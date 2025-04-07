Совершил первый полет самолет Ан-124 «Руслан».

24 декабря 1982 года совершил первый полет самолет Ан-124 «Руслан».

В течение часа была выполнена программа по определению основных параметров устойчивости и управляемости. В первом полете Ан-124 сопровождал L-39. Уже в 1990 году «Руслан» самостоятельно осуществил кругосветный перелет, установив семь мировых авиационных рекордов.

Ан-124 считается самым большим в мире военно-транспортным самолетом. Он может взять на борт четыре вертолета Ми-8. Всего были построены 56 машин, в том числе один прототип для наземных статических испытаний.