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Совершил первый полет одноместный опытный спортивный самолет АНТ-1.
21 октября 1923 года совершил первый полет одноместный опытный спортивный самолет АНТ-1.
Он являлся первой разработкой конструкторского бюро «Туполев». При конструировании АНТ-1 использовался легкий и прочный материал кольчугалюминий, что позволило его на руках донести до места, откуда произошел взлет.
Первый полет был совершен инженером-пилотом Евгением Погосским. Спустя несколько испытаний АНТ-1 вышел из строя. Было решено отправить его в сборочный цех, где самолет находился до 1937 года. После этого единственный экземпляр АНТ-1 уничтожили.
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Старшины Младшего жуза присягнули на подданство России, положив начало присоединению Казахстана. «Ежели на вас, Кайсаков, будут нападать неприятели, чтоб вы могли от того Нашим Императорского Величества защищением охранены быть» (Анна Иоанновна).
21 октября∙1731 год
«Остромирово Евангелие» – древнейшая датированная русская книга
«Остромирово Евангелие» – древнейшая датированная русская книга. Переписывал диакон Григорий для Софийского собора в Новгороде по заказу посадника Остромира.
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Родился военный инженер, генерал-лейтенант Вилим Иванович де Геннин.
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21 октября∙1676 год
Формирование в Москве рабочих батальонов
Формирование в Москве рабочих батальонов. На фото: бойцы одного из них, инженер Иванов и машинист метро Дьячков.
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Указом Петра I был основан первый военный порт в России под названием Новая Голландия
21 сентября 1721 года указом Петра I был основан первый военный порт в России под названием Новая Голландия. Это два рукотворных острова в дельте Невы. Авторство современного названия легенда приписывает самому Петру I. Большая часть территории Новой Голландии была застроена сараями, в которых хранились различные приспособления для строительства и ремонта судов. В советское время Новая Голландия была закрытой зоной, так как на ее территории располагались склады Ленинградской военно-морской базы, а до 2004 года комплекс занимали службы Балтийского флота. Сегодня Новая Голландия — уникальный памятник промышленной архитектуры раннего классицизма.
21 октября∙1721 год
Родился писатель-сатирик Виктор Ардов.
21 октября 1900 года родился писатель-сатирик Виктор Ардов. Первые его юмористические зарисовки вышли в 1921 году в журнале «Зрелища». Позже их стали печатать «Огонек» и «Красный перец». Иллюстрации к произведениям Ардов рисовал сам. Виктор Ардов писал юмористические монологи для Рины Зеленой, Владимира Хенкина, Аркадия Райкина. Он автор более 40 сборников юмористической прозы и киносценариев к фильмам. С 1927 года Ардов заведовал литературной частью Ленинградского театра сатиры.
21 октября∙1900 год
Во Владивостоке был открыт Восточный институт (ныне Дальневосточный федеральный университет).
125 лет назад, 21 октября 1899 года, во Владивостоке был открыт Восточный институт (ныне Дальневосточный федеральный университет). Главной целью института была подготовка кадров для учреждений в восточноазиатской части России и прилегающих к ней государств. Основными изучаемыми предметами были восточные языки, география, история, политика восточных государств. В 1920 году на базе Восточного института был создан Государственный Дальневосточный университет. И это оказалась не последняя реорганизация учебного заведения. Сегодня в ДВФУ представлено 12 научных школ и институтов, обучение проходит по свыше 460 специальностям и направлениям.
21 октября∙1899 год