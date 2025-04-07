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Совершил первый полет самолет Ан-124 «Руслан».
24 декабря 1982 года совершил первый полет самолет Ан-124 «Руслан».
В течение часа была выполнена программа по определению основных параметров устойчивости и управляемости. В первом полете Ан-124 сопровождал L-39. Уже в 1990 году «Руслан» самостоятельно осуществил кругосветный перелет, установив семь мировых авиационных рекордов.
Ан-124 считается самым большим в мире военно-транспортным самолетом. Он может взять на борт четыре вертолета Ми-8. Всего были построены 56 машин, в том числе один прототип для наземных статических испытаний.
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Другие события в этот день
Началась Днепровско-Карпатская операция советских войск.
24 декабря 1943 года началась Днепровско-Карпатская операция советских войск. Она продолжалась более четырех месяцев. Это единственная операция, в которой наступали все шесть советских танковых армий. Успех Днепровско-Карпатской операции был достигнут, прежде всего, благодаря согласованным усилиям участвовавших в ней фронтов. Большой вклад внесли и партизаны. В результате операции немецкие войска потерпели тяжелое поражение. Красная армия освободила огромную территорию УССР с населением в десятки миллионов человек. Удалось выйти к Румынии, Польше и Чехословакии. Это вызвало сильный подъем освободительных движений в странах, оккупированных нацистской Германией.
24 декабря∙1943 год
Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР».
24 декабря 1958 года Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». Главной целью реформы была объявлена подготовка технически грамотных кадров для промышленности и сельского хозяйства. Два дня в неделю школьники старших классов дневных школ должны были работать. Выпускники средней школы наряду с аттестатом получали свидетельство о специальности. Массовый переход школ на производственное обучение не состоялся вследствие недостатка рабочих мест для школьников. Лишь небольшая часть выпускников шла работать по специальности, полученной в школе. В середине 1960-х годов профессиональная подготовка осталась только в тех учебных заведениях, которые располагали необходимой материальной базой.
24 декабря∙1958 год
Родился российский актер и режиссер Леонид Филатов.
24 декабря 1946 года родился российский актер и режиссер Леонид Филатов. В 1969 году Филатов окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина и стал актером Московского театра на Таганке. Также на некоторое время уходил в театр «Современник». С 1970 года Филатов снимался в кино. Он успел сыграть более 40 киноролей. Одновременно Леонид Алексеевич продолжал и литературную деятельность. Особенно была отмечена комедия «Лизистрата».
24 декабря∙1946 год