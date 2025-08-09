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Советская автоматическая межпланетная станция подтвердила гипотезу о почти полной непрозрачности атмосферы Венеры
17 мая 1969 года советская автоматическая межпланетная станция подтвердила гипотезу о почти полной непрозрачности атмосферы Венеры.
Она вошла в венерианскую атмосферу и сумела передать ценнейшую информацию о ней на Землю. Полученная информация позволила спроектировать следующую станцию — «Венеру-7».
В разгар эпохи космических исследований ХХ века за второй планетой Венерой закрепилось устойчивое прозвище «русская планета». Советский Союз стал рекордсменом по числу космических аппаратов, направленных для изучения Венеры.
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Другие события в этот день
Произошло восстание Чехословацкого корпуса
17 мая 1918 года произошло восстание Чехословацкого корпуса. Этому событию предшествовала стычка между чехословацкими и венгерскими солдатами, после которой советские власти арестовали нескольких чехословаков. Чехословаки силой освободили задержанных товарищей, разоружили красногвардейцев и начали вооруженное восстание. Событие дало старт гражданской войне в России.
17 мая∙1918 год
В России была учреждена земская почта
17 мая 1867 года в России была учреждена земская почта Это были почтовые службы для пересылки корреспонденции внутри уездов, а также для обмена корреспонденцией с государственной почтовой службой. Земским почтам было разрешено иметь свои собственные почтовые марки. К 1880 году земская почта существовала в 129 уездах, а к 1901-му — в 243. Однако в 1918 году, после установления советской власти, земские почтовые службы, как и другие земские учреждения, были ликвидированы.
17 мая∙1867 год
Экипаж танкера «Советская нефть», рискуя собственными жизнями, спас 438 человек с горящего французского лайнера «Жорж Филиппар»
17 мая 1932 года экипаж танкера «Советская нефть», рискуя собственными жизнями, спас 438 человек с горящего французского лайнера «Жорж Филиппар» Как только экипаж советского танкера принял сообщение от смотрителя маяка о наблюдении им неизвестного горящего судна, сразу пошел на помощь. Приблизившись к объекту, советские моряки обнаружили, что это охваченный пожаром французский пассажирский теплоход «Жорж Филиппар». Спасательная операция завершилась утром. За это время команда «Советской нефти» сняла с горящего теплохода и подняла из воды 438 человек, включая 30 детей и 72 раненых. За этот подвиг представитель компании-владельца судна вручил капитану «Советской нефти» Александру Алексееву именной секстан и золотые часы. Впоследствии посол Франции в СССР наградил всех членов экипажа танкера именными золотыми и серебряными медалями «За самоотверженность и храбрость», а Алексеева — орденом Почетного легиона. По возвращении в Советский Союз, экипаж танкера получил золотой знак «Союзвода», Почетную грамоту и судовую библиотеку.
17 мая∙1932 год
В ходе русско-турецкой войны русские войска штурмом взяли турецкую крепость Ардаган
17 мая 1877 года в ходе русско-турецкой войны русские войска штурмом взяли турецкую крепость Ардаган. Мы потеряли убитыми 73 человека. В 26 раз меньше, чем турки
17 мая∙1877 год
Найден Большой Кремлевский клад
17 мая 1988 года найден Большой Кремлевский клад – серебряные украшения и слитки киевского, новгородского и черниговского княжеств, всего свыше 300 предметов. Зарыт в Кремле во время нашествия Батыя в 1238
17 мая∙1988 год
Родился русский историк Сергей Михайлович Соловьёв
17 мая 1820 года родился русский историк Сергей Михайлович Соловьёв. В 1851 году свет увидел первый из 29 томов «Истории России с древнейших времен» — главного труда жизни Соловьёва, принесшего ему известность в России и Европе. В нём Соловьёв пришел к выводу, отличному от представлений Карамзина: история России — это не история правительства с органами власти, а история народной жизни в целом.
17 мая∙1820 год
Родился русский историк, создатель «Истории России с древнейших времен» Сергей Соловьев
17 мая 1820 года родился русский историк, создатель «Истории России с древнейших времен» Сергей Соловьев. 12 детей, 29 томов. Ректор Московского университета, учитель Александра III. «За живое задевает его здоровая, критическая мысль, подчас не чуждая самой трезвой поэзии» (Ключевский)
17 мая∙1820 год
Юрий Сенкевич в команде Тура Хейердала отправился на папирусной лодке «Ра-2» через Атлантический океан
17 мая 1970 года советский врач Юрий Сенкевич (будущий ведущий «Клуба кинопутешествий») в команде Тура Хейердала отправился на папирусной лодке «Ра-2» через Атлантический океан
17 мая∙1970 год
В России было создано Русское техническое общество
17 мая 1866 года в России было создано Русское техническое общество Оно занималось распространением теоретических и практических сведений о достижениях техники и производства посредством периодических изданий, лекционной деятельности, организации выставок и конкурсов, назначало премии за достижения в прикладных вопросах, учреждало технические библиотеки и музеи. РТО открывало при фабриках и заводах общеобразовательные школы со специализированными классами. 22 апреля 1874 года за заслуги в содействии развитию техники и промышленности организации было даровано наименование «Императорское». Русское техническое общество имело собственные печать с девизом «Мера, вес, число» и фирменный бланк, а также печатное издание — «Записки Императорского Русского технического общества».
17 мая∙1866 год