Совершил первый полет одноместный опытный спортивный самолет АНТ-1.

21 октября 1923 года совершил первый полет одноместный опытный спортивный самолет АНТ-1.

Он являлся первой разработкой конструкторского бюро «Туполев». При конструировании АНТ-1 использовался легкий и прочный материал кольчугалюминий, что позволило его на руках донести до места, откуда произошел взлет.

Первый полет был совершен инженером-пилотом Евгением Погосским. Спустя несколько испытаний АНТ-1 вышел из строя. Было решено отправить его в сборочный цех, где самолет находился до 1937 года. После этого единственный экземпляр АНТ-1 уничтожили.