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Создан Петроградский Военно-революционный комитет
Создан Петроградский Военно-революционный комитет – большевики, левые эсеры, анархисты. 7 ноября, через 13 дней, взял власть в России.
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Другие события в этот день
Произошло Балаклавское сражение
25 октября 1854 года в ходе Крымской войны 1853–1856 годов в долинах к северу от Балаклавы произошло Балаклавское сражение между Россией и союзными силами Великобритании, Франции и Османской империи. Это было первое и единственное сражение Крымской войны, в котором русские войска существенно преобладали в силах. Город и порт Балаклава, расположенный в 15 километрах к югу от Севастополя, являлся базой британского экспедиционного корпуса в Крыму. В случае успешного удара по позициям союзников русские войска могли деблокировать осажденный Севастополь и нарушить снабжения врага. Отечественный отряд состоял из 16 тысяч человек, куда входили казачьи и пехотные полки, а также ряд других частей и подразделений. За другую сторону сражались в основном британские войска, но в бою приняли участие также французские и турецкие подразделения. К концу боя под Балаклавой противники остались на начальных позициях. К сожалению, русским не удалось достичь поставленной цели, однако историческое значение этой битвы нельзя переоценить. Планы союзников, потерявших от 400 до 1000 человек, были нарушены, англичане и французы отныне уже не рассчитывали на скорое падение Севастополя и перешли к позиционным осадным действиям.
25 октября∙1854 год
Было учреждено звание «Народный врач СССР».
25 октября 1977 года было учреждено звание «Народный врач СССР». По закону новое почетное звание присваивалось врачам, внесшим большой вклад в развитие народного здравоохранения или проявившим особое профессиональное мастерство, высокие моральные качества и самоотверженность. Лицам, удостоенным звания «Народный врач СССР», вручалась грамота Президиума Верховного Совета СССР и нагрудный знак установленного образца. Первое награждение прошло 9 августа 1978 года.
25 октября∙1977 год
Ньютон отправил Меншикову письмо о том, что тот избран членом Королевского общества
Ньютон отправил Меншикову письмо о том, что тот избран членом Королевского общества. Светлейший князь и генералиссимус был еще и академиком.
25 октября∙1714 год
Самой результативной женщине-снайперу Великой Отечественной войны присвоено звание Героя Советского Союза
25 ОКТЯБРЯ 1943 г. Людмиле Павличенко - самой результативной женщине-снайперу Великой Отечественной войны присвоено звание Героя Советского Союза. Ее личный боевой счет составляет 309 солдат и офицеров противника (из них 36 снайперов). После серьезного ранения она была отозвана с фронта. В сентябре 1942 г. в составе делегации выехала на Международный студенческий конгресс в США, слова из ее выступления стали легендарными: ⁃ Мне 25 лет. На фронте я успела уничтожить 309 солдат и офицеров противника. Не кажется ли вам, джентельмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной? Мы привыкли смотреть на войну сквозь призму мужского взгляда, но история подтвердила, что наши женщины могут быть саперами и минерами, летчиками и снайперами, за годы войны они освоили более 20 воинских специальностей. Женщины, чья природа созидать и давать жизнь, справлялись с непомерными нагрузками, страхом и тяжелейшими условиями фронта. Но они преодолевали всё!
25 октября∙1943 год
В Торгау (в Саксонии) состоялось бракосочетание царевича Алексея
В Торгау (в Саксонии) состоялось бракосочетание царевича Алексея (сын Петра I, отец Петра II) с принцессой Брауншвейгской Шарлоттой Вольдфенбютельской.
25 октября∙1711 год
Вышел в эфир первый выпуск телеигры «Поле чудес»
25 октября 1990 года вышел в эфир первый выпуск телеигры «Поле чудес» Название было позаимствовано из сказки о Буратино. Так там называлась одна из местностей. Первым ведущим и по совместительству автором телеигры стал Владислав Листьев. Он также лично построил первый барабан. Леонид Якубович стал ведущим лишь с 1 ноября 1991 года. «Поле чудес» несколько раз получала премию ТЭФИ. В 1995 году в номинации «Лучший ведущий развлекательной передачи», в 1999-м — «Ведущий развлекательной программы», в 2025-м — «Легендарная телевизионная программа». В 2015 году к 25-летию телеигры был снят документальный фильм «Есть такая буква».
25 октября∙1990 год
Девятнадцатилетний связист Матвей Мефодиевич Путилов совершил бессмертный подвиг
25 октября 1942 года в разгар тяжелейших боев за Сталинград девятнадцатилетний связист Матвей Мефодиевич Путилов совершил бессмертный подвиг. Как молодой герой пожертвовал своей жизнью ради Родины.
25 октября∙1942 год
В стране окончилась Гражданская война
Красные части вошли во Владивосток. В стране окончилась Гражданская война.
25 октября∙1922 год
Казаки атамана Платова едва не захватили Наполеона
При нападении на бивуаки французских войск у Боровской дороги казаки атамана Платова едва не захватили Наполеона. Во французской армии говорили, что Платов обещал руку своей дочери тому, кто доставит ему Наполеона живым.
25 октября∙1812 год
В царствование Алексея Михайловича принят Единый таможенный устав
В царствование Алексея Михайловича принят Единый таможенный устав. День таможенника. Рубль 1654 года. Чеканен на талере.
25 октября∙1653 год
В ходе Петсамо-Киркенесской операции войска Карельского фронта освободили город-порт Киркенес.
25 октября 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской операции войска Карельского фронта освободили город-порт Киркенес. Два дня спустя был освобожден город Нейден, а сама Петсамо-Киркенесская операция завершилась 29 октября закреплением советских войск на рубеже севернее Нейдена и юго-западнее Наутси. Петсамо-Киркенесская операция, один из «Десяти сталинских ударов», позволила разгромить противника в Советском Заполярье и положила начало освобождению Норвегии от немецкой оккупации.
25 октября∙1944 год