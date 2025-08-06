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Создано Разведывательное управление Штаба РККА
4 апреля 1921 года создано Разведывательное управление Штаба РККА в составе 4 отделов: войсковой разведки, агентурной разведки, информационно-статистического и радиоинформационного
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Другие события в этот день
Красная Армия завершила освобождение Венгрии от немецких войск
4 апреля 1945 года Красная Армия завершила освобождение Венгрии от немецких войск. 4 апреля было национальным праздником Венгрии – Днем Освобождения
4 апреля∙1945 год
Советские летчики на МиГ-17 открыли боевой счет в небе Вьетнама
4 апреля 1965 года советские летчики на МиГ-17 открыли боевой счет в небе Вьетнама, сбив 2 американских F-105
4 апреля∙1965 год
Екатерина II издала указ, запрещавший «пускать шары в предупреждение пожарных случаев и несчастных приключений»
4 апреля 1786 года Екатерина II издала указ, запрещавший «пускать шары в предупреждение пожарных случаев и несчастных приключений». Этот указ долго препятствовал развитию воздухоплавания в России
4 апреля∙1786 год
Советские летчики на МиГ-17 открыли боевой счет в небе Вьетнама
4 апреля 1965 года советские летчики на МиГ-17 открыли боевой счет в небе Вьетнама, сбив 2 американских F-105
4 апреля∙1965 год
Родился советский кинорежиссер и сценарист Андрей Тарковский
4 апреля 1932 года родился советский кинорежиссер и сценарист Андрей Тарковский Первая полноценная художественная лента Тарковского «Иваново детство» вышла в 1962 году и в одночасье прославила молодого режиссера. Через десять лет на экраны вышел новый фильм Тарковского — «Солярис». Его считают одним из величайших научно-фантастических фильмов в истории мирового кинематографа. В 1982 году Андрей Тарковский уехал в Италию на съемки фильма «Ностальгия». Когда командировка окончилась, режиссер попросил руководство Госкино СССР продлить ее на три года, однако получил отказ и принял решение остаться за границей без согласования. Впоследствии жил в Париже, Лондоне и Берлине.
4 апреля∙1932 год
По указу Петра I заложен первый парусный фрегат Балтийского флота
4 апреля 1703 года по указу Петра I заложен первый парусный фрегат Балтийского флота – «Штандарт» (воссоздан в 1999)
4 апреля∙1703 год
Родился советский кинорежиссер и сценарист Андрей Арсеньевич Тарковский
4 апреля 1932 года родился советский кинорежиссер и сценарист Андрей Арсеньевич Тарковский. Тарковский окончил ВГИК в 1961 году. Первый полноценный художественный фильм «Иваново детство» в одночасье прославил режиссера. Через несколько лет был снят «Андрей Рублёв», но в СССР он не выпускался до 1973 года. Также Тарковским были выпущены картины «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер». В 1982 году Андрей Тарковский уехал в Италию на съемки фильма «Ностальгия». Однако когда командировка окончилась, режиссер не вернулся в СССР. Впоследствии жил в Париже, Лондоне и Берлине. В 1985 году в Швеции снял свой последний фильм «Жертвоприношение».
4 апреля∙1932 год
Создана Организация Североатлантического договора (НАТО)
4 апреля 1949 года была создана Организация Североатлантического договора (НАТО) В этот день в Вашингтоне был подписан Вашингтонский договор. Он окончательно закрепил экономическое подчинение западноевропейских стран Соединенным Штатам, которые являлись и являются главным бенефициаром существования блока. После распада СССР и Варшавского договора войска НАТО почувствовали свою безнаказанность и стали пробовать свои силы в различных частях света. В наши дни блок проводит весьма опасную и дестабилизирующую мир политику.
4 апреля∙1949 год
Как обычный шляпник спас императора
4 апреля 1866 года Александр II прогуливался со своими племянниками по Летнему саду. За прогулкой наблюдала группа горожан. Внезапно один из них достал пистолет и приготовился выстрелить в императора. Осуществить убийство злоумышленнику помешал шляпных дел мастер Осип Комиссаров, который стоял рядом и вовремя ударил стрелка по руке. Впоследствии Комиссаров получил благодарность от императора и стал потомственным дворянином. Преступником оказался уроженец Саратовской губернии Дмитрий Каракозов, который состоял в революционном кружке ишутинцев. После обыска и допроса его доставили в Петропавловскую крепость, судили и приговорили к смертной казни. Всего за свое 26-летнее царствование Александр II пережил пять покушений, а вот шестое оказалось для него смертельным.
4 апреля∙1866 год
Советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Словакии — Братиславу
4 апреля 1945 года советские войска освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Словакии — Братиславу Это событие произошло в ходе Братиславско-Брновской операции. Несмотря на то, что нацисты основательно укрепили город, советским войскам понадобилось всего два дня, чтобы выбить их оттуда. В честь героев штурма Братиславы в Москве прогремел торжественный салют — 24 артиллерийских залпа из 324 орудий. Также наиболее отличившиеся в боях соединения и воинские части были представлены к присвоению наименования «Братиславская».
4 апреля∙1945 год
Создана Организация Североатлантического договора (НАТО)
4 апреля 1949 года была создана Организация Североатлантического договора (НАТО). В Советском Союзе эту организацию называли не иначе как «агрессивный блок НАТО». Это подтвердили события окончания холодной войны, после распада Организации Варшавского договора и СССР, когда альянс, якобы создававшийся для отражения советской угрозы, не только не прекратил свое существование, а начал расширяться, вплотную подойдя к границам Российской Федерации. Руководство нашей страны неоднократно высказывалось против расширения НАТО на восток, считая, что этот процесс привел к росту напряженности в Европе.
4 апреля∙1949 год
Красная Армия завершила освобождение Венгрии от немецких войск
4 апреля 1945 года Красная Армия завершила освобождение Венгрии от немецких войск. 4 апреля было национальным праздником Венгрии – Днем Освобождения
4 апреля∙1945 год
Сбит летчик Алексей Маресьев
4 апреля 1942 года сбит летчик Алексей Маресьев. 18 дней полз к своим, потерял ноги. Через 15 месяцев снова летал и сбивал врагов – на протезах. Из представления к званию Героя Советского Союза: «Истинный русский патриот»
4 апреля∙1942 год