишь в 1828 году. Помимо поэтического дарования, он обладал прекрасным талантом музыканта-импровизатора и композитора, но история сохранила лишь два написанных им вальса, остальное было утрачено.
15 января∙1795 год