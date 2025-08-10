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Состоялся запуск к Луне автоматической станции «Луна-2»
12 сентября 1959 года состоялся запуск к Луне автоматической станции «Луна-2».
Через два дня она стала первой в мире станцией, достигшей поверхности Луны. СССР оказался первой в мире страной, долетевшей с Земли на другое небесное тело. «Луна-2» положила начало освоению естественного спутника Земли.
На борту «Луны-2» были помещены три символических вымпела: шары, составленные на манер футбольного мяча из небольших пятиугольников с надписями «СССР» и «СССР. Сентябрь 1959». При столкновении станции с Луной они разлетелись по ее поверхности.
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Другие события в этот день
Основан Таганрог
Прообраз столицы Российской империи. 12 сентября 1698 года был основан Таганрог. Пушкарский приказ постановил начать строительство гавани и крепости на Азовском море у пустынного мыса Таган-Рог. К середине 1711 года в Таганроге были построены 1357 дворов. Таганрог стал первой военно-морской базой России, важным торговым и стратегическим пунктом. Ходили слухи, что Петр I даже планировал перенести сюда столицу страны, но помешала очередная война с Турцией.
12 сентября∙1698 год
Тверские земли вошли в состав Московского государства
12 сентября 1485 года тверские земли вошли в состав Московского государства – Иван III собирает Россию. «Триумфальная победа над Тверью означала конец затяжной борьбы со старинным соперником Москвы в деле объединения русских земель» (Зимин)
12 сентября∙1485 год
Дербент был передан в русское подданство
12 сентября 1799 года Дербент был передан в русское подданство. Владетель Дербента Шейх Али-хан сам попросился под власть императора Павла I, получив русский чин и ежегодное содержание
12 сентября∙1799 год
Российский хирург Вернер Цеге-фон-Мантейфель впервые провел успешную операцию по извлечению пули из сердца
12 сентября 1905 года российский хирург Вернер Цеге-фон-Мантейфель впервые провел успешную операцию по извлечению пули из сердца. Событие дало толчок к развитию такой практики, которая в будущем спасла жизни миллионов солдат. Это ещё раз подтвердило, что Вернер Цеге-фон-Мантейфель являлся первоклассным техником своего времени. Он был блестящим диагностом заболеваний желудочно-кишечного тракта, одним из первых разработал вопрос об операциях резекции желудка. Ему принадлежит заслуга введения в России резиновых перчаток при операциях.
12 сентября∙1905 год
Перенесение Петром I в Петербург из Владимира мощей Александра Невского
12 сентября 1724 года произошло перенесение Петром I в Петербург из Владимира мощей Александра Невского. Монастырский тракт переименован в Невский проспект – в честь Невского
12 сентября∙1724 год
Пушкин отправился в Болдино
12 сентября 1830 года Пушкин отправился в Болдино. «Еду в деревню, Бог весть буду ли там иметь время заниматься». В Болдинскую осень был окончен «Евгений Онегин», написаны «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», около 30 стихотворений и другие произведения
12 сентября∙1830 год
Начала действовать Дорога жизни
12 сентября 1941 года, начала действовать Дорога жизни — не имеющая аналогов в мире трасса, проходящая по Ладожскому озеру. Во время навигации она была водной, а с наступлением ледостава это была ледовая дорога. Блокада города была полной, но относительно свободной оставалась акватория Ладожского озера, побережье которого контролировалось Красной Армией. Озеро и стало той дорогой, связавшей Ленинград с внешним миром. Для доставки грузов были задействованы все имеющиеся в наличии баржи и буксиры. К сожалению, полностью загружать суда только продовольствием было нельзя, сражающемуся городу нужно было и оружие, и боеприпасы. Все отлично понимали, что рано или поздно судоходный путь придется закрыть из-за надвигающихся холодов. Начались поиски альтернативной дороги. Первый караван по ледовой Дороге Жизни отправился 20 ноября 1941 года. Этот участок обслуживали десятки тысяч человек. В первую очередь это были водители машин и погонщики конных подвод, механики, которые чинили машины, регулировщики, которые показывали безопасные маршруты.
12 сентября∙1941 год