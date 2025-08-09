Советская автоматическая межпланетная станция подтвердила гипотезу о почти полной непрозрачности атмосферы Венеры

17 мая 1969 года советская автоматическая межпланетная станция подтвердила гипотезу о почти полной непрозрачности атмосферы Венеры.

Она вошла в венерианскую атмосферу и сумела передать ценнейшую информацию о ней на Землю. Полученная информация позволила спроектировать следующую станцию — «Венеру-7».

В разгар эпохи космических исследований ХХ века за второй планетой Венерой закрепилось устойчивое прозвище «русская планета». Советский Союз стал рекордсменом по числу космических аппаратов, направленных для изучения Венеры.