Создан Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб) — центральный орган военного управления РСФСР

8 мая 1918 года был создан Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб) — центральный орган военного управления РСФСР

Всероглавштаб был учрежден при­ка­зом наркома по военным де­лам взамен Всероссийской коллегии по формированию Красной армии, Главного управления Генштаба, Главного штаба, Главного комиссариата военно-учебных заведений и других структур.

На Всероглавштаб возлагались учет военнообязанных, организация военного обучения трудящихся, формирование и устройство частей Красной армии, разработка мероприятий по обороне РСФСР. 10 февраля 1921 года Всероглавштаб был объединен с Полевым штабом РСФСР в единый Штаб РККА.