Совершил первый полет тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 «Мрия».

21 декабря 1988 года совершил первый полет тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 «Мрия».

Он поднялся в небо с заводского аэродрома ОКБ имени О. К. Антонова, где и был разработан. Полет продолжался полтора часа. Ан-225 «Мрия» стал самым крупным по габаритам и самым тяжелым грузоподъемным самолетом в мире.

Самолет создавался как часть авиатранспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран». В мае 1989 года Ан-225 перевез «Буран» на Парижский авиасалон, а в в апреле 1991 года совершил несколько показательных полетов на Байконуре.