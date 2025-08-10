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Создан партизанский отряд Дениса Давыдова
14 сентября 1812 года создан партизанский отряд Дениса Давыдова - 80 казаков, 50 гусар
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Другие события в этот день
Временным правительством провозглашена Российская республика
14 сентября 1917 года Временным правительством провозглашена Российская республика
14 сентября∙1917 год
Произошло покушение на председателя Совета министров России Петра Аркадьевича Столыпина
14 сентября 1911 года произошло покушение на председателя Совета министров России Петра Аркадьевича Столыпина. Вечером императорская семья и всё окружение присутствовали на спектакле «Сказка о царе Салтане» в городском театре Киева. Террорист-анархист (и тайный агент охранки) проник в театр, где дважды выстрелил в Столыпина в упор из револьвера. Раненый потерял сознание. Пётр Аркадьевич Столыпин скончался через 4 дня после покушения. «Я хочу быть погребённым там, где меня убьют» (Завещание Столыпина). Стрелявший был схвачен немедленно. Суд признал его виновным в преднамеренном убийстве и приговорил к смертной казни.
14 сентября∙1911 год
Поляки признали Смоленск за Россией
14 сентября 1522 года по договору, подписанному в Москве, поляки признали Смоленск за Россией
14 сентября∙1522 год
В Москве открылся Павелецкий вокзал
14 сентября 1900 года в Москве открылся Павелецкий вокзал. Сама линия была построена в рекордные сроки, но затянувшийся поиск места для размещения вокзала помешал открыть его одновременно с началом движения. До окончания Великой Отечественной войны вокзал называли Саратовским, так как именно Саратов являлся центром Рязано-Уральской железной дороги. Вскоре после открытия вокзала рядом появился рынок Зацепский, началось строительство жилых домов, магазинов. В 1980-е годы Павелецкий был реконструирован. Он сохранил свой прежний стиль, однако превысил старый в шесть раз по объему и в четыре — по пропускной способности.
14 сентября∙1900 год
Началась наступательная Прибалтийская операция советских войск
14 сентября 1944 года началась наступательная Прибалтийская операция советских войск. Для Германии Прибалтика имела большое значение. Через нее из Скандинавии поставлялись стратегические материалы. Кроме того, из самой Прибалтики в Германию шло сельскохозяйственное сырье и продовольствие, из Эстонии — нефтепродукты. В результате наступления советских войск, которое длилось 71 день, группа армий «Север» была изгнана почти из всей Прибалтики. Из 59 дивизий были разгромлены 26, еще 3 были полностью уничтожены. Гитлер лишился свободы действий в восточной части Балтийского моря.
14 сентября∙1944 год
Подписан Адрианопольский мирный договор между Россией и Турцией
14 сентября 1829 года был подписан Адрианопольский мирный договор между Россией и Турцией. Он завершил Русско-турецкую войну 1828–1829 годов, которая произошла из-за восстания греков против Турции. Русская армия заняла Силистрию, двинулась за Балканы и осадила Адрианополь. На Кавказе русские овладели Эрзрумом и подошли к Трапезунду. Адрианопольский мирный договор стал крупной победой русской дипломатии. Он создал благоприятные условия для развития черноморской торговли и завершил присоединение к России основных территорий Закавказья.
14 сентября∙1829 год