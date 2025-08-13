СССР запустил первую в мире орбитальную научную станцию «Салют»

19 апреля 1971 года СССР запустил первую в мире орбитальную научную станцию «Салют»

Запуск произошел с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Протон-К». Первоначально станция «Салют» называлась «Заря». Однако в канун запуска обнаружилось, что точно такое же имя носит китайский искусственный спутник. Станцию срочно переименовали.

11 октября 1971 года, пробыв на орбите 175 суток, станция «Салют-1» по командам ЦУПа была сведена с орбиты и вошла в плотные слои атмосферы, где произошло ее разрушение. Несгоревшие обломки упали в Тихий океан.