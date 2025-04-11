Свой первый полет совершил советский бомбардировщик ТБ-1, сконструированный Туполевым.

26 ноября 1925 года свой первый полет совершил советский бомбардировщик ТБ-1, сконструированный Туполевым.

Это был первый в мире серийный цельнометаллический тяжелый двухмоторный бомбардировщик, выполненный по свободнонесущей монопланной схеме. Его удалось разработать всего за 9 месяцев. В те годы авиационные специалисты восхищались законченностью конструкции и прекрасными формами.

Самолет сразу понравился летчикам. Машина была устойчива на всех режимах полета и, невзирая на существенные размеры, могла совершать глубокие виражи. Бомбардировщики ТБ-1 находились на вооружении до 1936 года, после чего были переданы на нужды гражданского пилотирования.