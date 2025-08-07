Состоялся самый знаменитый обмен советского разведчика на британского шпиона

22 апреля 1964 года состоялся самый знаменитый обмен советского разведчика на британского шпиона.

Советский нелегал Конон Молодый, действовавший под именем Гордона Лонсдейла, вёл успешную шпионскую деятельность в Великобритании. Многие из переданных им документов оказали большую помощь в разработке отечественного вооружения или средств противодействия новым образцам западного оружия.

Несмотря на все меры предосторожности, случился провал. Не подозревавший, что работает на советскую разведку Гарри Хоутон обратил на себя внимание британской контрразведки. При передаче документов и Хоутон, и Лонсдейл-Молодый были арестованы. В 1964 году в СССР поймали и осудили британского шпиона Гревилла Винна. После этого и состоялся знаменитый обмен на Глиникском мосту.