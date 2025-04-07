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Совершил первый полет тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 «Мрия».
21 декабря 1988 года совершил первый полет тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 «Мрия».
Он поднялся в небо с заводского аэродрома ОКБ имени О. К. Антонова, где и был разработан. Полет продолжался полтора часа. Ан-225 «Мрия» стал самым крупным по габаритам и самым тяжелым грузоподъемным самолетом в мире.
Самолет создавался как часть авиатранспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран». В мае 1989 года Ан-225 перевез «Буран» на Парижский авиасалон, а в в апреле 1991 года совершил несколько показательных полетов на Байконуре.
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Другие события в этот день
В Москве впервые показали фильм «Броненосец „Потемкин“».
21 декабря 1925 года в Москве впервые показали фильм «Броненосец „Потемкин“». Первый показ фильма состоялся на торжественном заседании в Большом театре, посвященном юбилею революции 1905 года. Для широкого зрителя «Броненосец „Потемкин“» появился 18 января 1926 года в кинотеатре «Художественный» на Арбате. За первые три недели проката только в Москве «Броненосец „Потемкин“» посмотрели 300 тысяч человек. Большой успех картина имела и в Германии. До сих пор критики называют фильм одним из лучших в мире.
21 декабря∙1925 год
Вышел первый номер журнала «Огонек».
21 декабря 1899 года вышел первый номер журнала «Огонек». Изначально «Огонек» выходил как еженедельное иллюстрированное литературно-художественное приложение к газете «Биржевые ведомости». Лишь в 1902 году журнал стал выпускаться самостоятельно. В 1925 году тираж «Огонька» достиг полумиллиона экземпляров. Он стал очень популярным в нашей стране. В военные годы, в отличие от многих других изданий, журнал продолжал выходить каждую неделю. 21 декабря 2020 года было объявлено о прекращении публикации печатной версии.
21 декабря∙1899 год
Начало производственной деятельности одной из крупнейших судостроительных верфей России — завода № 402
21 декабря 1939 года — начало производственной деятельности одной из крупнейших судостроительных верфей России — завода № 402 (ныне ОАО «ПО “Севмаш”»). Начало производственной деятельности нового завода было ознаменовано закладкой линейного корабля «Советская Белоруссия». В годы Великой Отечественной войны предприятие работало в ускоренных темпах. Эффективность работы завода № 402 достигалась во многом благодаря тому, что на нем трудились лучшие инженеры страны. В послевоенные годы «Севмаш» продолжал оставаться главной северной базой в СССР, обслуживающей корабли и выполняющей заказы Военно-морского флота. Здесь в 1980-х годах в рамках проекта «Акула» был выпущен самый большой в мире атомный подводный крейсер, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.
21 декабря∙1939 год