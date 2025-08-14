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Создан Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб) — центральный орган военного управления РСФСР
8 мая 1918 года был создан Всероссийский главный штаб (Всероглавштаб) — центральный орган военного управления РСФСР
Всероглавштаб был учрежден приказом наркома по военным делам взамен Всероссийской коллегии по формированию Красной армии, Главного управления Генштаба, Главного штаба, Главного комиссариата военно-учебных заведений и других структур.
На Всероглавштаб возлагались учет военнообязанных, организация военного обучения трудящихся, формирование и устройство частей Красной армии, разработка мероприятий по обороне РСФСР. 10 февраля 1921 года Всероглавштаб был объединен с Полевым штабом РСФСР в единый Штаб РККА.
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