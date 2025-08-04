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Совет Народных Комиссаров (СНК) принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА)
27 января 1918 года Совет Народных Комиссаров (СНК) принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА)
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Другие события в этот день
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады В ознаменование окончательного снятия блокады Ленинграда был дан праздничный салют. Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта представили к различным орденам и медалям. 226 защитников города стали Героями Советского Союза. Подвиг жителей Ленинграда, вынесших 872 жесточайших дня блокады, стал вечным примером мужества и стойкости. Несмотря на голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, ленинградцы продолжали трудиться на благо Победы. В прошлом году Российское военно-историческое общество открыло мемориал «В память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в Гатчинском районе Ленинградской области.
27 января∙1944 год
Похороны Ленина
27 января 1924 года прошли похороны Ленина. Троцкий не пришел. Лучше всех сказал Сталин. Первый мавзолей
27 января∙1924 год
Войско Ивана Грозного осадило Ревель
27 января 1577 года войско Ивана Грозного осадило Ревель (Таллин). Но взять город удалось лишь через 133 года – войскам Петра I. В 1944 Красная Армия освободила Таллин за один день
27 января∙1577 год
Михаил Глинка завершил работу над оперой «Жизнь за царя», известной также как «Иван Сусанин»
27 января 1836 года Михаил Глинка завершил работу над оперой «Жизнь за царя», известной также как «Иван Сусанин» Более двух столетий история и подвиг Сусанина оставались малоизвестными в России. Лишь благодаря Сергею Глинке, писателю и журналисту, основателю журнала «Русский вестник», эта история приобрела известность. Позже его родственник, композитор Михаил Глинка, адаптировал известный сюжет в виде оперы. Поскольку достоверных сведений о Сусанине практически не осталось, целесообразно опираться на царскую грамоту 1619 года, которая зафиксировала подвиг для современников и потомков уже после его смерти. В этой грамоте излагается известная с детства цепь событий, связанных с героизмом Сусанина.
27 января∙1836 год
Красная армия освободила узников нацистского лагеря смерти Освенцим
27 января 1945 года Красная армия освободила узников нацистского лагеря смерти Освенцим Он был основан в 1940 году на территории Польши. Точное число жертв Освенцима установить сложно. По разным оценкам, оно варьируется от одного до четырех миллионов человек. Заключенные были вынуждены выживать в нечеловеческих условиях, при изматывающем графике работ, скудной пище, антисанитарии и издевательствах. После того как советские войска вошли в Освенцим, было освобождено около 7 тысяч узников. Несмотря на то, что нынешние власти Польши уже несколько лет не зовут российских представителей на памятные мероприятия в Освенциме, бывшие заключенные и их родственники помнят, что за освобождение лагеря погибли более двухсот советских воинов. РККА не применяла артиллерию, понимая, что на территории Освенцима находятся гражданские.
27 января∙1945 год
Полное снятие блокады Ленинграда
27 января 1944 года произошло полное снятие блокады Ленинграда. Беспримерное самопожертвование простых ленинградцев помогло им не просто отстоять свой любимый город. Оно показало всему миру, где находится предел возможностей фашисткой Германии и ее союзников. 27 января в ознаменование окончательного снятия блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня, прогремел праздничный салют.
27 января∙1944 год
Родился классик русской литературы, журналист, государственный деятель Михаил Салтыков-Щедрин
27 января 1826 года родился классик русской литературы, журналист, государственный деятель Михаил Салтыков-Щедрин Одна из первых повестей Михаила Салтыкова — «Запутанное дело» — навлекла на себя гнев властей, и в 1848 году «за вольнодумство» он был выслан из столицы в Вятку. Литературное творчество Салтыкова достигло своего расцвета после того, как автор вернулся из вятской ссылки. Из-за того, что он совмещал литературу с государственной службой, писателю пришлось взять псевдоним. Салтыков-Щедрин 16 лет проработал редактором журнала «Отечественные записки», но прославился как автор «Губернских очерков», сатирического романа «История одного города» и «Сказок для детей изрядного возраста».
27 января∙1826 год
Михаил Глинка завершил работу над оперой «Жизнь за царя», известной также как «Иван Сусанин»
27 января 1836 года Михаил Глинка завершил работу над оперой «Жизнь за царя», известной также как «Иван Сусанин». Более 200 лет история и подвиг Сусанина не были слишком известны в России. Лишь писатель и журналист, основатель журнала «Русский вестник» Сергей Глинка изложил историю о Сусанине. Затем его родственник — Михаил Глинка — зимой 1835-1836 годов изобразил уже широко известный сюжет в виде оперы. С этого времени и до революции опера Глинки стала не просто классикой, а классикой в квадрате. Поскольку достоверной информации о самом Сусанине практически нет, удобнее всего отталкиваться от царской грамоты 1619 года, которая и зафиксировала поступок для современников и потомков уже после его смерти. В грамоте излагается в общем известная со школы цепь событий.
27 января∙1836 год
Поместный Собор Русской Православной Церкви избрал митрополита Кирилла Патриархом Московским и всея Руси
27 января 2009 года Поместный Собор Русской Православной Церкви избрал митрополита Кирилла Патриархом Московским и всея Руси
27 января∙2009 год
Подвиг крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»
Подвиг крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»
27 января∙1904 год
Полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады
Полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады
27 января∙1944 год