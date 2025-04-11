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Свой первый полет совершил советский бомбардировщик ТБ-1, сконструированный Туполевым.
26 ноября 1925 года свой первый полет совершил советский бомбардировщик ТБ-1, сконструированный Туполевым.
Это был первый в мире серийный цельнометаллический тяжелый двухмоторный бомбардировщик, выполненный по свободнонесущей монопланной схеме. Его удалось разработать всего за 9 месяцев. В те годы авиационные специалисты восхищались законченностью конструкции и прекрасными формами.
Самолет сразу понравился летчикам. Машина была устойчива на всех режимах полета и, невзирая на существенные размеры, могла совершать глубокие виражи. Бомбардировщики ТБ-1 находились на вооружении до 1936 года, после чего были переданы на нужды гражданского пилотирования.
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Другие события в этот день
Началось сражение на Березине.
26 ноября 1812 года началось сражение на Березине. Переправа через Березину лишила окруженного Наполеона практически всех остатков Великой армии, поставив точку в русской кампании. Потери французских войск составили более 20 тысяч человек. Из вторгшихся в пределы России 600 тысяч захватчиков домой смогли вернуться менее 50 тысяч. Эта битва не только вошла в историю, но и обогатила французский язык: выражение «C'est la Berezina» знает сейчас каждый житель Франции, даже тот, кто мало понимает в истории. Оно обозначает полный крах и катастрофу.
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Родился художник Юрий Иванович Пименов.
26 ноября 1903 года родился художник Юрий Иванович Пименов. Он часами мог гулять по столичным улицам в поисках сюжетов. В 1937 году Пименов завершил работу над картиной «Новая Москва», ставшей на долгие годы его визитной карточкой. В годы войны художник рисовал агитационные плакаты для ТАСС, изображая фронтовиков и тружеников тыла, а после написал «военную версию» картины «Новая Москва» и назвал ее «Фронтовая дорога». Всплеск творческой энергии Юрия Пименова пришелся на годы «оттепели». Его работы пронизаны ощущением веры в светлое будущее. Герои художника — московская молодежь в разных жизненных ситуациях. Стремительное преображение столицы, ее небывалый рост ввысь и вширь вдохновляли Юрия Ивановича.
26 ноября∙1903 год