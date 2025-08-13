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СССР запустил первую в мире орбитальную научную станцию «Салют»
19 апреля 1971 года СССР запустил первую в мире орбитальную научную станцию «Салют»
Запуск произошел с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-К». Первоначально станция «Салют» называлась «Заря». Однако в канун запуска обнаружилось, что точно такое же имя носит китайский искусственный спутник. Станцию срочно переименовали.
11 октября 1971 года, пробыв на орбите 175 суток, станция «Салют-1» по командам ЦУПа была сведена с орбиты и вошла в плотные слои атмосферы, где произошло ее разрушение. Несгоревшие обломки упали в Тихий океан.
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Другие события в этот день
День российской полиграфии
19 апреля — День российской полиграфии Считается, что в этот день в 1563 году первопечатник Иван Федоров начал работу над книгой «Апостол». Тогда же в середине XVI века по указу Ивана Грозного в Москве была основана и первая типография, положившая начало печатному делу на Руси. Сегодня праздник отмечают не только люди, стоящие у печатного оборудования. Полиграфия, как отрасль производства, включает в себя труд людей разных профессий — дизайнеров, редакторов, менеджеров, инженеров и многих других.
19 апреля∙1900 год
В Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца
19 апреля 1563 года в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца. Началось печатание первой русской датированной книги – «Апостола»
19 апреля∙1563 год
Екатериной II утвержден «Устав благочиния или полицейский»
19 апреля 1782 года Екатериной II утвержден «Устав благочиния или полицейский». «Не чини ближнему, чего сам терпеть не можешь» (Устав). В части (200-700 дворов в городе) главой полицейского управления был частный пристав, в квартале (50-100 дворов) – квартальный надзиратель
19 апреля∙1782 год
Постановлением СНК Управление особых Отделов из состава НКВД передано в состав НКО
19 апреля 1943 года Постановлением СНК Управление особых Отделов из состава НКВД передано в состав НКО, где на его базе организовано Главное управление контрразведки «Смерш» (Абакумов)
19 апреля∙1943 год
Киргизская АССР в составе России переименована в Казакскую (Казахскую) АССР
19 апреля 1925 года Киргизская АССР в составе России переименована в Казакскую (Казахскую) АССР
19 апреля∙1925 год
Образована военная контрразведка СМЕРШ
19 апреля 1943 года была образована военная контрразведка СМЕРШ. Это общее название для трёх различных органов военной контрразведки: при наркомате обороны, наркомате Военно-Морского флота и НКВД, но последний создан чуть позднее — 15 мая 1943 года. Главными задачами СМЕРШ были борьба со шпионажем и диверсиями, предательством, изменой Родине и дезертирством. Всего за годы войны работниками СМЕРШ было обезврежено более 30 тысяч шпионов.
19 апреля∙1943 год
Екатериной II утвержден «Устав благочиния или полицейский»
19 апреля 1782 года Екатериной II утвержден «Устав благочиния или полицейский». «Не чини ближнему, чего сам терпеть не можешь» (Устав). В части (200-700 дворов в городе) главой полицейского управления был частный пристав, в квартале (50-100 дворов) – квартальный надзиратель
19 апреля∙1782 год
День рождения «копейки»
19 апреля 1970 года - День рождения «копейки». Увидел свет первенец ВАЗа – ВАЗ-2101 «Жигули»
19 апреля∙1970 год
Увидел свет первенец ВАЗа – ВАЗ-2101 «Жигули»
19 апреля 1970 года увидел свет первенец ВАЗа – ВАЗ-2101 «Жигули». День рождения «копейки». Эра Брежнева
19 апреля∙1970 год
Учрежден Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии
19 апреля 1974 года был учрежден Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии Первоначально он назывался Всесоюзный научно-исследовательский институт прикладной молекулярной биологии и генетики, а лишь с 2014 года начал носить нынешнее название. Первым директором стал академик РАСХН Николай Турбин. За время своего существования ВНИИСБ превратился в крупный научный центр, известный во всем мире своими фундаментальными исследованиями и важными прикладными разработками в области молекулярной биологии, генетики и сельскохозяйственной биотехнологии.
19 апреля∙1974 год
Организовано Главное управление контрразведки «СМЕРШ»
19 апреля 1943 года Постановлением СНК СССР №415-138сс Управление особых Отделов из состава НКВД передано в состав НКО, где на его базе организовано Главное управление контрразведки «СМЕРШ» («Смерть шпионам», Абакумов)
19 апреля∙1943 год
Петр I повелел, чтобы на каждом русском военном корабле был иеромонах из Александро-Невского монастыря
19 апреля 1719 года Петр I повелел, чтобы на каждом русском военном корабле был иеромонах из Александро-Невского монастыря. У «белого» духовенства идея службы на флоте поддержки поначалу не нашла. И тогда было принято решение к службе на флоте привлекать «черное» духовенство, то есть монахов, не имеющих семей и больше привычных к уставной строгости. Среди флотских священников большинство всегда составляли такие, кто мог не только утешить мятущуюся душу, но и вдохновить на подвиг, а то и повести за собой. История русского военного духовенства знает не один подобный пример.
19 апреля∙1719 год
В Москве по указу Ивана Грозного начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца
19 апреля 1563 года в Москве по указу Ивана Грозного начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца, началось печатание первой русской датированной книги – «Апостола»
19 апреля∙1563 год
Родился русский мореплаватель Василий Михайлович Головнин
19 апреля 1776 года родился русский мореплаватель Василий Михайлович Головнин. Он стал великолепным моряком, адмиралом, одним из лучших исследователей морей и океанов, географом и администратором. Вся жизнь Головнина была наполнена необыкновенной отвагой и готовностью пожертвовать собой во имя Родины, а также добротой и сердечностью в отношении с простыми людьми. Василий Михайлович зарекомендовал себя умелым кораблестроителем и военно-морским теоретиком, талантливым публицистом и литератором.
19 апреля∙1776 год