Состоялся запуск к Луне автоматической станции «Луна-2»

12 сентября 1959 года состоялся запуск к Луне автоматической станции «Луна-2».

Через два дня она стала первой в мире станцией, достигшей поверхности Луны. СССР оказался первой в мире страной, долетевшей с Земли на другое небесное тело. «Луна-2» положила начало освоению естественного спутника Земли.

На борту «Луны-2» были помещены три символических вымпела: шары, составленные на манер футбольного мяча из небольших пятиугольников с надписями «СССР» и «СССР. Сентябрь 1959». При столкновении станции с Луной они разлетелись по ее поверхности.